Afirmaciones disparatadas de Trump en el nuevo libro de su ex asesor Bolton: "Venezuela es parte de Estados Unidos" 

Medios estadounidenses comenzaron a filtrar extractos del libro "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (La habitación donde ocurrió: Memorias de la Casa Blanca), el libro de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump. Se espera que llegue a las librerías el 23 de junio, pero el Gobierno demandó este martes a Bolton para evitar su publicación con el argumento de que revela información que puede poner en peligro la seguridad nacional.



El texto de Bolton ofrece la imagen de un presidente que se divierte con la idea de invadir a Venezuela, justifica campos de concentración en China e ignora conceptos básicos de política exterior, como que Finlandia no es parte de Rusia.



El diario The Washington Post, que accedió al libro, dice que, según Bolton, Trump quiso retirar su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó solo 30 horas después de reconocerle en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela por considerar que proyectaba una imagen de "niño" frente al "duro" mandatario Nicolás Maduro.

Al mismo tiempo, según el sitio de la BBC, Bolton atribuye a Trump la afirmación de que invadir Venezuela sería “cool” (genial) y que el país sudamericano es “en realidad, parte de Estados Unidos”. También, que el presidente ruso Vladimir Putin, en una llamada telefónica, intentó didsuadir a Trump en su ida de apoyar a Guaidó, a quien comparó con Hillary Clinton.

Bolton describe a Trump en 2018 gritando en una reunión con sus principales asesores indicándoles que el muro en la frontera con México tenía que ser construido y que la inmigración ilegal tenía que reducirse. “Fui electo por este tema y ahora no voy a ser elegido por eso”, cita Bolton al mandatario.

Según The Washington Post, ,Bolton describe cómo durante meses Trump se obsesionó con regalar al líder norcoreano, Kim Jong-un, el CD de "Rocket Man" de Elton John. Trump había usado el término "hombre cohete" para referirse a Kim y criticar su programa nuclear, aunque luego trató de convencer al dictador de que era un apodo cariñoso.

Además, Bolton asegura que, en junio de 2019 durante la cumbre del G20 en Osaka Japón, el presidente de EE.UU. supuestamente animó a Xi a la construcción de campos de detención para la minoría musulmana uigur en la provincia de Xinjiang. "Con la única presencia de traductores, Xi explicó a Trump por qué estaba básicamente construyendo campos de concentración en Xinjiang. Según nuestro traductor, Trump dijo que Xi debía seguir adelante con la construcción de los campos, lo que Trump pensaba que era exactamente lo correcto que había que hacer", describe Bolton en un extracto publicado por el diario The Wall Street Journal.

Por otro lado, el libro muestra la frustración de Bolton con el mandatario, al que retrata como alguien ignorante en política exterior. The New York Times explica que "Trump parecía que no sabía, por ejemplo, que Reino Unido es una potencia nuclear y preguntó si Finlandia era parte de Rusia". En el libro, Bolton dice que Trump manifestó su disposición a detener investigaciones penales “para, en efecto, hacer favores personales a dictadores que le agradan”.



Al enterarse del contenido del libro el presidente estadounidense reaccionó con comentarios ofensivos. Llamó a Bolton "un loco" y dijo que su libro está "plagado de mentiras e historias falsas". Y remató: "Dijo todo lo bueno de mí, en la prensa, hasta el día en que lo cesé. Es un tonto descontento y aburrido que solo quería ir a la guerra".