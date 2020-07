El subsidio debe esperar

El gobierno provincial declaró nulo un decreto del exgobernador Miguel Lifschitz que incorporaba la escuela de gestión social "Ética" de Rosario, la iniciativa que creó el partido Ciudad Futura hace nueve años en el barrio Nuevo Alberdi. La ministra de Educación Adriana Cantero juzgó como una “burla” la designación que tomaron su antecesora Claudia Balagué y el mandatario socialista a fines de pasado mes de noviembre. “El acto de incorporar a un establecimiento es el acto de la asignación de subsidio, vos no podés decir `yo te incorporo y que te subsidie otro`”, manifestó la funcionaria, quien se comprometió a “reencausar” la situación. Juan Monteverde, referente de Ciudad Futura, confirmó que estuvo reunido con la ministra y que la propuesta “nos sorprendió para bien y esperemos que se cumpla”.

La escuela de enseñanza media para adultos, la N° 3188, más conocida como la "Ética" (Escuela del Territorio Insurgente Camino Andado), fue reconocida por el gobierno provincial a mediados de 2019. En ese momento, la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, bajo el mando de Balagué, le dio el ok a la que significó la primera escuela de gestión social de la provincia. En el establecimiento, adultos y jóvenes aprovechan la oportunidad de terminar la secundaria.

Dos semanas antes de abandonar la Casa Gris, el 25 de noviembre, Lifschitz y Balagué resolvieron incorporarla a través del decreto 3765/19. “Déjase establecido que la nueva gestión de gobierno que inicia el próximo 11 de diciembre del corriente año, deberá considerar el otorgamiento de los aportes estatales”, reza el documento. “El proyecto institucional ha logrado la retención del alumnado en un contexto atravesado por complejas y conflictivas relaciones y ha sido pensado para fortalecer las relaciones sociales en el territorio”, aseguraban el ex gobernador y la ex funcionaria en los Considerandos. Para el dúo socialista, La Ética merecía la incorporación porque les brinda a jóvenes y adultos de la zona “la posibilidad de acceder a la educación secundaria, fortaleciendo las relaciones sociales del territorio y, además, tener la posibilidad de lograr un modo de vida más digno y justo”.

Pero el 22 de junio, mediante el decreto 547/20, el gobernador Omar Perotti y Cantero declararon la “nulidad y oponibilidad” del documento que habían firmado sus antecesores. “No se podrá adquirir compromisos para los cuales no queden saldos disponibles de créditos presupuestarios ni incrementarse los gastos corrientes”, argumentó el peronista. En otro tramo del decreto reciente se apunta que la incorporación constituye en sí misma una "retribución de dinero" para abonar salarios, por lo que el acto administrativo que la formaliza no puede escindirse en declarar la incorporación, pero sujetar la percepción a una contingencia”. Finalmente, Perotti y Cantero consideraron: “En la nulidad del acto observado por los vicios en los elementos esenciales para su dictado y que tal defecto determina no solo la necesaria declaración de nulidad del mismo sino también su inoponibilidad”.

En diálogo con Rosario/12, Cantero explicó que el acto de incorporar a un establecimiento “es el acto de la asignación de subsidio” y, en ese sentido: “Vos no podés decir 'yo te incorporo y que te subsidie otro', porque en el mismo momento que vos incorporás le tenés que decir con qué porcentaje lo incorporás, qué cargo le estás dando y le asignás inmediatamente el subsidio”. La funcionaria señaló que en el decreto firmado por Lifschitz no se explicita qué cargo se subsidia, qué monto y los nombres de las personas a desempeñarse. “Eso va siempre en el decreto de incorporación, es una burla, es como decir 'mirá lo que te doy, pero no te lo doy', el decreto en sí mismo es nulo”.

Por otro lado, la ministra confió que conversó “hace poquito” sobre el tema con el ex edil Juan Monteverde, además de dialogar sobre “cómo las escuelas de gestión social se orientan en nuestra gestión”. “No es que dimos de baja el decreto, no tenía sustento legal. La escuela está en el ámbito de la educación provincial, está autorizada, tiene una disposición de autorización y tienen un número. En la enseñanza vos podés dar o no dar el subsidio, hay escuelas incorporadas y otras que solo son autorizadas, el acto más importante, el que te oficializa, es la autorización. Después viene un decreto que puede financiarte si hay una voluntad de hacerlo”, explicó Cantero, quien aseguró además: “Seguramente vamos a reencausar esa gestión como tantas cosas que estamos reencausando”.

El referente de Ciudad Futura Juan Monteverde reconoció que tuvo una “buena reunión” unas dos semanas atrás con la ministra Cantero. En dicho cónclave a solas, la funcionaria le confirmó que el decreto de Lifschitz y Balagué “estaba mal técnicamente”, pero “rápidamente” entre los dos confeccionaron un “plan de trabajo” para solucionar el tema. En ese marco, Ciudad Futura ya se reunió con los responsables del área de Enseñanza Privada para “regularizar la escuela a corto plazo, firmar un nuevo decreto y asignarle presupuesto”.

Por otro lado, el ex concejal destacó la “voluntad política” del gobierno provincial. “Nos sorprendió para bien y esperemos que se cumpla”, valoró. En esa misma línea, afirmó que el socialismo no quería reconocer a “La Ética” por “mezquindad política”. A la vez, explicó que la incorporación de subsidio será destinada al pago de horas cátedra a docentes.