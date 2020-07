Arranca la temporada de F1 y Sainz tiene miedo de contagiarse coronavirus

Carlos Sainz, piloto del equipo inglés McLaren, expresó este miércoles su "temor" a contagiarse de coronavirus a pocos días del comienzo de la temporada oficial de la Fórmula 1, el domingo próximo en Austria. A pesar de ese miedo, el corredor español dijo además "estar listo" para la máxima competencia del automovilismo mundial.

"Puede que tengas Covid-19 y no lo sepas, que no tengas síntomas o que alguien en el equipo no tenga síntomas y lo tenga, y podrías perderte una carrera por eso" dijo Sainz en declaraciones a CNN.

"Tras cuatro meses sin correr y queriendo hacerlo, estás perfectamente bien y saludable, pero si has dado positivo de Covid-19, no puedes correr. Sería una sensación horrible y es algo de lo que me quiero cuidar para que no pase", señaló el piloto madrileño, que ya firmó su incorporación a Ferrari para la temporada que viene.

Todo el equipo McLaren, con sus pilotos oficiales a la cabeza (Carlos Sainz y Lando Norris) viajó este miércoles hacia Austria, donde el domingo se correrá la primera carrera del año en el circuito de Red Bull.

El equipo McLaren viajó en un vuelo charter, con todos sus integrantes que se realizaron testeos previos de coronavirus, que deberán repetir a su llegada a suelo austriaco, según lo dispuesto por las autoridades de la máxima categoría del automovilismo mundial.