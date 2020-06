En otros momentos de la historia política nacional, frente a varios hechos que se están produciendo, hubiésemos dicho que estábamos en la antesala de un golpe de estado. Hoy las cosas cambiaron para bien en cuanto a esa posibilidad, pero la situación en curso muestra un clima de desestabilización, provocación y condicionamiento al proceso democrático.

La maquinaria mediática reaccionaria (medios concentrados y periodistas militantes), la crisis dejada por Macri, la acción de “opositores" como Bullrich, Peña, Macri, Negri, etc., el gorilaje enardecido en las calles contra la pandemia y lo de Vicentin, más cientos de descerebrados “militantes” del odio, están generando un clima que corroe la democracia cuanto menos y van contra el gobierno nacional.

Y como si esto fuera poco, del lado de los “leales” tenemos un surtido de ejemplares al que si algo los iguala es su silencio frente a la gravedad de lo que está sucediendo. Tibios hubo y habrá siempre, miserables también, y en estos tiempos eso se nota mucho, muchachos.

Salvo algunas excepciones, no dicen nada, no denuncian las maniobras derechistas y menos enfrentan a caceroleros, escribas y “comunicadores” que hacen y dicen cualquier barbaridad contra Alberto, Cristina, los “K”, etc.

¿Qué esperan: algún mensaje divino para convocar al pueblo, para aclarar estas barbaridades, para mostrar una actitud firme en defensa del proceso democrático?

¿La derecha está en la calle, conspirando, provocando, confundiendo y los demás lo miran por TV?

Apelar a la gente, movilizar, esclarecer, manifestar, defender el proyecto, es lo que no se ve. Subestiman al enemigo (no sería la primera vez que lo hacen)

¿Le temen tanto a los poderosos, a la oligarquía, a los que se robaron el país?

Hector Marinángeli