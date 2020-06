Familiares de Tom Petty contra Donald Trump

Los familiares del músico Tom Petty, fallecido en 2017, repudiaron el uso de la canción "I Won't Back Down", uno de los grandes éxitos del artista, en la campaña electoral del presidente de Estados Unidos Donald Trump. El mandatario, que aspira a la reelección, hizo tocar el tema durante su campaña en Tulsa, Oklahoma, y eso provocó que cuatro familiares del artista emitieran anoche sábado una declaración en la cual afirman que Petty "nunca querría una canción suya para una campaña de odio. Le gustaba unir a la gente". La familia dijo que Trump "no está autorizado a usar esta canción para promover una campaña que deja atrás a muchos estadounidenses y al sentido común. Tanto el fallecido Tom Petty como su familia se oponen firmemente al racismo y la discriminación de cualquier tipo".



La canción, una de las más exitosas de Petty, se tocó anteriormente durante una aparición del presidente en un encuentro partidario que llevó a cabo en el BOK Center de Oklahoma. En la declaración, firmada por Adria, Annakim, Dana y Jane Petty, se establece que el cantante escribió ese tema “para los desvalidos, para el hombre común y para todos. Queremos dejar claro que creemos que todos son libres de votar como quieran, pensar como quieran, pero la familia Petty no lo soporta”.