La literatura como un abrazo

La vocación de acortar la distancia entre las palabras y las cosas en tiempos de cuarentena multiplica las formas de llegar a los otros. Un sobresalto en el corazón, una punzada en la boca es una antología urgente publicada por Patronus Ediciones con cuentos inéditos de Sylvia Iparraguirre, Claudia Piñeiro, Sergio Olguín, Selva Almada, Mariana Enriquez, Federico Falco, Carlos Ríos, Vera Giaconi, Francisco Bitar, Alejandra Zina y Victoria Baigorrí. La antología se envía en formato PDF y se puede comprar a 350 pesos. Todo lo recaudado será destinado a reforzar los bolsones de comida de comedores escolares y merenderos de varias escuelas de La Plata, San Fernando, Beccar y San Isidro. “Cada centavo que se recaude con su venta se va a donar para comprar frutas y verduras; cada palabra escrita por cada autor y leída por cada lector va//// a llegar llena de la vida de los frutos de la tierra a la boca de los chicos que tal vez vuelvan a transformar esa vida que muerden en palabras a su vez y las usen para armarse un presente un poquito menos difícil. Y un futuro en el que sean lo que quieran ser. Porque los queremos, esta antología es un abrazo colectivo”, plantea Gabriela Cabezón Cámara, finalista del Man Booker Internacional, en el prólogo del libro.

Silvia Iparraguirre (Foto: Telam)

La antología es el resultado de una suma de ideas, entusiasmos y voluntades y entrañas unidas en la distancia, que empezó por la iniciativa de Cabezón Cámara. Javier Roldán, uno de los editores de Patronus, es poeta y docente de Lengua y Literatura en varias escuelas de la zona de San Fernando y San Isidro. El esposo de Roldán, Alfredo Machado, es la otra columna vertebral de Patronus. La escritora y periodista Gabriela Borrelli Azara se encargó de la selección de los relatos y la edición. Las escuelas que recibirán la ayuda son la secundaria N° 81 de La Plata, la secundaria N° 11 de San Fernando, la secundaria N° 8 Juan D. Perón, la secundaria N° 25 de San Isidro, la escuela popular San Roque y el merendero Galpón Comunitario de Beccar. En marzo Patronus lanzó una plaqueta de poemas, Satrapía, con la intención de que lo recaudado sirviera para comprar útiles escolares. Después, en mayo, apareció el segundo libro solidario: Hay que ocupar la vida en otra cosa, con poemas inéditos de Diana Bellessi, Osvaldo Bossi, Alicia Genovese, Andi Nachón, María Teresa Andruetto, Arturo Carrera, Julián López, Silvina Giaganti, Carlos Battilana y Marina Mariash, entre otros.

“El título es una frase del primer cuento, ‘Un día de abril’, de Sylvia Iparraguirre. Nos pareció tan hermoso ese cuento, que habla de tres chicos que están alejados de la ciudad y una abuela que los reconoce y les da una oportunidad, que buscamos algo que reflejara un poco el espíritu de no lejanía con les niñes, para acortar la distancia entre las palabras y las cosas. Esa frase condensa emoción, pero también algo de miedo y de ternura al mismo tiempo”, explica Borrelli Azara a Página/12. “Esta antología es una forma de resistir al encierro para que la cuarentena o el aislamiento no sea total”, agrega la periodista que conduce Las fuerzas extrañas junto a Tomas Aguerre por la FM Futurock, de martes a viernes a las 18. Borrelli Azara asegura que hay también una especie de batalla con las palabras. “El objeto de la literatura es pelear con las palabras. En ese sentido, tiene que ver también con trasladar algo de los recorridos literarios que hacíamos, las presentaciones de libros o los ciclos de lecturas; reunirnos en una antología para reproducir esos encuentros que teníamos, pero además que sea para ayudar y colaborar con algunos de los comedores escolares de las escuelas donde trabaja Javier como maestro de lengua y literatura. La búsqueda es la reproducción de lo que no está en otro soporte. Yo no reniego de las redes ni de lo que pueden hacer; por supuesto tienen algo nocivo, pero también algo muy potente para difundir cosas buenas como esta”.

Cabezón Cámara apuesta por los libros solidarios. “Nos abrazamos once grandes escritoras y escritores, las dos personas que conforman esta editorial muy pequeña y vital llamada Patronus que llevan adelante esta hermosa iniciativa, las otras dos personas que ayudamos a convocar a les autores y editar un poquito y un montón de familias cuyos hijes estudian en seis escuelas de barrios con carencias económicas —y todas las que eso implica en este momento especialmente duro, trágico, diría— en Zona Norte del Conurbano y en La Plata”, subraya la autora de La Virgen Cabeza y Las aventuras dela China Iron en el prólogo. “En la actual circunstancia, ya no solo como escritora sino como ser humano, como persona, necesito salir del encierro y encontrarme con los otros para tratar de hacer algo, porque el aislamiento es muy angustioso y a la vez sé que juntos podemos hacer que la pasemos un poco mejor y también que la pasen mejor los que peor la están pasando”.