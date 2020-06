Un amor encerrado que quiere salir

“Nos propusieron volver a pisar un escenario y nos pusimos recontentos”, dice Matías Belmonte, mientras sintetiza el ánimo de Perro Suizo, la banda que lidera y que esta noche, a las 21, presenta “Con el corazón abierto y abierto recibir” en el ciclo Atlas en Streaming. El concierto se podrá ver en vivo de forma libre y gratuita a través del canal de YouTube del Complejo Cultural Atlas .

El disco en puerta y una gira prevista en México son algunas de las consecuencias que el grupo de funk, soul y rock and roll de la ciudad, tuvo que resignar. Pero la suerte de volver al escenario todo lo puede, “para aportar también un granito de arena a quienes están encerrados, a nuestro propio público, ¡y para despuntar un poco el vicio” comenta Belmonte.

Como la pandemia detuvo al grupo justo antes de entrar a grabar, “las canciones las tenemos muy ensayadas, así que lo que vamos a presentar en streaming es justamente eso, El Sonido del Viento, el espectáculo que hicimos el año pasado. Hablamos ahora con el estudio Penny Lane, de modo tal que es muy probable que en agosto, si todo sigue como hasta ahora, entremos a grabar este disco”.

Sobre la modalidad de la gorra virtual –cuyos datos figuran en el canal de YouTube -, el músico señala la importancia que significa, porque “son maneras que nos van acercando al disco nuevo, es muy a pulmón lo que hacemos y somos muchos músicos. Tenemos trombón a vara, saxo barítono, saxo tenor, trompeta, yo con otro saxo, percusión y batería. Somos muchos y es complicado”. Perro Suizo se compone de Belmonte (voz, saxofones contralto, tenor y soprano), Esteban Besteiro (guitarras y coros), Fabio Belmonte (pianos, sintetizadores y coros), Esteban David Venanzi (bajo y coros), y Nahuel Sterpone (batería y coros). Pero no sólo de ellos. “También de un sonidista, de nuestro iluminador, tenemos un operador para la pantalla de led, y gente que trabaja con nosotros de toda la vida. Lo más visible siempre son el cantante o algunos de los instrumentos, pero es mucha la gente que está laburando. Así que esta precariedad nos alerta y preocupa, y creo que es algo general, con los colegas que hablo estamos todos iguales. Pero no es cuestión de quejarse sino ver de qué manera podemos seguir teniendo prevenciones y no relajarnos con las normas de seguridad”.

-¿Cómo considerás va a afectar todo esto a la música que hacen?

-Al estar encerrados en casa, la cantidad de canciones que hemos hecho es impresionante. Todas van a salir para el próximo disco, y todas tienen una cuota esperanzadora, desde la lírica. Una cuota de ese amor encerrado que quiere salir. No sé por qué pero sale así. Debe ser por esta libertad reprimida, por las ganas de querer expresarte. Creo que va a cambiar mucho la música después de esta pandemia.

-¿Alguna previsión especial para el show?

-Siempre quisimos tener un presentador, y vamos a tener una locutora, que va a ir dirigiendo el espectáculo. Lo queremos hacer bien televisivo y entretenido, no va a haber baches. La voz en off presentará cada tema o hablará sobre la historia de la banda. Como el streaming es púbico, te pueden ver desde cualquier parte del mundo, y estamos pensando en la gente que no nos conoce pero podría llegar a hacerlo; sobre todo a través de amigos que viven en otras partes del mundo y que van a ramificar el streaming.