La provincia anunció descuento de días de paro

El gobierno provincial anunció que descontará el día a los trabajadores que hagan paro la semana próxima, en referencia a personal de salud y docentes que anunciaron quite de crédito laboral en desacuerdo con el cronograma extendido de pago de salarios que se inicia este lunes y termina el 17.

La medida la comunicó el secretario de Trabajo Juan Manuel Pusineri, en lo que es un endurecimiento de la posición del gobierno con respecto a los sindicatos, en especial los docentes y personal de Salud.

"Siprus (profesionales universitarios de salud) no nos sorprende porque tiene como política sistemática por distintos motivos hacer paros. Tengo que recordar que en el caso del servicio de salud es un servicio esencial, con serias limitaciones al derecho de huelga", sorprendió Pusineri. Y comparó: "Todo trabajador en el sector privado sabe que si ejerce el derecho de huelga ese día no se le paga. No estoy diciendo nada extraño. En tanto y cuanto se pueda relevar que no prestó el servicio se le va a descontar. Y esta es la política que vamos a adoptar en el futuro".

El funcionario, segundo del ministro Roberto Sukerman, comunicó la posición del gobierno: "Me parece que un paro, cuando estamos garantizando el pago de aguinaldo y sueldo completo, no tiene justificación".

Junto con el personal de salud, esta semana hubo un apagón virtual de 48 horas de Amsafe y Sadop, medida que está previsto repetir el martes y miércoles. Teniendo en cuenta que jueves y viernes son feriados, este lunes 6 será el último día antes del receso invernal que se inicia el lunes 13.

Parte de los gremios estatales se muestran molestos por el manejo del gobierno provincial de la paritaria 2020. Siprus, Amsafe provincial y Sadop ya definieron quite de crédito laboral para el martes 6 y miércoles 7 de julio. ATE pidió por escrito acortar el cronograma y UPCN, el gremio más cercano al gobierno, no hizo cuestionamientos.

Sadop informó que "ante los reiterados incumplimientos del gobierno provincial, la falta de paritarias, el cronograma extendido de pago y el congelamiento salarial, luego de consultar a los y las docentes de toda la provincia, resolvimos que el lunes 6 de julio será el último día de clases". Y calificó de "vergonzoso" que los sueldos más bajos empiezan a cobrar el 15 de julio.

El gobernador Omar Perotti en las últimas horas dijo que los gremios que están pensando en medidas de fuerza "equivocan el momento". Recordó la caída de los ingresos, que hay muchos sectores que requieren la asistencia del Estado y muchos trabajadores del sector privado que tienen dificultades para mantener el empleo por la crisis.

En tanto, el Movimiento Sindical Rosarino (MSR) rechazó ayer las palabras de Pusineri y recordó que "el rol del Ministerio de Trabajo requiere neutralidad ante los conflictos". Y calificó esa posición como "una invitación a cualquier empleador de Santa Fe a que no pague el sueldo y amenace a los trabajadores si lo reclaman".

"Si un trabajador/a retiene tareas o hace un paro porque su empleador no le paga o lo hace fuera de término es legal (y lógico) que no pueda ser víctima de descuentos. Básicamente si el empleador no ha cumplido con su obligación de pagar el salario en tiempo y forma no puede sancionar al trabajador/a que reclama ese derecho", dice el documento del MSR.