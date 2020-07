Sensatez y sentimiento leproso

El mundo del fútbol se revolucionó en las últimas horas con la negativa de Lionel Messi de extender su contrato en Barcelona de España más allá de junio de 2021 y de inmediato la ilusión en el hincha de Newell’s abarcó a todos en el parque Independencia. Pero la sensatez llegó de parte del dirigente que manda en el club: "No sé si es imposible que Messi venga a Newell's, pero es una decisión personal y de su familia", asumió Cristian D’Amico.

Messi no quiere extender su contrato en Barcelona que vence el año que viene. El club, jaqueado por una Comisión Directiva erosionada por denuncias de corrupción y sin mando aparente, dejó de ser un lugar cómodo para la estrella del fútbol argentino y en España advierten la posibilidad cierta de su partida en 2021. A Messi lo quieren los mejores equipos del mundo pero así y todo no deja de ser siempre una ilusión latente en el hincha de Newell’s verlo jugar en el Coloso del Parque. Pero la dirigencia no abrió falsas expectativas y ante la situación contestó con sensatez: “La posibilidad de que venga Messi a Newell’s es una decisión personal”, reconoció D’Amico al canal TNT Sports. Y agregó: "No sé si es imposible que venga Messi, es una decisión personal y de su familia. Maradona vino y todos creían que era imposible. ¿Qué hincha de Newell's no tiene ese sueño de ver al mejor del mundo con la camiseta?".

Messi en Newell’s no deja de ser por ahora una ilusión. No hay ninguna señal concreta que permita abrir la posibilidad de pensar en la llegada del diez de la Selección al parque Independencia. Y por eso D’Amico no dudó en resaltar la alegría de los leprosos por la confirmación de que Ignacio Scocco jugará otra vez con la rojinegra. "Hay una alegría muy grande en toda la institución, en el pueblo leproso. Nacho (Scocco) tendrá contrato por un año y medio con posibilidad de un año más. No fue una negociación difícil. Será su cuarta etapa, ya ganó dos campeonatos acá, ojalá pueda coronar de nuevo un título. El sentido de pertenencia es importante para el club".