DOMINGO 28

CINE



Los fuertes La Asociación de Directores de Cine PCI, a través de su programa Puentes de Cine, presenta el estreno de Los fuertes en su Sala de Cine Virtual. Se trata de la ópera prima de Omar Zúñiga, que narra la historia de amor de Lucas cuando viaja a visitar a su hermana a un pueblo remoto al sur de Chile. Frente al océano y la niebla, conoce a Antonio, contramaestre de un barco de pesca local. Su estreno se contextualiza en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT que se celebra el 28 de junio. Hoy se presentará un encuentro virtual entre los directores Omar Zúñiga y Marco Berger, sobre quien se presentará una retrospectiva de su obra con acceso gratuito hasta el 17 de julio.

A las 20, en http://www.puentesdecine.com/ y https://www.instagram.com/pcicine/

Roles en disputa El Colectivo de Cineastas de Córdoba y Centro Cultural España Córdoba presentan una muestra cinematográfica que consta de una selección de películas de miembros del Colectivo combinado con charlas entre los principales responsables artísticos: dirección, arte, fotografía, montaje y edición, vestuario, producción. Se desarrollarán encuentros semanales que incluyen una película disponible online durante 72 horas previas a la charla. La muestra permite conocer los detalles de la creación en equipo y charlar con los referentes de las diferentes áreas de realización. Se presentan cuatro películas del cine cordobés: Las calles, Julia y el zorro, Mochila de plomo y Vigilia en agosto.

Disponible en http://www.colectivodecineastascordoba.com

TEATRO

Marathón Una maratón de tangos y milongas se desarrolla en un salón de baile en los suburbios de Buenos aires, a inicios del siglo XX. Los participantes compiten por un premio que desconocen y entre paso y paso, cada uno va desvendando sus miserias. En lo alto de su estrado, un animador los hostiga y controla. A 40 años de su estreno, el Teatro Payró emitirá on line la emblemática obra Marathón, de Ricardo Monti y dirección de Jaime Kogan. La obra se podrá ver a partir del viernes 26 de junio a las 19 hs y permanecerá disponible hasta la medianoche de hoy. Se emitirá bajo la modalidad de “Gorra virtual” a través de Alternativa Teatral, y la recaudación será a total beneficio de Obra Social de Actores. Esta emisión inaugura el Ciclo Monti-Kogan de la Payroteca, proyecto de archivo histórico del Teatro Payró. Como parte de este ciclo, se prevé la emisión de Visita (1977) y La oscuridad de la razón (1993/1994).

Entradas en http://www.alternativateatral.com/ficha_obra.asp?codigo_obra=35479

MÚSICA

Mi Sangre Santiago Moraes, ex Los Espíritus, junto a su banda Transeúntes presenta una nueva canción que retoma el camino cruzado entre afrobeat, el blues y la música rioplatense. “Propulsada por un groove hipnótico y una guitarra inquieta, el tema genera un ambiente caliente, espeso y sucio. Moraes canta con ardor en la garganta y se planta con estrofas cortas y contundentes”.

Disponible en todas las plataformas http://open.spotify.com/track/2APdKbhHqHqo5KSLpCRkaA

LUNES 29

ARTE

Instantáneas ilustradas La artista rosarina María Luque retrata dos anécdotas en la vida de Manuel Belgrano. “Instantáneas ilustradas” es una serie de microexhibiciones virtuales creadas con motivo del Año del General Manuel Belgrano. El ciclo presenta ilustraciones de seis artistas visuales de distintas provincias del país que retratan momentos históricos en torno a Belgrano. Las ilustraciones se hicieron a partir de anécdotas que, a modo de instantáneas fotográficas, capturan momentos de la vida del prócer. Las dos instantáneas que aquí se presentan fueron recopiladas y escritas por el historiador Javier Trímboli e ilustradas por María Luque: María Remedios del Valle y sus hijas y Salta y el juramento.

Disponible en http://cck.gob.ar/eventos/instantaneas-ilustradas-por-maria-luque_4004

Enrique Ježik El Parque de la Memoria continúa compartiendo algunos materiales que formaron parte de la exposición Lucha de calles. Imágenes y relatos a 50 años del Cordobazo, llevada a cabo entre marzo y junio de 2019 en conmemoración de una de las revueltas populares más importantes de nuestra historia. En este caso, la instalación Dispersas las fuerzas se debilitan (2016) de Enrique Ježik, que parte de una cita tomada de una arenga por el voto femenino pronunciada en 1920 por la socialista argentina Alicia Moreau de Justo. Además, se presenta junto a Círculos concéntricos (2014), una performance de Ježik que no formó parte de la exposición pero que resume varias de las preocupaciones que atraviesan su cuerpo de obra.

Disponible en https://parquedelamemoria.org.ar/

MÚSICA

No pueden estrimearlo Proyecto Gómez Casa presenta un nuevo simple , “No pueden estrimearlo” , un track catártico que contó con la participación de Lalo Mir. Durante la cuarentena, el proyecto liderado por el multiinstrumentista y performer Rodrigo Gómez convocó a Lalo Mir para una colaboración que se propone borrar las fronteras entre disciplinas. “No pueden estrimearlo” tiene un beat minimalista sobre el cual Gómez y Lalo ensayan una payada contemporánea que invita a la reflexión: en un contexto de precarización de los vínculos, ¿queda lugar para la conexión humana?

Disponible en https://ditto.fm/nopuedenestrimearlo

CINE

Cumbia que te vas de ronda Se estrena la road movie musical protagonizada y dirigida por Pablo Ignacio Coronel, que recorre el camino de la cumbia por el mundo. Cumbia que te vas de ronda es el segundo largometraje documental del director de Cumbia La Reina (2015) y podrá verse online. El documental musical sigue a Pablo Coronel y a un grupo de cineastas-músicos que viajan trazando los senderos de la cumbia como fenómeno musical. Con Buenos Aires como punto de partida, el documental recorre rincones de América Latina donde la cumbia nació y creció. Pioneros y referentes -desde Totó la Momposina, pasando por Los Mirlos, Celso Piña, La Charanga del Caribe, entre otros- dan su testimonio, compartiendo sus conocimientos y su pasión por la cumbia.

Disponible en http://www.cine.ar/

MARTES 30

MÚSICA

Criptograma Es el nuevo álbum de estudio de Lisandro Aristimuño, el décimo en su historia artística. Editado por Viento Azul, su propio sello independiente y de autogestión, reúne diez canciones originales, escritas, compuestas y producidas por Aristimuño. El disco además cuenta con las participaciones especiales de Wos y Lito Vitale. Se trata del primer álbum grabado y producido en el propio estudio del sello. Los sonidos electrónicos fueron así el puntapié de la producción artística y la realización de las maquetas digitales de cada tem, estructuras que luego fueron trasladadas a la instrumentación orgánica y humana. Colaboraron con el artista: Carli Arístide,Martin Casado, Rocío Aristimuño, Lucas Argomedo, Tano Diaz Pumará y Pablo Jivotovschii.

Disponible en https://bit.ly/CriptogramaYT

ETCÉTERA

¡Ey Patria mía! Se trata de un podcast que parte de la figura de Manuel Belgrano y su huella en la historia para abrir interrogantes hacia nuevos presentes y futuros posibles. Durante todo el mes de junio, presentados por el historiador Javier Trímboli, artistas, pensadores, militantes e investigadores discuten, reflexionan y actualizan el devenir histórico y futuro de lo nacional, sus implicancias y límites. Se adjudica a Belgrano exclamar “¡Ay Patria mía!” como últimas palabras. “Ey Patria mía” retoma esta expresión como un llamado al diálogo, como un ejercicio de pensamiento necesario.

Disponible en http://cck.gob.ar/ciclos/ey-patria-mia_1234

Arquitectura Argentina Solidaria El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y la Sociedad Central de Arquitectos invitan a participar en la convocatoria “Arquitectura Argentina Solidaria” que tiene como fin reunir ideas e iniciativas de los trabajos, los proyectos, las obras y las investigaciones realizadas en los últimos cinco años por arquitectos y arquitectas con sentido de solidaridad e inclusión en cuestiones sociales. El motivo fundamental de esta iniciativa es dar respuesta a necesidades emergentes de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Los temas que contempla tienen que ver con vivienda, salud, educación, espacios comunitarios, trabajo, transporte, espacios urbanos, entre otros. Los trabajos podrán incursionar en temas constructivos, ambientales, culturales o enfoques regionales y económicos que aporten una mirada pertinente y factible sobre situaciones críticas.

Más info y consultas en https://www.cpau.org

ARTE

Trabajadores. La lucha y la fiesta En ocasión del mes del trabajo, el Centro Cultural Kirchner y el Archivo General de la Nación (AGN) presentaron en mayo dos piezas audiovisuales dirigidas por el documentalista Alejandro Fernández Mouján que recuperan la experiencia de las movilizaciones obreras del 1° de mayo durante el peronismo, en 1948 y 1953. “Miles de rostros anónimos y algunos pocos nombres propios, el de Perón y el de Eva por supuesto, se entremezclan en estas dos piezas realizadas por Alejandro Fernández Mouján. Escenas multitudinarias captadas desde los balcones de la Casa de Gobierno que, si se desmadejaran, nos conducirían, siguiendo los pasos de sus protagonistas apenas entrevistos, a cientos de barrios y ciudades, a miles de hogares y fábricas” (Javier Trímboli, en el texto que acompaña la muestra)

Disponible en http://www.cck.gob.ar/eventos/trabajadores-la-lucha-y-la-fiesta-de-alejandro-fernandez-moujan_3973

MIÉRCOLES 1°

MÚSICA



Homenaje a Charly García El ciclo “Huella argentina” del CCK ofrece una panorámica con las grandes figuras del folklore, el tango, la canción y el rock que se presentaron en el Centro Cultural Kirchner desde 2015. Desde los pioneros hasta los nuevos talentos, la huella de la música popular argentina se propaga en un presente notable. En esta ocasión, se puede disfrutar de un concierto en homenaje a Charly García, realizado en agosto de 2015 en el marco del Festival Internacional Piano Piano. Bajo la dirección de Diego Schissi, músicos como Haydée Schvartz, Elías Gurevich, Juan Cruz de Urquiza, Sebastián de Urquiza, Hernan Jacinto, Daniel Godfrid, Lidia Borda, Popi Spatocco, Facundo Guevara y el Trío Aura abordaron el repertorio de uno de los más grandes próceres del rock nacional.

Disponible en http://cck.gob.ar/eventos/homenaje-a-charly-garcia_3846

Gilda Depre y sus ánimos “Gilda Depre surgió en febrero del 2020, cuando I Acevedo me invitó a hacer unos covers de Gilda en un evento en Brandon que se llamaba Quiero debutar con vos. Como yo había hecho otras veces covers de Gilda, me parecía que no estaba cumpliendo la consigna de que fuera un verdadero debut, entonces se me ocurrió que lo novedoso podía estar en mostrar versiones de sus letras para que se escuche lo que decían sin la distracción del ritmo cumbiero. Le propuse a Dani Zelko hacerlas al piano. Me pareció que él podía captar la onda: Dani tiene unas canciones hermosas propias al piano. Le dije que quería que fuera Gilda melanco y luego fue derivando a Gilda Depre porque el contraste entre la cumbia y lo que iba saliendo era muy grande; entonces Depre me terminó pareciendo más acertado y también más gracioso por la exageración misma”. De Daiana Rose con la participación de Osías Yanov, Nina Kovensky, Meme Liébana, Mariela Scafati, Marina De Caro, Dani Zelko y Migue Garutti

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=GOpHBENBaJI

Wos Está disponible un corto documental sobre el disco debut de Valentín Oliva y su primer show. De caravana reúne imágenes en vivo, en estudio y en la ruta, con testimonios de Wos, Ca7riel, Evlay Beats y Peter Ehrlich. El corto de Camila Chaves Stillger muestra al joven artista en el estudio, entre amigos, en sus shows y en las competiciones de freestyle donde comenzó a cimentar su fama. Cuando lanzó su álbum Caravana en octubre del 2019, Wos era el campeón vigente del freestyle mundial. Con el disco terminó confirmando lo que en ese momento era incipiente, consolidación que tuvo como broche sus dos shows en el Luna Park a fin del año pasado.

Disponible en https://www.redbull.com/int-en/videos/wos-de-caravana-clip

ETCÉTERA

Colectivo editorial Vuelven las funciones semanales de La Nave de los Sueños a la Biblioteca Nacional con el lanzamiento de la miniserie Colectivo editorial, con la participación de Marcos Almada y Elías Gismondi, de la Coop Editorial, en el canal de Youtube de la Biblioteca Nacional. Todos los martes se presentarán distintos capítulos en donde se dan a conocer a sellos editoriales, desde la perspectiva de los mismos editores. Además, cuentan las particularidades de sus sellos, que los diferenciaban o igualaban a otros sellos y como no puede faltar, ellos recomiendan sus libros, eso que tan bien saben hacer los editores y las editoras, transmitir la importancia del valor simbólico de los libros que publican y la pasión y el profesionalismo con el que lo hacen. Cada capítulo estará disponible durante una semana.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCHQa5YoDuNOs2YfY8hZgvpQ/

JUEVES 2

MÚSICA

TEATRO

Mamita querida

La obra de Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese es la primera que realizaron luego de la prematura muerte de Batato Barea. “Nos separábamos o seguíamos juntos”, contó Tortonese. “Montamos Mamita querida, que era como la historia de Joan Crawford, pero muy argentina. Alejandro era la madre y yo la hija adolescente: ella no me dejaba soñar, cuando descubría que lo estaba haciendo me arrastraba por el escenario de los pelos, gritándome de todo". Se estrenó en marzo de 1992 en el Parakultural y fue reestrenada en junio de 1993. “Uno de los pocos espectáculos del nuevo teatro quintaesencialmente vinculados a la estética posmoderna tanto en el orden formal como en el semántico”, escribió Jorge Dubatti al respecto.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=HY8OaOSYZWM

Cajas chinas Una nueva propuesta de teatro on line en vivo. Cajas Chinas, creación de la actriz, directora y cineasta Kris Niklison, reúne un elenco encabezado por Romina Gaetani, Daniel Araóz, Roly Serrano. Se trata de un proyecto de teatro virtual con sabor a cine de género: “Un botín se esfuma sin dejar rastros. Y en la búsqueda del dinero caen todas las máscaras”. Todos los jueves a las 22.

Entradas disponibles en ticketek.com.ar

Amor de cuarentena Un antiguo amor se comunica en tiempos de encierro. Escuchamos su voz, la reconocemos. De alguna manera extraña, nos brinda compañía. Durante dos semanas, esa voz le irá enviando mensajes de WhatsApp en los que reconstruye un vínculo amoroso imaginario. También algunas fotos y canciones. Cada oyente podrá seleccionar la voz de quien guiará su trayecto. La obra de Santiago Loza, con dirección de Guillermo Cacace, es una propuesta teatral a través de WhatsApp que cuenta con las interpretaciones de Dolores Fonzi, Jorge Marrale, Cecilia Roth, Leonardo Sbaraglia y Camila Sosa Villada. Parte de lo recaudado será donado a la Casa del Teatro. Entradas a la venta por Alternativa Teatral.

En http://www.alternativateatral.com/obra72074-amor-de-cuarentena



MÚSICA

Eduardo Rovira El quinteto belga-argentino Sonico acaba de editar (en formato físico en Bélgica y on line para resto del mundo) Eduardo Rovira: Inédito e Inconcluso, su segundo álbum. El disco es el fruto de una importante tarea de investigación, transcripción e interpretación que recupera obras inéditas del compositor Eduardo Rovira tomando como fuente manuscritos y grabaciones no comerciales. La producción de este álbum homenajea el 40° aniversario del fallecimiento de Eduardo Rovira que se cumple este año en julio. Sonico está integrado por Stephen Meyer (USA) en violín, Ivo de Greef (BE) en piano, Camilo Cordoba (AR) en guitarra, Ariel Eberstein (AR) en contrabajo y Lysandre Donoso (FR) en bandoneón.

Disponible en https://open.spotify.com/album/7MmAUsnR13oxfO52P2OweE

VIERNES 3

MÚSICA

Radio CASo Se trata una radio online que desde abril de este año difunde y promueve distintas expresiones de la música experimental, la música contemporánea y el arte sonoro. Es una plataforma de ideas vinculadas a la escucha y a diversas políticas y metodologías que desarticulan las estructuras formales de la música y las artes. Una radio única en su especie que apuesta a lo lúdico, a la abstracción, a la experimentación, al ruidismo. Radio CASo (Centro de Arte Sonoro) “no es una aventura de freaks; es, más bien, una suerte de terrorismo sonoro mutante que aspira fortalecer y hacer crecer una contracultura que, paradójicamente, encontró una caricia oficial en el tercer piso de La Casa del Bicentenario” (Mariano del Mazo)

Disponible en https://centrodeartesonoro.cultura.gob.ar/

Homenaje a Piazzolla A pocos meses del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla –que se cumple el 11 de marzo de 2021–, el CCK repasa algunos conciertos dedicados a su obra. Estas presentaciones reunieron a figuras con las que Astor trabajó, a músicos a relevancia internacional y a exponentes de las nuevas generaciones que toman su música como punto de partida. En los conciertos participaron el Quinteto Fundación Astor Piazzolla, Walter Ríos, Néstor Marconi y Pablo Agri con la Camerata Argentina, y los cantantes Jairo y Guillermo Fernández. También estuvieron los músicos que rescataron Vibraphonissimo, los temas interpretados por Piazzolla y el vibrafonista Gary Burton en 1986. Se destaca un homenaje de Escalandrum a Astor con la cantante Elena Roger, la propuesta del músico francés Richard Galliano y la evocación de su Orquesta Típica de 1946 y de la Orquesta de Cuerdas, que fue crucial en su desarrollo compositivo a su regreso de París, a mediados de la década de 1950.

Disponible en http://cck.gob.ar/eventos/homenaje-a-piazzolla_4017

ETCÉTERA

Editorial Cuarenta Ríos La editorial poner a disposición, de modo libre y gratuito, la totalidad de los libros de su colección en formato digital. Se trata de los siguientes títulos: Los espantos, de Silvia Schwarzböck; Sublunar, de Javier Trímboli; Yo ya no, de María Pia López; Teoría de la militancia, de Damián Selci; Desde abajo y a la izquierda, de Mariano Pacheco; Lo que no cae, de Diego Tatián; y La razón feminista, de Malena Nijensohn. “La propuesta político-editorial de la colección se orientó desde siempre a promover ensayos políticos y culturales que consideramos fundamentales, con la intención de tallar en los debates del presente. Con esta decisión apostamos a sostener el vínculo con lxs lectorxs y a profundizar las intervenciones en aquellos debates”.

Disponibles en https://cuarentarios.wordpress.com/

ARTE

#PerfoenCasa El ciclo de performance creado por Mariana Cinat y Lucio Bazzalo invita a ingresar al universo musical de Ignacia en conjunto con una propuesta de actuación, y danza interpretada por Mariana Cinat, dirección coreográfica de Carla Di Grazia; luces, video y dirección general de Lucio Bazzalo, y colaboración artística de Agustina Barzola Wurth.



A las 23, en www.perfoenvivo.com

SÁBADO 4

MÚSICA

Desposeído Apoyado por algunos amigos ilustres como Daniel Melero y Leo García, Marcelo Zeoli (el ex cantante de Los Látigos) presentó su segundo disco de estudio: Desposeído. El álbum reúne ocho canciones que parecen inscribirse en una tradición iconoclasta del rock argentino: el disco de indagación espiritual y amorosa asistida por los amigos. “Asistido por Yuliano Acri como co-productor, privilegió la emoción más sincera y menos conceptual. El arreglo sin fórmula. El texto y la armonía por encima del ritmo. Piano, guitarra española, Rhodes, algunos sintes, algunas cuerdas. Ocho canciones semi-desnudas envueltas por una bruma ambient”. (Martín Graziano)

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Sn3REaRyrTk

Einstuerzende Neubauten Desde sus inicios, en los años 80, Einstuerzende Neubauten fue una banda disruptiva: un grupo que quería destrozar la música citando a Benjamin mientras incendiaba el escenario y tocaba con planchas de hierro, carritos de supermercado y cañerías. Entre la perfomance y rock, intelectuales y salvajes, por la propia naturaleza de la banda nunca lograron salir del estatus de culto. Blixa Bargeld, su líder, cerebro y voz, un verdadero mito viviente, fue, durante años, el ladero y guitarrista de Nick Cave en los Bad Seeds, grupo que dejó en 2003 para dedicarse a Neubauten y a sus otros proyectos. Ahora acaban de editar Alles in Allem, lanzado durante el aislamiento, su nuevo disco oficial desde 2007.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=pZbzaZAco0Q&list=PLiN-7mukU_RE0gkrSzSo9YrNhy38Yy_B3

Bad Seed Teevee Con el comienzo de la cuarentena mundial, Nick Cave y su banda los Bad Seeds cancelaron su gira europea que debería haber comenzado el 24 de abril pasado. Las fechas de los conciertos de la gira presentación del disco Ghosteen en América del Norte también quedaron aplazados hasta 2021.Para estar cerca de sus fans en estos tiempos de aislamiento lanzaron Bad Seed Teevee, un canal de YouTube que transmite de manera ininterrumpida conciertos, materiales de archivos, entrevistas, videoclips y otros documentos sobre la banda. El material del canal también incluye rarezas en la carrera de Nick Cave que se remontan a sus orígenes con bandas como The Birthday Party.



Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=RbWdmZ7hXY4

Natalia Lafourcade En agosto de 2017, la cantante, compositora y multiinstrumentista mexicana Natalia Lafourcade presentó en el Auditorio Nacional su disco Musas, un homenaje al folclore latinoamericano con composiciones originales y temas de autores como Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui y Agustín Lara. El especial que se puede disfrutar en la web del Centro Cultural Kirchner ofrece momentos destacados del show que la artista brindó junto a su banda, y la palabra de Lafourcade en un diálogo exclusivo.

Disponible en http://cck.gob.ar/eventos/natalia-lafourcade-con-entrevista_3992