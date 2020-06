¿Peligra el reinicio de la NBA en Disney?

La reanudación de la NBA en el complejo de ESPN en Disney se vio comprometida en las últimas horas por el aumento de casos de coronavirus en Orlando, Florida, donde se encuentra el centro deportivo. Mientras tanto, Trevor Ariza y Davis Bertans, jugadores de Portland Trail Blazers y Washington Wizards, respectivamente, anunciaron que no viajarán a la fase final de la competencia.

Los 22 equipos que competirán en Disney tenían pautado viajar el 7 de julio para comenzar a prepararse de cara al 30 de julio, cuando se de inicio al certamen. Sin embargo, las alarmantes cifras reveladas por el Departamento de Salud de Florida esta semana abrieron los signos de interrogación. El organismo confirmó más de 100 mil infectados por covid-19 en el mencionado estado, lo que deriva en una tasa de positivos del 12 por ciento en los últimos días.

Por caso, el equipo que representa a Orlando en la Liga Femenina de Fútbol (NWSL) anunció que se retiraba de la Copa 2020 después de que varias jugadoras y miembros del personal del equipo dieron positivo de coronavirus. El Orlando Pride tiene su sede en el mismo área donde la Liga Masculina de Fútbol (MLS) y la NBA han previsto reiniciar sus competiciones.

"La tasa de resultados positivos en el Condado de Orange y Orlando es preocupante e indica que hay una propagación viral desenfrenada y que no hay suficientes pruebas en esa área para hacer lo necesario, que es un seguimiento del virus", analizó Zach Binney, epidemiólogo del Oxford College of Emory University, según una información difundida por la cadena CBS.

"Si el sistema médico está completamente desbordado, no puedes tener una liga. En buena conciencia, no se podría estar disputando la NBA si las salas de emergencia están llenas y están colocando cuerpos en camiones de morgue refrigerados en Orlando. No sé cómo se puede traer a más de 1.000 jugadores y personal de la NBA a Orlando y probarlos todos los días si la situación del entorno es trágica. Eso es éticamente cuestionable", completó el especialista.



Por su parte, los aleros Ariza y Bertans ya comunicaron a sus respectivas franquicias que no viajarán a Orlando.

Ariza, de 34 años y titular en Portland, se niega a ir al Wide World Of Sports de Disney por un tema familiar, ya que debe visitar a su pequeño hijo en determinadas fechas durante el mes. El jugador de origen dominicano está involucrado en un caso de custodia de su hijo de 12 años, y la decisión de la madre de otorgar un período de visitas de un mes por orden judicial durante la cuarentena de equipos de la liga en Orlando, le hizo elegir sus responsabilidades como padre.

La NBA ya había anunciado que los jugadores que no quieran viajar a Orlando no recibirían sanciones y "sólamente" deberían afrontar una pérdida salarial del 1 por ciento del total por cada partido que no jueguen. Por ende, la ausencia le podría costar a Ariza entre uno y dos millones de dólares de salario, pero el veterano jugador tiene garantizados 12.800.000 para la próxima temporada.

En tanto, los Wizards admitieron que "apoyaban" la decisión de no viajar del letón Bertans, aspirante al premio de Mayor Progreso en la temporada 2019-20, y que será agente libre al concluir la competición, por lo que no quiere arriesgar un futuro contrato más abultado que el actual (7 millones) por alguna lesión o contagio.



Bertans, de 27 años, superó dos graves lesiones de ligamentos en la rodilla derecha antes de llegar a la NBA (2013 y 2015) y reconoció que no quiere arriesgar su carrera en la improvisa competición de Orlando, algo que otros jugadores también están evaluando.