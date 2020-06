Lejos de Quiroga

Hacía muchos años que Central no presentaba un entrenador en Granadero Baigorria. César Luis Menotti y Edgardo Bauza fueron, quizá, los últimos. Pero la elección de ayer para anunciar la contratación de Cristian González no fue antojadiza ni por cábala. Todo estaba organizado para el salón Centenario del Gigante de Arroyito. Pero su responsable, Sergio Quiroga, está siendo investigado por lavado de dinero en asociación comercial con el jefe de la barrabrava del club, Andres "Pillín" Bracamonte, detenido desde el lunes, y para no exponer al empleado comprometido con la Justicia, todo se trasladó a la subsede donde entrenan las inferiores del club. Hoy a las 14 tendrá lugar en el Centro de Justicia Penal la audiencia imputativa al barra. Acudirán la jueza, el fiscal y la defensa, pero no así Bracamonte, quien participará por videoconferencia. En la ocasión el fiscal Miguel Moreno dará a conocer la pruebas reunidas en el expediente, precisará la imputación y definirá si pide la prisión preventiva del detenido, como se presume.