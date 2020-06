El tenis adaptado participará finalmente en el Abierto de Estados Unidos

El US Open dio marcha atrás luego de las críticas recibidas y anunció que finalmente incluirá al tenis adaptado en su calendario de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus.

El torneo explicó en un comunicado que la decisión se tomó tras una serie de reuniones virtuales con los deportistas y la Federación Internacional de Tenis, en las que se definió disputar el certamen del 10 al 13 de septiembre en la sede habitual del US Open, el complejo de Flushing Meadows.

"Los atletas seguirán las mismas medidas de seguridad y procedimientos que el resto de jugadores que participen en el US Open. Tendrán acceso a las instalaciones a partir del 7 de septiembre", añadió el comunicado.

El jueves último, el argentino Gustavo Fernández, ganador de 17 títulos, había alzado la voz al admitir estar "muy decepcionado" con los organizadores del Abierto de los Estados Unidos que, dentro de las determinaciones para afrontar la pandemia, resolvieron cancelar el torneo de tenis adaptado de su edición 2020.

"Decepcionado enormemente de que el US Open nos deje afuera del torneo. No hubo consulta con los jugadores, ni de parte del torneo, ni de parte de la Federación Internacional (ITF Wheelchair). Otra muestra más de la falta de importancia y respeto que se tiene por lo que hacemos", escribió Fernández en su cuenta de la red social Twitter.

A través del mismo sitio, el jugador -que en diciembre pasado se negó a participar de los Premios Olimpia por ser incluido en la categoría "paralímpica" y no "tenis"- reveló que las autoridades del US Open habían accedido a escuchar la votación de los jugadores.

"Acordamos que la participación del circuito de silla en US Open se someta a votación de los jugadores la cual se hará el próximo lunes, para luego ver de qué manera se prosigue. Gracias a todos por el apoyo, y por ayudarnos a hacernos escuchar. Hoy se dio un paso para adelante", resaltó Fernández.

"Somos deportistas profesionales, y nosotros actuamos todos los días como tal. Aparte de eso, que todos sabemos lo complejo y demandante que es ser deportista profesional, luchamos día a día por el crecimiento del deporte. Esto es una cachetada muy grande a nosotros", había expresado el tenista el jueves.