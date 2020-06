Comisario a la caza del justiciero

Decir que Pétros Markaris es autor de novelas policiales parece poco, pero es un montón: verdaderas historias que encierran en su misterio muchas de las claves sociales, económicas y políticas de su país, Grecia. Nacido en Estambul, este escritor de 83 años ha escrito doce libros protagonizados por el comisario Kostas Jaritos, y entonces, quienes leen sus historias con devoción, se encariñan también con Adriani, la muy consciente y también aguda esposa del policía y con Katerine, la hija que elige defender inmigrantes en un país sumido en la crisis con desesperación. Hay otro personaje entrañable, Lambros, comunista él, pero amigo del comisario que deplora tanto a la policía como a cualquier otra institución burguesa.

A primera vista este comisario parece un burócrata sin motivación. La fachada se cae cuando toma un caso que lo apasiona. En ningún momento el protagonista deja de ser un hombre común, preocupado por el precio del combustible, con una aguda mirada hacia la sociedad. No son las atracciones turísticas ni la historia antigua de Grecia lo que prevalece en las novelas de Markáris sino más bien la crisis económica que atraviesa el país.

En Liquidación final le toca lidiar con un justiciero, que se autodenomina Recaudador Nacional, que va en busca de quienes no honran sus impuestos. La relación del país con Alemania, como dos enemigos íntimos, se va desplegando con maestría narrativa mientras Jaritos tira frases como: "Vaya. De modo que, en 1953, había un Estado que te daba la puñalada, igual que hoy, pero no había fraude. Los ciudadanos pagaban sus impuestos, por muy gravosos que fueran. Cualquier griego de hoy en día diría: '¡Pero bueno! ¿Tan gilipollas eran nuestros abuelos?'. En la actualidad, el Estado sigue clavándonos puñaladas impositivas, pero la mitad de los griegos no declaran sus ingresos, sino que se dedican al feliz deporte de la evasión".

Y un dato no menor: quienes hayan pasado aunque sea unos pocos días por la inolvidable Atenas, podrán encontrarse en su andar urbano con recuerdos, y quienes no lo hayan hecho, con claves para recorrerla. Para desear volver, o conocer, la plaza Monasteraki y ver el Partenón iluminado por las noches.

En principio, Liquidación final era parte de una trilogía sobre la crisis, junto a Pan, Educación y Libertad y Hasta aquí hemos llegado. Markáris le tomó el gustito a entrelazar tramas realmente ingeniosas y sorprendentes con la realidad política y así lo sigue haciendo, incluso en su título más reciente La hora de los hipócritas. Libros para devorarse en unas horas, pensarlos durante varios días y amarlos toda la vida.

Liquidación final, de Petros Markaris, EditorialTusquets, 2014