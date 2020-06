Kily González fue presentado oficialmente como DT de Central

Cristian "Kily" González fue presentado este miércoles como nuevo entrenador de Rosario Central tras estar dos años al frente de la Reserva y luego de la partida de Diego Cocca, y aseguró que "no hay palabras para demostrar la felicidad" que siente por asumir el cargo.

Su cuerpo técnico estará conformado por Horacio Carbonari y Diego Ordoñez como ayudantes de campo, Ernesto Colman y Damián Hernández, ambos preparadores físico, y Hernán Castellanos continuará como entrenador de arqueros.

"Es un momento de esos que uno siempre soñó. No hay muchas palabras que describan lo que siento por dentro y lo que sienten mis compañeros de cuerpo técnico, Petaco y Pastilla, con quienes jugamos en nuestro amado Central", manifestó el flamante DT.

En la presentación también estuvieron el presidente de la institución, Rodolfo Di Pollina, el vicepresidente Ricardo Carloni y el manager Raúl Gordillo. "Es un día especial.Vamos a presentar a un hombre de la casa, al que trajimos en 2017 con la ilusión y el objetivo que se formara para este momento. Un hombre que va a encabezar el cuerpo técnico profesional y un proyecto integral, un mismo esquema que incluye hasta el último entrenador de las ligas de AFA y Rosarina. Nos va a llevar por el camino de los éxitos como hizo el Patón (Edgardo) Bauza", dijo Carloni.

González, por su parte, añadió: "De una vez por todas queremos recuperar de verdad nuestro sentido de pertenencia, nuestro amor a la camiseta. La mayoría la vestimos y sabemos lo que representa, ese es el mensaje. Ojalá hagamos un Central unido y dejemos el ego de lado, nadie es más importante que Central".



Por último, manifestó: "Estoy muy emocionado, feliz, es el gran desafío. Me he preparado y seguiré aprendiendo pero no duden que le vamos a poner el corazón para llevar a Central lo más alto que podamos. Ojalá lo hagamos más grande de lo que es".

De esta manera, el ex mediocampista de la Selección argentina, de 45 años, tendrá su primera experiencia al mando de un plantel superior después de llevar a cabo un buen trabajo con los juveniles del Canalla.