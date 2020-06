El renacimiento de un vínculo

Yoram Golan es un padre soltero de mediana edad que cada vez ve menos a su hija adolescente pero después de que ella intenta suicidarse debe reexaminar la relación que tiene con ella. Por eso, juntos se embarcarán en un viaje para visitar a la familia de su madre: todo un proceso de autodescubrimiento para ambos y, además, una oportunidad para descubrirse mutuamente.

The Day After I'm Gone (2019) es el primer largometraje del realizador israelí Nimrod Eldar, quien también se encargó de escribir el guión de este drama familiar protagonizado por Menashe Noy, Zohar Meidan, Alon Neuman y Sarit Vino-Elad.

"Suele ocurrir que las óperas primas son películas sobreestilizadas, pero el debut de Nimrod Eldar supone un verdadero cambio: desde el uso de las localizaciones hasta la formidable interpretación de Zohar Meidan. Eldar le aporta a este drama padre-hija una sutil narración rica a nivel emocional", menciona el sitio Mubi.

"Una exploración atenta y sutilmente conmovedora de una relación paternofilial conflictiva (...) Eldar captura bien la indiferencia estudiada de sus interacciones", escribió la revista británica Screendaily.

The Day After I'm Gone, de Nimrod Eldar, está disponible en la plataforma Mubi