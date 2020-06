Día de la Bandera a pesar de la pandemia

El gobernador Omar Perotti junto al intendente Pablo Javkin, encabezarán hoy el acto central en conmemoración del 200° Aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano. El presidente Alberto Fernández participará de la celebración de manera virtual desde la residencia de Olivos. A las 9 se realizará un izamiento en el mástil mayor del Monumento a la Bandera, a cargo de las autoridades provinciales y municipales, y los ex combatientes de Malvinas. Luego, habrá un encuentro de los presentes, y a las 11 se dirigirán al propileo del Monumento para realizar los discursos y una promesa virtual a la bandera a niños y niñas de cuarto grado de todo el país. Ayer, Perotti y Javkin les tomaron promesa de lealtad a la Bandera de manera virtual a alumnas y alumnos de cuarto grado de las escuelas de la provincia.

Desde la Municipalidad informaron que a partir de las 14.45 se realizará un desfile de unos 250 vehículos antiguos embanderados, entre motos y autos. El recorrido de este desfile será desde el Monumento por Avenida Belgrano; Oroño hasta Pellegrini; por esa arteria hasta Avenida Belgrano para tomar luego Avenida De la Costa hasta la rotonda de Avenida Francia. Por otro lado, se están emplazando siete bustos de Belgrano, cuyos originales fueron hechos en la Dirección de Restauración de la Municipalidad de Rosario y gestionados por el artista Dante Taparelli.

En el marco de las celebraciones del Día de la Bandera, Perotti y Javkin les tomaron ayer la promesa de lealtad a la Bandera a alumnas y alumnos de cuarto grado de escuelas de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto y Las Parejas. Además del intendente y del gobernador, participaron también del acto la vicegobernadora Alejandra Rodenas, la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero, el ministro de Cultura provincial, Jorge Llonch, y la secretaria de Cultura municipal, Carina Cabo.

En la apertura de la ceremonia, el intendente mencionó: "Este es un día siempre especial. A esta altura del mes, este Monumento está lleno de chicos de todo el país prometiendo la Bandera, en el homenaje más grande que se le puede hacer a Manuel Belgrano, que es venir y prometer ante su legado, la bandera celeste y blanca. Este es un año particular y este homenaje tiene otras formas pero no pierde ni la esencia ni el valor ni lo que en corazón nos mueve. Muchos de ustedes hoy van a estar conectados para prometer a la Bandera. En cada uno de ustedes hay un Manuel y hay una Catalina. Y Manuel y Catalina nos dejaron un legado no sólo en un pedazo de tela de color celeste y blanco, sino también el legado de trabajar juntos, de trabajar unidos. Porque las cosas que trascienden se hacen así: juntos y unidos".

Por su parte, Perotti señaló: "Estamos haciendo esta promesa aquí, en un lugar simbólico que ha protagonizado muchos momentos de nuestra historia, y hoy protagoniza nuestra promesa virtual en el Año de Belgrano, conectados todos los niños y niñas de cuarto grado desde distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Porque hoy cumpliendo las distancias nos estamos cuidando. Hoy también aquí, estando lejos, estamos cerca. Estamos juntos en una promesa. Pero que todos nos cuidemos de la misma manera, con la misma consigna, manteniendo las distancias, usando tapabocas, igual nos ha mostrado que enfrentamos este tiempo con distintos puntos de partida".