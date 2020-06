Vicentin, el banderazo y la grieta irresoluble

El gobernador santafesino propuso avanzar "en el marco del concurso" y sin expropiación para que Vicentin se convierta en una empresa nacional mixta. Tras el banderazo, la grieta irresoluble emerge y se pone, una vez más, en el centro de la escena. ¿Hay remedio para la sociedad argentina?

"Acabo de leer todo el escrito de la IGJ de la provincia de Santa Fé, no veo ninguna razón amargarse. Puedo estar equivocado, pero me parece una salida buenísima ante la actitud del juez del concurso de restituir la administración a Nardelli y el resto del directorio de Vicentín. Se da marcha atrás con la expropiación, pero interviene el estado con mucho más apoyo que el que tenía inicialmente y parece posible armar una acción coordinada para rescatar la empresa. Hay un largo camino, la empresa debe recuperar la actividad lo más pronto posible, la descripción de la situación de la empresa por parte de la Inspección General de justicia es la más seria y completa que he visto hasta el momento".

"Veo a muchos/as compañeros/as decepcionarse mucho con el curso de los acontecimientos y apresurarse (para mí) a hablar de tibieza y hasta de traición de AF. Francamente, me gustaría que se animen a proponer acciones concretas para una cuestión muy compleja, que parecieran creer se resuelve en corto plazo nada más que con fuerte decisión política. ¿Cuál sería? Cualquier acción debe partir de un diagnóstico de situación. Y, según entiendo, AF lo máximo que puede hacer, e hizo, fue sacar un DNU de intervención, y agitar el tema de la expropiación. La misma, solo podría salir del Congreso. ¿Creen los cumpas que en la actual relación de fuerzas, tanto en el Congreso como en los medios y en la sociedad, sería posible que esa ley de expropiación saliera? Aclaro que yo también sueño con una empresa testigo del Estado en los rubros que cubre Vicentín, porque eso permitiría monitorear desde adentro el infame entramado de evasión y fuga del sector, en el que me animaría a decir se juega más plata de los sufridos argentinos, que las deudas de Vicentín. No soy leguleyo, pero el escrito parece bien escrito y fundamentado. No deja de lado el decreto presidencial, extiende el exiguo plazo de vigencia del mismo y apunta a dejar de lado a la actual conducción empresaria repuesta por el juez, y sospechada de ilícitos graves. También da intervención a los funcionarios propuestos por el Estado, y abre la puerta a otros actores que, objetivamente, pretenden por su propio bien que la empresa se normalice, funcione y mantenga el trabajo. Luego, se abre un largo camino por delante en el que, ahí sí, el gobierno deberá dar los pasos correctos para mantener un control que impida los negociados de siempre. No es descartable que pueda surgir la famosa “empresa testigo” del Estado, sea por aporte de capital para control accionario o sea por una división de la megaempresa actual. Una empresa testigo no necesita, me parece, ser enorme como lo era la JNG, basta con que opere en todos los rubros principales del agro. Y mientras tanto, que haya delegados estatales en el directorio, como propone la iniciativa de Perotti, ya es una presencia testigo de todo lo que se haga o deje de hacer. Comprendo, y comparto, la ansiedad de muchos/as, pero no quiero otra 125 ni el resultado adverso que ésta tuvo en el Congreso. Encima, ellos pueden hacer “banderazos” y nosotros no podemos ni asomarnos a la calle porque respetamos la cuarentena".

"Este hecho no solo mina mi ilusión en el gobierno de Fernández sino en la democracia en sí misma. Votes a quien votes, gobierna la derecha. Evade, fuga, especula y negrea, vacía y los que pagamos los impuestos porque creemos en el Estado somos estafados una vez más. ¿De qué sirve todo este sistema si al final de cuentas siempre es todo en beneficio de los dueños de todo? Vamos a terminar poniendo la plata para el guiso y a los diez minutos algún juez nos saca de la empresa con cualquier excusa. Cada día pierdo más la fe en que podamos mejorar las cosas".

"Los Feudos son los Feudos. Arriba del señor feudal está el "Rey" (fuera del país, digo). Dentro, está el señor feudal (en las jurisdicciones), que interactúa y acuerda con la alta nobleza y el alto clero. Por debajo, la baja nobleza y el bajo clero. Y en la base de la pirámide, siervos y campesinos.

Para que una presidencia haga una diferencia (para mejor o peor), tiene que contar con el apoyo de todo el aparato del rey (de afuera), como fue el caso del presidente anterior), o con un arrollador apoyo de siervos y campesinos, y un apoyo por lo menos sostenido de la baja nobleza y el bajo clero (la primera presidencia de Perón, por ejemplo). Sobre la "Justicia", ésta responde primero al rey (de afuera) y si este no tiene intereses específicos y deja hacer, entonces responde al señor feudal, que se representa a sí mismo, a la alta nobleza y al alto clero"

"Es imprescindible poseer un sistema de comunicación que desenmascare las mentiras e infamias cotidianas de estos empleados del poder. Después de haber arrasado el país durante cuatro años, en medio de la evidencia de sus múltiples delitos, salen unos cientos de globertos cubriendo con azul y blanco la defensa de una banda de empresarios timadores y propagandizando la acumulación monetaria frente a la defensa de la vida y, con estos dos pobres argumentos, generan un hecho político que quienes defendemos al gobierno no podemos contrarrestar. Pareciera que les estamos regalando el concepto de Patria simbolizado por la bandera"

