Como acostumbra cada vez que uno de sus clientes es detenido, el abogado Carlos Varela atacó a funcionarios responsables en la seguridad. Ayer, tras la detención de Andrés “Pillín” Bracamonte, afirmó “que se puede esperar cualquier cosa”, en referencia al ministro de Seguridad, Marcelo Saín. El funcionario no dudó el responder con énfasis las descalificaciones. "Si Varela cree que con esto me amedrenta, es porque no me conoce. Le aconsejo a Varela que se concentre en sus prestigiosos defendidos. Varela es un abogado bardero, quilombero, y le gusta elegir los enemigos, pero yo no le doy pelota. Es de ese tipo de abogados conventilleros que le gusta la fama. Y le va bárbaro en la profesión", escribió en su cuenta de Twitter.