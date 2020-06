Niegan la domiciliaria

La Cámara Penal rechazó el pedido de arresto domiciliario a la ex pareja del entrenador Marcos Guenchul, detenida e imputada como instigadora del crimen. La camarista Carolina Hernández confirmó la denegatoria de primera instancia, y cuestionó la declaración de Caio Soso –actual pareja de Priscila, arrestado y acusado por el homicidio– el pasado 9 de marzo, cuando aseguró que el crimen ocurrido en Sucre y Mendoza fue el resultado de un plan ideado por él y ejecutado por Maximiliano P., también detenido en la causa. "No es lo mismo declarar en el marco de una audiencia imputativa, inicial, de formulación de cargos, que después de conocida la evidencia con la que cuenta el acusador. La posibilidad de una maniobra de ese tipo especulativa tendiente a mejorar su situación procesal no puede descartarse; como tampoco la de favorecer a un coimputado (por Priscila)", expresó.