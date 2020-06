Vuelta al Mundo

BOLIVIA

Detienen a candidata

Unos veinte policías encubiertos detuvieron esta semana a integrantes de la Coordinadora Popular para la Defensa de la Democracia y la Vida de la Zona Sur de Cochabamba, entre quienes se encontraba la candidata a senadora por el Movimiento al Socialismo (MAS), Lucy Escobar. Los arrestos ocurrieron cuando lxs dirigentes transportaban ayuda humanitaria a sectores vulnerables del Trópico de Cochabamba. “Con las nuevas detenciones, el gobierno de facto demuestra que está más preocupado por la política que por la vida”, publicó Evo Morales en su cuenta oficial de Twitter.

ITALIA

NiUnaMenos tomó las calles

′′Ya no podemos hablar de emergencia: las consecuencias de esta pandemia serán pesadas y ya estamos experimentando en nuestras vidas las consecuencias de esta crisis.” Así comienza el documento de la movilización que encabezó hoy NonUnadiMeno en diferentes ciudades del país, para reponer las demandas frente al coronavirus y “la nueva normalidad insoportable”.

“A pesar de la separación social, sabemos que no estamos solas, sino que somos parte de una lucha que en todo el mundo se opone a la violencia masculina y de género, al racismo y a la explotación en casa y en el trabajo. La epidemia del coronavirus no nos obligó al silencio. Las mujeres y las subjetivas disidentes, las personas migrantes y raciales han continuado y siguen en huelga y rebelándose contra la violencia con la que nos quisieran callar, poner en nuestro lugar, anclar a los papeles que se nos imponen y que nosotrxs rechazamos”, manifiesta el comunicado. “Es hora de recuperar nuestras calles, nuestra visibilidad, palabra que intentaron quitarnos. Es hora de gritar toda nuestra ira para anunciar que no aceptamos que la reconstrucción y la convivencia con el Covid-19 ocurran al precio de nuestra explotación, de la intensificación de la división sexual del trabajo y del racismo.”

BRASIL

Aumento de femicidios

Sólo entre marzo y abril, 195 mujeres fueron asesinadas, lo que marca un aumento del 5 % respecto del mismo período de 2019, según una encuesta de medios independientes en 20 estados brasileños sobre violencia doméstica durante la pandemia, como parte de la serie de informes “Un virus y dos guerras”, que se publicará a lo largo de este año. El promedio observado es de 0.21 mujeres por cada 100.000, y la tasa fue superior al promedio en once estados que representan el 40 % de la población femenina del total analizado y fueron escenario del 59 % de las muertes. “La violencia doméstica no ha disminuido, es más privada que nunca. La mujer que vive con un agresor ya ha vivido aislada, ahora está prácticamente en una prisión privada”, dijo Conceição de Andrade, a cargo del Instituto Maria da Penha.