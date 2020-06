De propios y extraños, despedidas en el mundo político

Miguel Lifschitz: Hasta siempre querido amigo y compañero Hermes Binner. Tu amistad sincera, tus convicciones y tu energía transformadora, así como tu estilo de liderazgo claro, firme y democrático, serán para mi un recuerdo imborrable y para todos una guía y un ejemplo. Un abrazo a su familia.

Antonio Bonfatti: No existen palabras para expresar la tristeza, hoy se fue un gran amigo y uno de los grandes de nuestro Partido. Pero nos dejaste un enorme legado querido Hermes. Gracias. Te vamos a extrañar.

Mónica Fein: Toda una vida caminando a tu lado Hermes. Gracias por darle sentido a nuestros sueños. Te voy a extrañar infinitamente.

Daniel Arroyo: Gran persona y referente del socialismo, su gestión en la Municipalidad de Rosario fue un modelo de desarrollo local. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos.

Leonardo Caruana: Una y mil veces más, gracias! No te vamos a olvidar. Con tu humildad y tu simpleza, soñaste e hiciste en grande. Tus valores siempre nos van a seguir marcando el camino.

Rubén Giustiniani: Mi despedida a Hermes Binner compañero de muchos años en la militancia socialista. Fue constructor de la salud pública de Rosario y primer gobernador de la historia del Partido Socialista. Mi recuerdo y saludo con afecto a sus familiares

Pablo Farías: Gracias Hermes. Por tu inmenso ejemplo, por obsequiarnos tu visión de estadista, por entregarte sin condiciones al Servicio Público, porque nunca te cansaste ni claudicaste, porque nos dejás un legado maravilloso para crecer y mejorar. Gracias Hermes.

Claudia Balagué: En estos momentos donde tu obra se revaloriza día a día, donde tu gran acción socialista, humana y comprometida se agiganta, en estos momentos decidís que ya cumpliste tu misión. ¡Gracias por tanto, querido Hermes !

Clara García: No debías irte todavía. No tan pronto, no así... Nos queda tu sonrisa iluminada, tu convicción política sin fisuras, el ejemplo de tu trabajo incansable, el faro de tu vida austera, la sutil picardía de tus palabras para enseñarnos socialismo siempre. Gracias por tanto...

Juan Schiaretti: Lamento la pérdida de un hombre importante en la vida política. Mis respetos a sus seres queridos y un abrazo a los socialistas.

Caren Tepp: Personas que abrazan la militancia y entregan su vida a la construcción de procesos colectivos son las q hacen un mundo mejor. Nuestro reconocimiento al trabajo de Hermes Binner y su dedicación continua a la defensa de lo público. Saludamos a su familia y compañerxs de militancia.

Sonia Alesso: Nuestro homenaje a un hombre que honró su compromiso con la Educación y la Salud Pública. En su mandato los docentes logramos la #ParitariaDocente Nuestro saludo a su familia y compañerxs .

Martín Lucero: Durante el gobierno de Hermes Binner la docencia de Santa Fe tuvo su ley de paritarias que incluyó a Sadop representando a Educación Privada. Lo cual merece nuestro justo y necesario reconocimiento. Se va un hombre que marcó una época en la política santafesina.

Ricardo Alfonsín: Quiero expresar mi pena x la muerte de Hermes Binner. Su vida es un ejemplo de lucha x la construcción de sociedades más libres y más justas. Un abrazo muy grande a su familia, a todos los amigos del Fte. Progresista y en particular, a la dirigencia y militancia socialista.

Maximiliano Pullaro: Adiós Hermes Binner. Padre de la salud pública de Rosario y la provincia. Un legado extraordinario, y una impronta que hoy nos permite enfrentar la pandemia en mejores condiciones que cualquier otra provincia. Un abrazo a la familia y a todos los militantes del partido socialista.

José Corral: Tristeza y reconocimiento por la pérdida de Hermes Binner. Siendo un hombre de partido, supo construir y liderar coaliciones junto a personas de miradas muy diferentes. Santafesino de toda la provincia, su obra y su vida son referencias que deben inspirarnos hacia el futuro.

Federico Angelini: Lamento el fallecimiento de Hermes Binner, un dirigente político de gran trayectoria en la que sobresale su dedicación por nuestra querida ciudad de Rosario. Mis condolencias para sus familiares en este difícil momento.

Mario Barletta: Enorme pérdida. Hermes #Binner fue un pilar de la salud pública en toda la provincia y uno de los grandes estadistas que hemos tenido. Defensor de las instituciones, honrado y comprometido con la gente. Gracias por tantos momentos, anécdotas e ideas compartidas. Descansá, amigo.

Patricia Bullrich: Lamento la muerte Hermes Binner, un gran demócrata que modernizó Rosario y gobernó Santa Fe con el espíritu reformista y social del PS.

Aníbal Fernández: Acaba de fallecer Hermes Binner, un señor! Diputado Nacional, Intendente de la Ciudad de Rosario y Gobernador de Santa Fe. Honró cada espacio que la política y la voluntad popular le confió, representando al socialismo santafecino. Mi mejor recuerdo y todo mi respeto.

Felipe Solá: Lamento la muerte de Hermes Binner. Siempre respeté su mirada social y su vocación política. Mi saludo afectuoso a familiares y amigos.