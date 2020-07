"Las diferencias fueron menores a la decisión de fortalecer el Mercosur" 

El canciller Felipe Solá minimizó “las diferencias políticas” entre los países que conforman el Mercosur y destacó en cambio “la decisión de fortalecer” el bloque regional que a su entender quedó en evidencia durante la 56ª Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) que se realizó esta semana en forma virtual y de la que participó el presidente Alberto Fernández. “Todos sabemos que el otro piensa diferente” pero “nadie quiere romper”, graficó.

”Más allá de las diferencias políticas y de visiones sobre el futuro en el mundo, esas diferencias fueron menores a la decisión de fortalecer el Mercosur y de la prudencia respecto del mundo que vendrá”, dijo Solá a CNN Radio. "Los escenarios pueden ser varios pero predomina la creencia de que el mundo que viene será un mundo de regiones”, añadió.



”Yo creo que el Mercosur tiene sus problemas como los tiene el mundo y que está marcado por la pandemia pero las discusiones que teníamos de acuerdo a los acuerdos comerciales del Mercosur con otros países se mencionaron y todos saben que están de hecho suspendidos por las dificultades en las que vivimos”, explicó el canciller argentino. “Las diferencias quedan atrás, el tema central es 'yo de acá (Mercosur) no me quiero ir’, y eso predominó en los integrantes del bloque", destacó.



Consultado sobre el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, analizó que “lo importante son los hechos” y que “el presidente de Brasil estuvo en la reunión”, por lo cual “una cosa son las posturas aparentemente políticas y otra cosa es la realidad”.



Solá destacó la importancia del Mercosur y sostuvo que al interior del bloque “todos sabemos que el otro piensa diferente en muchas cuestiones donde antes se pensaba igual pero nadie quiere romper”, ya que se trata de “un espacio natural de ampliación, de conexión, de contactos”. También elogió el discurso de Fernández y destacó que “decidió no leer y decir lo que pensaba y se puso por arriba de cualquier discusión y pelea” con la idea de que todos “somos pasajeros”.

Sobre el manejo de la pandemia, Solá destacó que “Argentina tiene cifras mucho menores de contagiados y fallecidos que otros países” y que si bien existen “los perjuicios del confinamiento, no está el dramatismo de las muertes”. “Ha habido una actitud muy decidida y correcta”, dijo, y celebró que “no estamos contando los muertos por la calle porque ha colapsado el sistema de salud”. Sobre la actuación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), consideró que “el mundo no estaba preparado para esta pandemia” y enfatizó que “más allá de si de entrada actuó bien o mal, algo que no tengo claro, creo no hay ninguna posibilidad de enfrentar algo así sin los organismos multilaterales”.