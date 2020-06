Autos: más demanda y algunas demoras

Las concesionarias volvieron a abrir sus puertas en la Ciudad de Buenos Aires el pasado 14 de mayo, luego de casi dos meses sin operar por la cuarentena. El stock acumulado, en un contexto de circulación todavía restringida, hacía presagiar que no habría inconvenientes con el abastecimiento de vehículos. Sin embargo, en las últimas semanas se multiplicaron las quejas por las demoras para acceder a varios modelos, las cuales pueden ir de 90 a incluso 180 días. La causa se explica fundamentalmente por el incremento en la demanda motivado por el diferencial entre el dólar blue y el oficial en un contexto donde aún persisten ciertas dificultades para garantizar un abastecimiento fluido de unidades importadas, que son los que se consumen mayoritariamente en el mercado interno.

Del lado importador, a fines de mayo advirtieron que la restricción en el acceso a los dólares iba a complicar el abastecimiento. Desde el Banco Central reconocen que hubo algún cuello de botella a fines del mes pasado cuando se publicó la comunicación A 7030 que introdujo algunas modificaciones en el acceso al mercado cambiario. Sin embargo, desde la autoridad monetaria afirman que no se están restringiendo los dólares para la importación de autos. “Lo que ocurrió fue que el volumen de dólares requerido por las empresas argentinas en el mercado de cambios para la importación de bienes fue un 30 por ciento superior a la cantidad de productos ingresados al país durante el bimestre abril-mayo y eso llevó a ajustar algunos criterios para evitar prácticas especulativas”, remarcaron.

Lo que ocurrió fue que los importadores en su conjunto accedieron a divisas por 7.500 millones de dólares mientras que ingresaron al país productos por un valor cercano a los 5.800 millones de dólares, lo que configuró un "comportamiento disruptivo" respecto del historial de acceso al mercado de cambios, según lo definieron desde el BCRA.

Para evitar que las empresas, por ejemplo, aprovecharan para girarle dólares a sus casas matrices a través de esa modalidad se establecieron nuevas condiciones que, según remarcó la entidad, no representaron impedimentos para compras en el exterior ni alteración en el régimen de importaciones. La norma fijó, por ejemplo, un límite de 250.000 dólares, luego ampliado a 1 millón, para el acceso directo al Mercado Libre y Único de Cambios para la realización de pagos anticipados de importaciones. “Las terminales están accediendo normalmente a los dólares”, afirman desde el gobierno.

En lo que refiere a la producción nacional, desde la Asociación de Fábricas de Componentes Argentinos afirmaron a este diario que hay un alargamiento de plazos entre la solicitud de la SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) y su otorgamiento, pero reconocen que en términos generales no hubo faltantes de insumos que hayan llevado a la paralización de las líneas de producción. Lo que sí remarcan es que después de la paralización en la etapa inicial de la cuarentena, la industria tardó un tiempo en arrancar y con los protocolos sanitarios actuales no se produce al mismo nivel que antes.

En el caso de las unidades importadas la cuarentena también provocó algunas demoras en lo que refiere a los trámites de aduana, pero que no hubiera ameritado mayores problemas si no fuera por el incremento de las ventas, motivada por la demanda reprimida durante el cierre y por la diferencia que pueden hacer quienes tienen dólares billete, los venden en el blue y pagan en pesos a un precio que está referenciado en el dólar oficial. A través de esa maniobra se puede pagar un vehículo un 40/50 por ciento más barato en dólares de lo que se lo venía haciendo cuando la brecha cambiaria no existía.