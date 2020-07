DOMINGO 5

CINE

Sombras de luz Carlos Bosch fue jefe de redacción del legendario diario Noticias, llegando a compartir redacciones clandestinas con Juan Gelman, Rodolfo Walsh y Paco Urondo. En 1975 se fue a vivir a España, donde durante tres años se infiltró entre los franquistas de Madrid para hacer un fotorreportaje. Cubrió la invasión soviética a Afganistán, lo atropelló un auto mientras intentaba fotografiar a Miguel Bosé, retrató a Salvador Dalí postrado y realizó uno de los últimos grandes retratos de Julio Cortázar. Sombras de luz, el documental de Daniel Henríquez Rodríguez, Carmela Silva y Leonardo Novak, recorre la vida del gran fotógrafo argentino fallecido el lunes 22 de junio. Puede verse hasta hoy.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=dxU4VD4YiIw

ARTE

Mujeres en Acción Fundación Proa presenta Mujeres en acción, un Ebook que propone una extensa investigación sobre la apropiación del espacio público, las performances, las acciones colectivas y las luchas feministas realizadas por mujeres en los últimos años. El trabajo mapea estas expresiones en la región sudamericana a través de la obra de los colectivos artísticos Costuras Urbanas, Mujeres Públicas (Argentina), Mujeres Creando (Bolivia), La Perrera (Perú) y Mujeres Artistas en Movimiento m.a.m (Uruguay). Esta edición retoma así la exhibición Acción Urgente, curada por Cecilia Rabossi y Rodrigo Alonso en 2014. El Ebook reúne entrevistas, videos inéditos y un conjunto de ensayos de los especialistas Rodrigo Alonso, María Teresa Garzón, Belén Romero Caballero y María Laura Rosa.

Disponible en http://bit.ly/EBookMujeresEnAccion

En Camino El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires presenta #EnCamino, un ciclo para reflexionar sobre los procesos de investigación en el arte contemporáneo. Hasta el 12 de julio, Nicanor Aráoz, Marina de Caro, Agustina Triquell, Faivovich Goldberg, Lucrecia Lionti y Martín Legón compartirán a través de videos producidos por el museo reflexiones sobre sus procesos de trabajo. Además, la programación incluye propuestas educativas y editoriales y producciones especiales. Todos los contenidos se publican en las redes del Moderno y en su web.

Disponible en https://www.museomoderno.org/es

MÚSICA

Jorge Drexler El artista uruguayo se presentará en directo a través de sus canales oficiales de YouTube, Facebook e Instagram. Se tratará de un concierto distinto, según comunicaron, “el artista y su equipo llevan semanas preparando un concierto singular y una experiencia que nunca antes han realizado y a la que están poniendo mucho cariño [email protected]”. Cabe recordar que Jorge Drexler, ante de contraer coronavirus, compuso una canción sobre la enfermedad. Se llama “Codo a codo" y se viralizó en las redes sociales, después de que el cantante uruguayo la dio a conocer, tras suspender un concierto en Costa Rica por las medidas sanitarias.

A las 16, https://www.instagram.com/drexlerjorge/

LUNES 6

ETCÉTERA

Botiquín de cuarentena Editorial Planeta lanza una serie de charlas de consultorio: “Botiquín de cuarentena”. Alimentación, educación, crianza, empresas, entre otros, son algunas de las temáticas que serán abordadas por autores y autoras de la editorial en un espacio de consultas para los lectores. Durante todo el mes, la editorial compartirá herramientas para seguir conectados en tiempos de encierro. El ciclo comienza hoy con la presentación de Soledad Barruti, autora de Malcomidos y Mala leche, y un consultorio sobre alimentación, nutrición, genética, veganismo y jugos naturales. Los martes la temática será la crianza, los miércoles se dividirán en dos semanas de educación emocional y otras dos de educación especial.

A las 20, en https://www.instagram.com/planetadelibrosar/

Imágenes en tiempos de pandemia La Fundación Bunge y Born lanza un concurso para jóvenes artistas de fotografía y video. “Imágenes en tiempos de pandemia” es un certamen de alcance federal para participantes de entre 18 y 35 años que ofrece 200 mil pesos para el primer premio en cada una de las categorías. Busca visibilizar la transformación en los hábitos a partir del encierro y a la vez se propone apoyar al sector cultural de todo el país en el contexto de la pandemia. El jurado está compuesto por referentes de ambas disciplinas: Juan Travnik, Florencia Battitti, Gabriel Valansi, Jorge La Ferla, Silvia Rivas y Andrés Denegri. Recepción de obras hasta el 31 de julio.

Más información en https://www.fundacionbyb.org/

MÚSICA

Hugo Fattoruso Reunidas en el ciclo “Faros del Sur”, figuras musicales del samba y la bossa brasileña, el candombe uruguayo, la música negra peruana y los ritmos bolivianos de raíz se presentaron en concierto en el Centro Cultural Kirchner. En ese marco, en 2018 Hugo Fattoruso ofreció un gran concierto en el que repasó al piano algunos temas de su repertorio, como la milonga “Tierra virgen” (de Toto Méndez y Carlos Morales), “La papa”, “Conmigo” y “Tu alegre paso”, una composición que –dice– “ahora aprendí a tocar, porque cuando recién la escribí todavía estaba tropezando”. El especial incluye una entrevista con este pionero del rock rioplatense y figura de culto entre los músicos de todo el continente.

Disponible en http://cck.gob.ar/eventos/hugo-fattoruso_3826

ARTE

Vidriera Camarones En el marco de la pandemia, el ciclo Vidriera Camarones busca potenciar la visibilidad de los artistas de la galería a través de micro inauguraciones que cada 15 días exhiben una obra en la vidriera de la galería, o en formato de video arte a través de su web. Durante ese lapso, también se comparten obras a través de las redes. Esta semana la exposición contará con obras de Balbina Lightowler que trabajan sobre la idea de “naturaleza encontrada”, en referencia a esa naturaleza “que siente haber perdido al nacer y desarrollado gran parte de su vida en una gran urbe como Buenos Aires, y que reencuentra cada vez que se aleja de la ciudad”.

Disponible en https://www.camaronesarte.com/

MARTES 7

CINE

No ficción Durante julio continúan los estrenos del ciclo "No ficción II" por Canal Encuentro. El ciclo de cine documental argentino incluye una nueva selección de largometrajes contemporáneos y de carácter federal, con historias sobre lo particular y lo colectivo. Se trata de la segunda parte de una selección que se suma a los documentales ya estrenados en la pantalla de la señal educativa y cultural pública durante abril, mayo y junio pasado. El ciclo se incorporó en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el COVID 19 con largometrajes contemporáneos y de carácter federal que han tenido un extenso recorrido internacional en los festivales de cine y las pantallas más importantes del mundo. Los documentalistas de nuestro país narran y representan universos reforzando algunas ideas fundamentales de cineastas trascendentales de la cultura nacional. A su vez, el ciclo dialoga de manera territorial con la región latinoamericana y con el resto del mundo, apostando a la experimentación estética, temática y narrativa. Hoy se podrá ver Yvonne, de Marina Rubino.

A las 22, en Canal Encuentro.

Semana de Cine Latinoamericano Hasta el 13 de julio, en formato online, se presenta la Primera Semana de Cine Latinoamericano. El objetivo del ciclo es apoyar la difusión de las obras audiovisuales de la región. El evento se llevará adelante de manera online del 7 al 13 de julio con todas sus actividades, tanto las charlas como las proyecciones, de acceso gratuito. Comienza hoy a las 20 con Nuestra Querida Llajta, de Cristina Miranda; y Territorio, de Alexandra Cuesta. A las 22 se presenta un diálogo con el artista Juan Alemán. Para acceder a los visionados y actividades especiales hay que ingresar a cicloindependiente.com .

Disponible en https://www.youtube.com/cicloindependiente

ETCÉTERA

La vida en suspenso Editorial Siglo XXI presenta un libro digital que reúne 16 escritos urgentes que abordan la coyuntura social, política, cultural y económica. La mitad de ellos enfocados en comprender el presente, la otra mitad acercando ideas transformadoras para el futuro. “Solo hay un horizonte democrático posible, y depende de nuestra capacidad para empujar cambios radicales. No habrá paz si renunciamos a barajar y dar de nuevo. Agazapado, listo para capitalizar el triunfo del miedo y la frustración, el fascismo aguarda su oportunidad”. Escriben Tokatlian, Leiras, Bercovich, Abal Medina, Litvachky, Segato y Llinás, entre otros y otras autoras.

Disponible en http://dev2020.sigloxxieditores.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/La-vida-en-suspenso_Siglo-XXI-Editores_Crisis_-1.pdf

Cuentos en libertad La propuesta del Parque de la Memoria, “Cuentos en libertad: relatos prohibidos durante la dictadura”, hace foco en la censura cultural sufrida durante la dictadura, y en particular aquella que buscó silenciar los cuentos infantiles. Las canciones, películas y libros que tenían que ver con ideas opuestas a las de los militares fueron censurados y perseguidos. Esta censura era de público conocimiento: decretos de prohibición de circulación de títulos y autores salían en periódicos diarios.

Disponible en https://parquedelamemoria.org.ar/podcast-cuentos-en-libertad-relatos-prohibidos-durante-la-dictadura/

MIÉRCOLES 8

CINE

Murciélagos El 2 de julio se estrenó Murciélagos, la película filmada y producida íntegramente en cuarentena con el objetivo solidario de recaudar fondos en el contexto de la pandemia. El valor de la entrada virtual es a voluntad y el dinero recaudado será donado en su totalidad al Banco de Alimentos a través de Amnistía internacional. La película cuenta con un elenco compuesto por Oscar Martínez, Peto Menahem, Julieta Vallina, Luis Ziembrowski y su hija Clara, Carlos Belloso, Moro Anghileri y Juan Pablo Geretto, entre otros y otras. Murciélagos reúne ocho historias vinculadas con la familia y los afectos dirigidas por Hernán Guerschuny, Paula Hernández, Daniel Rosenfeld, Tamae Garateguy, Diego Fried, Martin Neuburger, Connie Martín, Azul Lombardía y Baltazar Tokman.

Disponible en http://www.amnistia.org.ar/autocine

TEATRO

Cyrano de más acá En esta propuesta para todo público, Emiliano Dionisi presenta una lectura dramatúrgica y escénica de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. Este Cyrano propone una mecánica expresiva que nos remite a la comedia del arte pero con una impronta más propia de una Argentina perdida en el tiempo, en vínculo con las representaciones teatrales rioplatenses del circo criollo. El montaje combina, a partir de estas tradiciones, los lenguajes del clown, el teatro físico, el canto y la danza. Con música en vivo y una puesta que remite a las ferias de variedades y los “freak shows”, la obra traza un acercamiento, un más acá entre el drama criollo y el drama heroico de Rostand. Con Dirección musical de Martín Rodríguez. Con Julia Gárriz, Roberto Peloni, Horacio San Yar y Talo Silveyra. Durante toda la semana y hasta el sábado 11 de julio inclusive en El Cervantes online.

A las 20, en https://www.youtube.com/channel/UC4jy_ly_xzt9ga1Qp_TfUeQ

ETCÉTERA

Concurso de cuento Haroldo Conti En el Año de su Bicentenario, la Provincia de Buenos Aires invita a participar del Concurso de Cuento para jóvenes escritores y escritoras bonaerenses Haroldo Conti. Está destinado a narradoras y narradores de entre 18 y 35 años de edad, nacidos en el territorio bonaerense o con cinco años de residencia en el mismo. Hasta el 3 de agosto inclusive, los y las participantes podrán enviar en formato PDF un único cuento, original, inédito y de temática libre. Los tres primeros cuentos seleccionados recibirán $40.000, $ 30.000 y $ 20.000, respectivamente. El jurado del certamen está integrado por Félix Bruzzone, Mariana Enriquez, Jimena Néspolo, Patricia Ratto y Hernán Ronsino.

Bases y condiciones en https://www.gba.gob.ar/cultura/concurso_haroldo_conti

JUEVES 9

MÚSICA

Artaud La familia Spinetta recuperó y remasterizó la grabación de la presentación del disco Artaud, un concierto solista ofrecido por Luis Alberto Spinetta en el Teatro Astral en 1973. Allí presentó por primera vez "Todas las hojas son del viento", "Bajan" y "Cantata de puentes amarilllos"; además de canciones inéditas hasta ese momento, como "Barro tal vez", y "Ella flota en mí", un tema jamás grabado escrito a dúo con David Lebón. El domingo 28 de octubre de 1973, a las 11 de la mañana, Spinetta, solo con una guitarra, dio a conocer una serie de canciones que marcaron un antes y un después en la historia de la música nacional. La edición digital fue realizada de la mano de Espantapájaros y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales del artista.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=q6Y6CsO2s-A

CINE

Goethe on demand El festival online de cine alemán se extiende y sigue de forma gratuita hasta el 31 de julio. ​En cooperación con Filmgalerie 451, el Goethe-Institut presenta 12 películas con subtítulos en español y otras 15 con subtítulos en inglés y/o francés desde la web del Goethe-Institut Buenos Aires. Al catálogo ya existente se incorporaron tres nuevos films subtitulados al español: Beethoven: Días de una vida (1976) de Horst Seemann –en conmemoración de los 250 años del nacimiento del gran músico-, Vacaciones (2007), del berlinés Thomas Arslan; y el drama Otomo (1999), de Frieder Schlaich. También puede verse Das dritte Auge (1995), un documental de Schlaich sobre las fotógrafas Grete Stern y Ellen Auerbach, cercanas a la escuela Bauhaus.

Disponible en https://www.goethe.de/ins/ar/es/kul/ser/god.html

The Great Nueva miniserie histórica producida por Hulu. La protagonista es Catalina II de Rusia, alias “la Grande”, interpretada en esta ocasión por Elle Fanning. La futura monarca rusa ingresa al palacio como esposa de Pedro III (Nicholas Hoult), un joven mujeriego, dictador y sádico que no dudará en atentar contra su bella compañera si esta no se adecua a sus deseos. Llena de anacronismos y un humor oscuro, esta creación de Tony McNamara (coguionista de la excelente La favorita) examina la decadente vida de la corte con una mirada atenta a las confabulaciones políticas, las intrigas sexuales y los excesos del emperador.

Disponible en https://www.hulu.com/series/the-great-238db0d4-c476-47ed-9bee-d326fd302f7d

TEATRO

La guiada ¿Cuán nacional es el Teatro Nacional Cervantes? Para intentar abordarlo, La guiada apela al humor y se sumerge en una deriva de personajes, situaciones, anécdotas, reflexiones: la arquitectura deviene en historia, la pintura de época en tensiones sociales, los artistas y sus obras en los trabajadores y su tiempo. El recorrido del edificio y sus posibles bifurcaciones fueron trazados por el deseo de rastrear los ecos y las apropiaciones que de un modo u otro configuran nuestra cultura nacional. Es por eso que La guiada es también una invitación a bailar tap, cantar cumbia, travestirse de Eva Franco, atravesar lo complejo y transitorio de toda identidad. Escrita por Aldana Cal y Gustavo Tarrío. Durante toda esta semana, y hasta el domingo 12 de julio.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UC4jy_ly_xzt9ga1Qp_TfUeQ

VIERNES 10

MÚSICA

Unfollow The Rules Rufus Wainwright presenta hoy su nuevo álbum, Unfollow The Rules, su primer disco desde 2012. El nuevo trabajo del artista representa un nuevo capítulo en su prolífica trayectoria. El cantautor nacido en Nueva York y criado en Montreal, que continúo el legado de su madre y padre (la icono del folk canadiense, Kate McGarringe, y el también músico Loudon Wainwright III), es uno de los grandes vocalistas y compositores masculinos de la contemporaneidad. Su nueva propuesta implica un retorno al pop de sus inicios musicales. Hasta ahora presentó tres avances, “Damsel In Distress”, “Trouble In Paradise” y “Pièce à Vivre”, y a partir de hoy estará disponible el disco completo.

Disponible en https://www.youtube.com/user/rufuswainwrightuk

Antonio Birabent Presenta “Concierto y palabras caseras”, una presentación en línea que incluirá las canciones que forman parte de El interior del volcán, el disco que grabó durante este encierro, y publicó en las redes el mes pasado. Se trata de un concierto desde su casa, vía streaming, que incluirá también canciones antiguas de su repertorio, alguna lectura del libro que está escribiendo durante la cuarentena, borradores de sus grabaciones caseras e incluso algún anticipo del disco que comenzó a preparar con Moris, el posible sucesor de Familia canción.

A las 22.30, entradas ($400) disponibles en https://www.plateanet.com/obra/20091

La ruta del opio Se presenta hoy en todas las plataformas digitales el álbum en colaboración de Daniel Melero y Diego Tuñon. Melero como solista y Tuñón como integrante de Babasónicos siempre hicieron de la experimentación una herramienta habitual de su trabajo artístico. Y este proyecto en colaboración no es a excepción. ¿Qué sucedería si alguien tratara de emular una fórmula química a través del sonido? La ruta del opio, editado por Bultaco Discos, surge entre las giras que Diego Tuñón tiene con Babasónicos y el continuo producir de Daniel Melero. Tuñón le pasaba a Melero videos de fragmentos tocando el piano y éste los procesaba y encontraba otros sonidos, texturas y silencios que podían quedar archivados por meses hasta que volvieran a manipularlos y darles, una vez más, una nueva sustancia sonora.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCo1flLdz4x8svlvsrDNRkYw/

CINE

No grites ¿Qué tendrán las casas embrujadas que nunca dejan de encantarnos? Dirigida por el argentino Sebastián Dietsch, esta serie de terror en formato chico vuelve a contar la vieja historia, pero con una novedad: cada uno de los cinco episodios se centra en un momento distinto de la vida del inmueble en cuestión, yendo cada vez más atrás en el tiempo en busca del origen del mal. El E01 sigue a un trío de adolescentes en 2020, luego de atravesar el umbral y toparse con un ser agresivo; el siguiente retrocede dos décadas para hallar a un matrimonio que visita las habitaciones junto al empleado de una inmobiliaria, descubriendo que el lugar no está deshabitado. Disponible en

la plataforma www.cont.ar



SÁBADO 11

ETCÉTERA

Las máscaras de Bowie Dividido en seis capítulos, el taller virtual dictado por Juan Rapacioli propone una aproximación a los temas centrales en la obra de David Bowie: la soledad, la fama, la alienación y la muerte. Y también sobre su particular modo de asimilar tradiciones heterogéneas, que van desde el music hall hasta el drum and bass, pasando por el teatro kabuki, el glam, el soul, el jazz y el krautrock. El taller a su vez explora su forma de ensamblar influencias, que van de Stanley Kubrick, George Orwell y Aleister Crowley a William Burroughs, David Lynch y Scott Walker. “Las máscaras de Bowie” propone un análisis exhaustivo sobre una de las obras más importantes del siglo XX. Los sábados de julio y agosto, de 18 a 20. Comienza hoy.

Más información en https://juanrapacioli.wordpress.com/2020/06/10/las-mascaras-de-bowie/

MÚSICA

Charo Bogarín En el marco del programa televisivo “Música en Casa”, un ciclo de encuentros con artistas de diferentes géneros en el ambiente íntimo de sus hogares, se presenta Charo Bogarín, cantante del grupo Toneloc, en una charla relajada, para zapar, contar anécdotas y disfrutar de sus mejores canciones. A lo largo de su carrera, Charo Bogarín focalizó su mirada en el canto de las mujeres qom a través de un abordaje casi antropológico de la música de los pueblos originarios del norte argentino, despertando así su A.D.N. nativo, reencontrándose con su sangre guaraní. De formación musical autodidacta, aborda con facilidad los instrumentos folclóricos de su región: ejecuta en vivo el charango, la guitarra, el cuatro venezolano, la verdulera y el bombo legüero. “Música en casa” se transmite todos los sábados a las 22 a través del Canal de la Ciudad y desde la plataforma Cultura en Casa del Ministerio de Cultura porteño.

Disponible en https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa

TAXXI Tango XXI La orquesta franco-argentina de tango contemporáneo, con base en la ciudad de París, presenta su segundo álbum: Alimentation Générale. Dirigida por el bandoneonista, guitarrista y compositor argentino Pablo Gignoli (radicado en la capital francesa desde 2012), propone nuevas composiciones de tango urbano parisino. “Podrían identificarse con cualquier ciudad cosmopolita donde todo se mueva a gran velocidad y donde permanentemente sucedan cosas sorprendentes”, apunta Gignoli, quien fue bandoneonista de la Orquesta Fernández Fierro durante ocho años y tuvo su propio cuarteto de tango llamado Derrotas Cadenas y el dúo Volco & Gignoli junto a Sebastián Volco. Luego de su primer álbum, Sweet Saint Denis, Alimentation Générale (almacén en francés) toca la problemática de la alimentación humana.

Disponible en https://taxxitangoxxi.bandcamp.com/album/alimentation-g-n-rale

Martes de Poesía y Música Como parte de su abanico de propuestas online durante la cuarentena, el Centro Cultural de España en Buenos Aires (bajo el hashtag #CCEBAencasa) está recuperando los registros de un ciclo cuya primer fecha se realizó hace exactamente una década. Con producción del periodista Martín Pérez, entre 2010 y 2012 una vez por mes un músico eligió a un poeta para presentarse juntos. Como se puede ver en la decena de shows actualmente disponibles en YouTube, el resultado siempre fue fascinante, ya sea reuniendo artistas con larga relación entre ellos (Fabián Casas-Ariel Minimal, Leo García-Fernando Noy o Manuel Moretti-Horacio Fiebelkorn) o dispuestos a conocerse en escena, como sucedió con Rosario Bléfari y Beatriz Vignoli, Liliana Herrero y Diana Bellesi o Palo Pandolfo y Tamara Domenech, el último de estos shows en ser rescatado.

Disponible en http://www.cceba.org.ar/etiqueta/ccebaencasa