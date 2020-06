Cobraron los choferes

La provincia giró ayer pasado el mediodía la totalidad de los fondos de Nación, 226 millones de pesos, a las empresas del transporte urbano e interurbano. Si bien algunas iban a tener acreditado recién hoy el dinero que deben transferir a las cuentas de los trabajadores, los delegados rosarinos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidieron levantar desde la 0 de hoy la medida de fuerza que comenzaron el pasado viernes. El panorama a futuro del transporte, que experimenta una baja considerable de pasajeros por la pandemia de coronavirus, se torna cada día más complejo, incluso ante la posibilidad de mayores restricciones en el uso debido al aumento de casos de la última semana, una situación que también fue analizada por el gremio. "Si no hay asistencia de Municipio, Provincia o Nación, seguramente los trabajadores vamos a tener nuevamente el inconveniente para cobrar el salario", dijo el titular de la UTA, Sergio Copello. De todos modos, el dirigente gremial planteó que no tuvieron despidos ni suspendidos, y más allá de las demoras, los choferes están cobrando el 100 por ciento del sueldo, un mensaje conciliador para los tiempos que vienen.

Por un error administrativo en la transferencia de los fondos enviados el viernes por Nación, la provincia no pudo girarlos a las empresas para que le abonen la totalidad de los salarios de mayo a los choferes. Las planillas llegaron con datos erróneos de las empresas, o directamente de otras que ya no existen. En el caso de Rosario, un anexo del convenio figuraba el cuit de La MIxta y Semtur, las estatales que la Municipalidad transformó en Movi, y además no figuraban los datos de la empresa El Cacique.

Los colectiveros rosarinos habían cobrado la mitad de los sueldos de mayo con los aportes provinciales y municipales. Enterados que el pasado viernes Nación envió los fondos, y con el antecedente inmediato de un paro histórico de más de tres semanas, los trabajadores nucleados en la UTA anunciaron después de una asamblea un corte de crédito laboral a partir de las 21 que sorprendió a los usuarios.



Ayer, la cartera de transporte provincial pudo destrabar la situación y giró los 226 millones de pesos que hoy iban a terminar de recibir las empresas. Y la próxima semana se vence el aguinaldo. "Esto es día a día. Atravesamos una situación extraordinaria, estamos trabajando contrarreloj y sin recaudación esto se transforma en una bola de nieve, las empresas están al borde de la quiebra", dijo el secretario de Transporte provincial, Osvaldo Miatello.

Tras el anuncio del funcionario provincial, los delegados de la UTA Rosario realizaron una asamblea. A su término, Copello, anunció el levantamiento del paro y que a partir de las 0 de hoy retomarían los servicios. Consultado sobre si la decisión se podía leer como una tregua del gremio en el marco del conflicto laboral, señaló: "Es una pequeña mejora en relación a lo que habíamos cobrado el mes anterior. Seguramente nos puede influenciar este incremento de contagios en la zona que sanitariamente nos puede volver a afectar la actividad, sin asistencia de Municipio, Provincia o Nación, los trabajadores vamos a tener inconveniente para cobrar el salario".

Entrelíneas, el titular de la UTA local le bajó el tono a un futuro escenario de conflictividad al considerar: "Hay que tener en cuenta que no tenemos un solo compañero despedido, no tenemos suspensiones y venimos cobrando el 100 por ciento del salario".