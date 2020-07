Sobre el crimen de Fabián Gutiérrez

Santiago Cafiero desmontó la fake news de Diego Leuco

“Lo que estás diciendo no podrías haberlo leído en la causa porque no es pública”, desmintió en vivo el jefe de Gabinete al periodista Diego Leuco luego de que éste intentara vincular el asesinato del ex secretario de la vicepresidenta con el actual Gobierno.