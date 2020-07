Inevitables

TEATRO

El niño argentino

Las familias de la opulenta clase ganadera argentina de principios del siglo pasado solían viajar a Europa acompañadas de una vaca. Debidamente acomodada en la bodega del transatlántico, la clásica holando pampeana surtía de leche fresca a la prole durante los largos días de embarque. Escrita en versos que remedan las formas clásicas del teatro romántico, esta obra de Mauricio Kartun es una parodia política basada el relación entre el hijo de la familia –ese inimputable niño argentino--, su peón y la vaca. Estrenada en el Teatro San Martín en 2006, se trata de un espectáculo que forma parte de su archivo histórico, y cuyo registro desde este fin de semana se puede ver a través de las plataformas Cultura en Casa y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires. La coreografía es de Luis Biasotto y Luciana Acuña, y la dirección musical, composición y entrenamiento vocal de Carmen Baliero. Con Mike Amigorena, Osqui Guzmán y María Inés Sancerni.

Disponible a través de buenosaires.gob.ar/culturaencasa

Declassified Memory Fragment

Ubicado en el barrio de Chelsea, el Joyce es uno de los teatros emblemáticos dedicados a la danza de la ciudad de Nueva York. Desde el comienzo de la pandemia, ha venido subiendo online una fascinante selección de registros de toda clase de obras internacionales. La más reciente es esta satírica y poética obra de 70 minutos de Oliver Tarpaga, un músico, actor y coreógrafo oriundo de Burkina Faso, que es acompañado por un grupo de cuatro músicos y otros tres actores en un trabajo que --como su título lo indica-- conjura historias y memorias fragmentadas de la infancia, destiladas y transformadas a través de la música y sus movimientos. Tarpaga vive mitad de año en su país y la otra mitad en Filadelfia, y su obra anterior lleva por nombre When Birds Refused to Fly.

Disponible a través de joyce.org/joycestream

MÚSICA

Homegrown

Debió ser su sexto álbum solista, el sucesor del apocalítico On The Beach, pero Neil Young decidió archivarlo para publicar el explosivo y catártico Tonight’s the Night (1975), un lamento por la muerte por sobredosis del guitarrista Danny Whitten --de Crazy Horse-- y el asistente Bruce Berry. Desde entonces y hasta ahora, Homegrown fue uno de los tantos discos perdidos del canadiense, aunque algunos de sus temas irían apareciendo aquí y allá, en diversas formas, durante el resto de su carrera (incluso Linda Ronstadt llegó a grabar “Love is a rose”). Pero finalmente, a 45 años de su grabación original --y con las disculpas del caso por la demora por parte de Young hechas públicas en su site--, el disco con el que el sello Reprise imaginó que podría repetir el super éxito de Harvest finalmente ha visto la luz. Son doce temas, de los cuales siete seguían siendo inéditos hasta ahora, y en los que participan tanto Levon Helm (“Separate Ways”) como Emmylou Harris (“Try”).

Pachuco Cadáver

Para celebrar las tres décadas del dúo integrado por Roberto Pettinato y Guillermo Piccolini --con ocasionales apariciones de amigos y conocidos, como por ejemplo Willy Crook, presente desde la velada inicial--, el ex Torero Muerto ha subido al Soundcloud de su grupo Venus la grabación del concierto debut del dúo, en la hoy mítica sala madrileña Ya’sta, emblemático local de la legendaria Movida. Desde la apertura con “Rats” al cierre con “I Am The Fly”, su característico cover del grupo The Wire, y pasando por su personal version de “Estallando desde el océano”, de Sumo, se trata de una postal maravillosa de un grupo demuestra haber estado siempre a la altura de esa primera noche.

ONLINE

Filmoteca online

El aislamiento social obligatorio empujó a todo el mundo a afinar la imaginación y los programas de televisión “no esenciales” no han sido la excepción. El ciclo Filmoteca no se transmite por estos días en la Televisión Pública, pero su máximo responsable ha subsanado en parte ese gran agujero cinéfilo con emisiones periódicas en su canal exclusivo de YouTube . Allí, el historiador y coleccionista Fernando Martín Peña está poniendo a disposición del público el inagotable acervo de cortometrajes de su colección personal, en su gran mayoría de muy difícil visionado por otros medios. Entre otros materiales (las emisiones ya superaron las setenta entregas) puede disfrutarse de un corto del Partido Comunista Argentino en homenaje a Stalin, una producción alemana que repasa los orígenes del cine, un trabajo breve del cineasta perdido y recuperado Enrico Gras y un documental sobre Bali con especial acento en los torsos desnudos de sus ciudadanas.

Dexter

Continuando con la política de subir a sus servidores todas las temporadas de series del pasado reciente, la plataforma Prime Video de Amazon acaba de incorporar los 96 episodios de esta producción protagonizada por Michael C. Hall. La saga de la cadena Showtime terminó de exhibirse en 2013 y, como bien saben los fans de la historia, el protagonista es un médico forense de la policía de Miami especializado en el análisis de las salpicaduras de sangre, elemento esencial a la hora de resolver los casos de homicidio. Pero Dexter es también un psicópata y asesino serial empeñado en tomar la justicia en sus propias manos y ejecutar a todo aquel que, en su imaginación, se lo tiene merecido. Sangre, sudor y lágrimas.

CINE

Diz a ela que me viu chorar

Este documental dirigido por la realizadora brasileña Maíra Bühler recorrió más de una docena de festivales, entre ellos el de Mar del Plata, y ahora puede verse exclusivamente en la plataforma Mubi. Rodada a lo largo de seis meses en el Hotel Parque Dom Pedro –un edificio social en pleno centro de San Pablo en el cual habitan hombres y mujeres de frágil condición social, muchos con adicción al crack–, la película describe el día de día de esos vecinos con especial atención a sus emociones, dolores y deseos, sin caer en la demagogia o el miserabilismo. Siguiendo en parte las enseñanzas de Eduardo Coutinho, cuyo gran documental Edificio Master parece haber sido un norte ético y estético, Bühler utiliza sus conocimientos antropológicos para crear un tapiz humano en el cual los conflictos, las relaciones de pareja y el amor esquivan la sordidez y la simple descripción de una problemática. El título del film remite a la letra de una canción cantada a capella por uno de los vecinos.

Bala perdida

Se la viene describiendo como la Rápido y furioso francesa, pero el film de Guillaume Pierret –una producción original de Netflix– le debe bastante a los relatos policiales clásicos. Lino es un ladrón profesional y un amante de los automóviles, además de especialista en la customización mecánica. Luego de ser atrapado por la policía y pasar una temporada tras las rejas, un detective antinarcóticos logra la amnistía a cambio de sus conocimientos en el arte del tuneo fierrero. Pero la corrupción dentro de la misma fuerza termina con varios cadáveres en el piso y el pobre Lino como principal sospechoso. Acción, suspenso y un puñado de escenas de persecución de gran factura son sus ingredientes centrales.

TV

On Becoming a God in Central Florida

La señal OnDirecTV adquirió los derechos de exhibición locales de esta producción de Showtime que viene recibiendo muy buenas críticas internacionales. Kirsten Dunst es Krystal Stubbs, una empleada de un parque acuático en Orlando que un buen día descubre sus habilidades para ejecutar la más fría de las venganzas. El truco no es otro que uno de esos esquemas piramidales del tipo “telar de la abundancia”, cuya práctica dejó literalmente en la calle a su familia. Krystal consigue ingresar en las filas de Founders American Merchandise –un sistema con mucho de culto religioso– y comienza a trepar los escalones con la intención de triunfar, primero, y desenmascarar después a sus responsables. El resultado es una vertiginosa comedia con tonalidades oscuras que le ofrecen a Dunst –productora ejecutiva además de protagonista– un vehículo ideal para su brillo en pantalla. La acompañan en el reparto Théodore Pellerin, Beth Ditto,Ted Levine y Alexander Skarsgard.

Lunes a las 21, por OnDirecTV.

Irresponsable

Otra comedia particular, en este caso de origen francés, que la señal Europa Europa está exhibiendo todos los jueves. El protagonista excluyente es Julien, un hombre de treinta años que, lejos de ser un adulto responsable, se ve obligado a regresar a su casa materna sin un centavo en los bolsillos. La vida de Julien da un giro inesperado cuando un encuentro con su novia de la adolescencia termina en la más inesperada de las confesiones: un hijo que no conocía y que acaba de cumplir quince años. Los autores de la serie, los hermanos Frédéric y Camille Rosset, y parte del equipo artístico recibieron varios de los principales premios europeos por su creación.

Jueves a las 22, por Europa Europa.