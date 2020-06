Lesa humanidad: se retoman tres juicios de manera remota

El Poder Judicial retomará esta semana tres juicios por delitos de lesa humanidad de forma remota en Buenos Aires, Tucumán y Mendoza. El miércoles, en los Tribunales de San Martín, continuará la megacausa de Campo de Mayo; el jueves, en Tucumán, seguirán las audiencias del juicio que incluye cinco causas, entre ellas los hechos del expediente conocido como Operativo Independencia II y el viernes en Mendoza el denominado Juicio Acumulado. En diálogo con PáginaI12, Iris Avellaneda, sobreviviente de Campo de Mayo y Josefina Molina, hija de Dardo Molina (víctima de la dictadura en Tucumán) dieron su opinión acerca de la continuidad de los juicios que se llevan adelante a pesar de la pandemia.

"Es importante que el juicio de Campo de Mayo continúe porque todo lo que sucedió allí está muy tapado y tiene poca difusión. Pretendemos que a los testimonios se les de importancia. Por ejemplo, la semana pasada dio su testimonio Stella Segado y son importantísimos los datos que aportó", dijo Avellaneda. Ella no sólo es sobreviviente de Campo de Mayo, también es madre de Floreal Avellaneda, un niño de 15 años que estuvo en el mismo centro clandestino y fue víctima de los vuelos de la muerte.

En la megacausa de Campo de Mayo se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV. Uno de los asesinos y responsables de la desaparición, tortura y muerte de Floreal es Santiago Omar Riveros, que fue condenado a prisión perpetua por el caso del niño, pero seguirá siendo juzgado en la causa que se reanuda la semana entrante por otros crímenes. También serán juzgados, Eugenio Guañabens Perelló, Miguel Hugo Castagno Monge, Carlos Eduardo José Somoza, Carlos Francisco Villanova y Benito Ángel Rubén Omaecheverría.

Avellaneda agregó que "es importante que los juicios sigan, a pesar de las dificultades que implica la transmisión por Zoom, porque de ese modo podemos descubrir la cantidad de desaparecidos que hubo. Estimamos que fueron entre seis mil y siete mil. El problema es que los que quedamos para poder contar la historia somos muy pocos". "Es fundamental que la gente se entere de todo lo que ocurrió desde el 76 en Campo de Mayo porque han pasado 44 años y, si bien este 24 de marzo no pudimos movilizarnos por la pandemia, eso no quita que sigamos peleando y pidiendo justicia por los medios que sean necesarios", afirmó.

El jueves también continuarán en Tucumán las audiencias del juicio en el que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos contra 333 víctimas en un proceso que incluye cinco causas acumuladas, entre ellas los hechos del expediente conocido como Operativo Independencia II. En este caso los imputados son 25.



Josefina es hija del Dr. Dardo Molina, quien fue vicegobernador de la provincia desde 1973 y secuestrado el 15 de diciembre de 1976 por un grupo de tareas bajo el control militar del general Antonio Domingo Bussi. Molina explicó a este diario que "el viernes se terminó de tomar el testimonio de una joven que fue testigo de contexto del Operativo Independencia y faltaba el último testimonio de un familiar de una persona que también fue desaparecida en esa época". "Con esos dos testigos terminaron la parte de la querella y el jueves comenzarán a declarar los testigos que ofrece la defensa. Una vez que se tome estos dos testimonios, pasamos a la etapa de los alegatos y, culminados estos, tendríamos que esperar quince días para tener la sentencia del tribunal", precisó.

Como hija de una víctima cuya causa fue elevada por primera vez después de 44 años del secuestro de su padre, Molina opinó que "hubiese preferido y creo que hubiese sido importante que el tribunal espere un mes o dos y que los juicios sean presenciales". Según ella: "mi preocupación es que la transmisión tiene muchos problemas y se pude escuchar a medias". "En el caso de Tucumán, el juicio se está transmitiendo únicamente por una radio AM, que se ofreció de forma colaborativa, y por el canal de youtube de la misma emisora". El problema, para Molina, es que "los familiares querellantes no podemos asistir a la sala ni participar la videoconferencia. Y los imputados participan solamente por un grupo de Whatsapp". "El viernes hicieron las presentaciones los abogados defensores y constantemente se quejaron de los problemas en la transmisión virtual", añadió. Molina resaltó que "no era lo que esperaba para el juicio de mi padre, quien fue vicegobernador de la provincia y se merecía un juicio de otra envergadura".

Finalmente, el viernes continuará en Mendoza el denominado "Juicio Acumulado" que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra unas 200 víctimas, de las cuales al menos 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas. El debate es la acumulación de cuatro causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción, siendo que dos de ellas -"Destacamento" y "Fuerza Área"- agrupan a 16 de los 20 acusados. Esta causa comprende prácticamente todos los hechos de represión ilegal llevados a cabo durante la última dictadura cívico-militar en Mendoza.

Informe: Melisa Molina.