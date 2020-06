Austin reclama dinero al Estado salteño y a un grupo ambientalista

Cuatro jueces de la Corte de Justicia de Salta fallaron a favor de una apelación de la empresa de nitratos Austin Powder en una demanda civil por "daños y perjuicios" contra vecinos por una medida de protesta que realizaron en rechazo de su instalación en 2013. La multinacional también demandó a la Provincia por no haber impedido ese reclamo y pretende que junto al grupo de ambientalistas le paguen un resarcimiento económico equivalente a dos meses de sueldos de empleados. La firma esgrime que durante ese tiempo tuvo paralizada la obra de construcción

El grupo Vecinos Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento, que se conformó con habitantes de los pueblos del sur provincial para rechazar la presencia de la planta de Austin, considera que la reactivación de esta causa judicial en su contra, es una forma de "amedrentamiento" porque la empresa quiere que retiren la carpa conocida como "El Tranquerazo", ubicada en el kilómetro 653 de la ruta nacional 16, al costado del ingreso a la planta.

"Reclaman la carpa, no se la vamos a dar. Seguimos en contra de la empresa, ya se demostró que está contaminando, hubo patos muertos en su pileta y no es segura por los accidentes que ocurrieron. Hacen y deshacen como quieren. Tienen poder y nos quieren fundir sin ningun motivo. A los niños se les enseña la defensa del medioambiente en las escuelas por un lado y por otro protestar y querer defender el ambiente es delito, por eso nos judicializan y nos quieren condenar", expresó a Salta/12, Julio Modesti, uno de los vecinos denunciados por Austin.

Vecinos y vecinas evalúan presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte de Justicia de la Nación.

Los jueces de la Corte de Justicia de Salta que fallaron a favor de Austin son su presidente, Guillermo Alberto Catalano, y los jueces Pablo López Viñals, Teresa Ovejero Cornejo y Leonardo Rubén Araníbar. En disidencia votaron Ernesto Samsón, Sergio Fabián Vittar y Sandra Bonari



La oportunidad en que se reactivó la causa contra los manifestantes generó suspicacia, porque fue en coincidencia con el momento en que asumió Horacio Aguilar como juez de la Corte. Aguilar tiene un estudio jurídico en sociedad con Esteban Aguilar y Hernán Cúneo, este último es el abogado de la empresa Austin Powder.

"Tendremos que seguir, no sé qué intenta esta gente. Yo ya no creo en la Justicia. A la empresa no le impedimos nunca trabajar. Hicimos un corte pero entraron por otro lado, violando la propiedad privada y rompiendo el alambrado de una vecina. A ella en ese entonces le armaron una causa y la hicieron de detener junto a dos compañeros. Le perjudicaron los accesos a la finca. Ella pudo haber seguido un juicio contra Austin pero no lo hizo porque estaba casi segura de que la Justicia iba a fallar a favor de la empresa. Austin reclama dos meses de trabajo y los sueldos de los trabajares. Nos quieren tener callados", manifestó Modesti.

El vecino planteó que en la última inspección de la que participaron el año pasado con el juez Sebastián Fucho después de la explosión de un tanque, la empresa afirmó que aún estaba en etapa de prueba. "No sabemos si ya están produciendo, si están aportando al municipio. Entran camiones con tanques, no sabemos qué traen ni qué llevan pero nadie inauguró esa planta", planteó Modesti.

El Tranquerazo fue un corte de vecinos autoconvocados en uno de los accesos a la planta de Austin Powder,ubicada en jurisdicción del municipio El Galpón. La medida de fuerza se hizo entre mayo y junio de 2013. La demanda civil de la empresa fue iniciada en 2014 contra vecinos y vecinas y también contra la Provincia de Salta.

La notificación del traslado de la demanda se hizo más de dos años después. Los vecinos denunciados recién en 2017 pudieron acceder a una representación legal. La Provincia no tuvo participación en el proceso.

Los jueces de la Corte que ahora votaron en contra de la apelación de Austin pero que son minoría también comparten argumentos con la defensa de los vecinos y las vecinas que había planteado la caducidad de la demanda.

En el curso de dos años, la empresa solo habría realizado actuaciones a plazos vencidos, ampliando esa denuncia y desistiendo de pruebas. Esto implicaba que se podía dar por cerrado el proceso judicial ante la falta de acciones "útiles", una de las principales tendría que haber sido el traslado de demanda, que no se hizo en los plazos previstos. En su momento el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 4°Nominación le dio la razón a la defensa e hizo lugar a la caducidad. Después Austin recurrió a la Cámara de Apelaciones, que se declaró incompetente porque la demanda debía haberse iniciado en un Juzgado Contencioso Administrativo al ser el Estado otro de los demandados.

Austin de nuevo habría dejado vencer los plazos para impulsar la demanda. La Corte confirmó la incompetencia del juzgado civil. La empresa esgrime que la Provincia les tendría que haber brindado seguridad e impedir que los vecinos cortaran uno de los accesos impidiendo el trabajo en la planta.

El procurador general Abel Cornejo también había pedido que se rechace el proceso contra los vecinos y la Provincia.



Los cuatro jueces que fallaron a favor de Austin argumentan que no se produjo la caducidad de instancia, que las acciones de los abogados de la multinacional fueron útiles pero sin análisis de los plazos y permiten la vigencia de una causa judicial en beneficio de la multinacional que prometió inversiones y beneficios pero que ahora demanda dinero al Estado salteño.