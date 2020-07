Tras cinco días liberaron a dos puesteros de Orán mayores de 60 años

El mismo asesor jurídico de la Municipalidad de Orán, David Leiva, reconoció el fin de semana que pasó que es excarcelable el delito por el cual hay puesteros detenidos desde el jueves en la Comisaría 20 de Orán. Sin embargo, hasta ayer, 18 de los 21 imputados continuaban apresados por resistencia a la autoridad, porque se enfrentaron a la Policía, y por no respetar la distancia social impuesta por la pandemia.

Según denunciantes que hablaron con Salta/12, los trabajadores que venden frutas y verduras en el Mercado de Abasto de Orán, están detenidos en grupos de cinco en celdas de tres por tres metros, con lo que tampoco la Policía estaría cumpliendo con el distanciamiento social. Agregaron que algunos tuvieron que dormir en el piso pese al frío. Por esta situación, el hombre que salió ayer (que además tiene problemas de hipertensión arterial), tenía su rodilla hinchada.

“Dónde están los derechos humanos”, reclamaron puesteros del Mercado de Abasto en la protesta que realizaron este lunes frente a los tribunales oranenses para pedir por la libertad de sus compañeros.

Se informó que solamente fueron liberadas dos personas por tener más de 60 años y estar dentro de los grupos considerados de riesgo en el marco de la pandemia por la Covid-19. Una de las puesteras mostró las fotos de sus piernas, en las que se ven moretones que, aseguró, son producto de los golpes que recibió durante la represión policial. Ambos adultos mayores estuvieron detenidos por cuatro días en la Comisaría. Hasta anoche, continuaba detenida una persona con discapacidad que, según relataron, tiene un brazo y una pierna ortopédica.

Un chico de 14 años detenido

El mismo jueves la Policía detuvo a un chico de 14 años que vive con su familia en el mismo predio del Mercado. Su madre, Sonia Tolaba, contó a Salta/12 lo ocurrido ese día.

La puestera contó que los puesteros sospechan que la Municipalidad busca que la administración del Mercado de Abasto quede a su cargo y que para ello habría infiltrado a “informantes” dentro de la entidad comercial. Dijo que por eso desde hace un mes los puesteros habían iniciado un estado de asamblea permanente que incluía guardias durante la noche.

El martes 30, cuando el Mercado de Abasto fue cerrado por el municipio de manera unilateral con el argumento de protocolizar las acciones a raíz de la pandemia de la Covid-19, continuaron las guardias de a siete puesteros con relevos durante el día.

Desde ese mismo martes la Policía había enviado a uniformados a cuidar el portón. “Estábamos cuidados”, consideró en ese momento Tolaba, quien vive dentro del Mercado junto a su marido y dos hijos. Sin embargo, esa madrugada “unas diez personas encapuchadas ingresaron e iniciaron un principio de incendio”, dentro del Mercado.

Los dos serenos le avisaron a su marido y él junto a Tolaba fueron a ver qué ocurría. Los serenos apagaron el fuego y se intimó a los extraños a salir, tras lo cual los puesteros cerraron el portón con candado. “Le preguntamos a los policías por qué dejaron ingresar a extraños y parece que se molestaron. A los minutos ya cayó la Infantería y empezaron a golpear los portones para entrar”, contó.

En ese momento su hijo de 14 años se despertó y fue a ver qué sucedía, justo cuando la Infantería ya había ingresado. Lo detuvieron. “A mí me quisieron agarrar pero me les escapé y me quedé con mi hijo de 9 años”, contó la mujer. Esa mañana se presentó en la Comisaría 20 a las 9. Su hijo fue liberado a las 14. Su marido, que aún continúa detenido, estaba entre los primeros 8 arrestados.

Tolaba afirmó que “la Policía no quiere recibir las denuncias” por la represión.



Más detenciones

Cerca de las 11 de ese jueves, protesta de puesteros mediante, la Policía llegó armada y “despejó” el lugar. Como resultado del llamado operativo de despeje, quedaron al menos 10 detenidos más.

Ese día desde el Ministerio Público Fiscal se informó que eran 8 los detenidos. Recién este lunes se pudo conocer que reconocían a 20 personas detenidas que se creía que iban a ser liberadas ayer mismo. Tanto la abogada Lucinda Segovia, como su colega, Hernán Mascietti (que representan a algunos puesteros), negaban anoche que ello haya acontecido. Su información es que había 21 personas imputadas.

Los abogados solicitaron la libertad de los trabajadores al juez de Garantías a cargo, Claudio Parisi. En la causa interviene la fiscala penal Alba Daniela Murúa.

“Estaba todo preparado para detener a las personas que estaban adentro, a los dos serenos incluso”, dijo Segovia. Sostuvo que una vez que consega la libertad de sus representados, “queda por acreditar que no es como acusa el informe policial”, es decir que se resistieron a ser detenidas. A ello agregó que conoce que hay mujeres que fueron golpeadas por policías varones.

Mascietti por su parte, entendió que la estrategia es mantener presos a los dirigentes del Mercado de Abasto para apoderarse de su administración. A ello agregó que hay enojo entre los puesteros porque se sabe que hay quienes lograron quedarse vendiendo su mercadería en la vereda del Mercado. “O sea, a algunos los dejaron seguir trabajando y a otros no”, sostuvo.