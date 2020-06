Otro positivo para la Covid-19 en Tartagal

Se detectó a otra persona contagiada con la Covid-19 en Tartagal, cabecera del departamento San Martín, y es el segundo caso que se registra en esa ciudad norteña. Según explicaron los miembros del Comité Operativo de Emergencia (COE), se trata de una persona que trabaja en un comercio de la ciudad. Ante ello ya se dispuso el aislamiento de sus compañeros de trabajo hasta tanto se pueda determinar si hubo más contagios.

“Hemos detectado un caso conexo”, indicaron en la conferencia de prensa que brindaron miembros del COE de Tartagal. Aunque no se explicó mucho más, en realidad el nuevo paciente no habría estado en contacto directo con el médico que fue el primer detectado con coronavirus en esa ciudad, sino que sería familiar de uno de los pacientes que se atendió con él y que ya no está en Tartagal. “Con esto nos estaríamos acercando al paciente 0”, o caso índice, dijeron en la conferencia de ayer. Esto implica acercarse a quien habría transmitido el virus al médico, dado que este nunca salió de la ciudad.

El gerente del Hospital Juan Domingo Perón, Daniel López, explicó a Salta/12 que el hisopado a la segunda persona que dio positivo en Tartagal se dio tras buscar a los pacientes que atendió el médico. Cuando se dio con que el segundo contagiado no estaba ya en Salta, se habría hecho el hisopado a sus familiares.

Para quienes fueron al comercio en estos días se les facilitó el número de teléfono 03873-425544, al que podrán comunicarse a partir de las 10 de este sábado “para recibir las auto denuncias o consultas de todas las personas que hayan sido clientes en estos últimos cinco o seis días”, en el comercio en cuestión, un supermercado que está al lado de la Comisaría 42 de Tartagal.

Con este nuevo caso desde la Dirección General de la Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública se informó que a la fecha la provincia registra 25 personas con coronavirus con residencia habitual aquí. De ese total de casos, 18 ya se encuentran recuperados. Se afirmó que la Provincia se mantiene “sin circulación viral comunitaria”. Con este caso, suman 37 los diagnósticos que dieron positivos en Salta para la Covid-19.

Trasladado

El médico de Tartagal que se convirtió en el primer paciente con coronavirus detectado en esa ciudad fue trasladado en la noche del jueves al Hospital Papa Francisco de Salta Capital. En la teleconferencia que brindó, el jefe de Vigilancia Epidemiológica, Francisco García Campos, aseguró que se decidió el traslado dado que este Hospital está ocupándose exclusivamente de estas atenciones.

Si bien el médico ingresó en buen estado general, se decidió atenderlo en terapia intensiva por contar con insuficiencia respiratoria como consecuencia de un cuadro de neumonía. García Campos afirmó que se encuentra con signos vitales y parámetros estables, en buen estado de salud, lúcido, consciente y colaborativo con todo lo que refiere a su atención. También se encuentra con apoyo de antibiótico, sin asistencia respiratoria mecánica; aunque sí con una mascarilla para suministro de oxígeno.