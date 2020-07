Renunció el vicepresidente de Ecuador

El vicepresidente de Ecuador Otto Sonnenholzner renunció al cargo cuando el país se prepara para las elecciones presidenciales de febrero próximo. De esta manera se convirtió en el tercer vicepresidente en dejar el gobierno de Lenín Moreno. La Asamblea Nacional deberá votar si acepta o no su decisión según lo estipula la Constitución ecuatoriana. Si bien Sonnenholzner no lo confirmó, todo hace prever que podría presentarse como candidato presidencial. El político abandonó el gobierno en un momento crítico para Ecuador, con una alta tasa alta contagio de la covid-19.

Haciendo carrera

En un mensaje a la población, Sonnenholzner le agradeció a Moreno por la designación y la oportunidad de trabajar por el país. "No es una decisión fácil, lo más cómodo sería quedarme, pero jamás he actuado en torno a mi comodidad. Por eso hoy lo responsable es salir", dijo el político de 37 años. Antes de llegar a la vicepresidencia se había desempeñado como empresario de medios. "Siempre dije que no estoy aquí por el cargo ni por el sueldo ni por los honores, y que en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré y eso haré", sostuvo el político ecuatoriano.

Sonnenholzner no descartó la posibilidad de ser candidato en las elecciones del 21 de febrero próximo. "Debemos enfocarnos en los objetivos comunes, renunciando a cualquier interés particular para lograr una sociedad justa, próspera y equitativa. Haré este esfuerzo desde fuera de la vicepresidencia. Así no quedará duda alguna respecto al uso de recursos públicos para ésto", señaló en su mensaje a la nación. También dijo que los próximos comicios van a ser los más importantes de la historia de Ecuador. "Por ello, hoy, el mejor servicio que se puede dar a nuestro país es trabajar en la construcción de un camino que nos lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción, males que nos han perseguido por demasiado tiempo", añadió el político.

El ahora exvicepresidente apela constantemente a la lucha contra la corrupción en sus discursos. "La honestidad en la vida pública no debe ser vista como una virtud sino como un requisito. Ser honesto en lo público y lo privado siempre será el mejor negocio", dijo durante el anuncio de su renuncia. También sostuvo que se pondría a trabajar para generar una opción libre de autoritarismo y prepotencia."Nos corresponde a los jóvenes acabar con ese mal ejemplo de la política del berrinche y el bochinche", expresó Sonnenholzner. Hasta el momento Moreno no se manifestó sobre su renuncia.

Hace unos meses, cuando las muertes por coronavirus provocaron el colapso del sistema sanitario de Guayaquil, Sonnenholzner se hizo famoso por anunciar que harían una fosa común para enterrar los cuerpos. Ante las críticas que recibió, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con la medida. Sin embargo Ecuador sigue teniendo una alta tasa de contagios por la covid-19. En la última jornada el gobierno anunció 865 nuevos positivos. El número de total de contagios llegó a 62.380. Los muertos por la enfermedad hasta el momento son 4.821. Además el gobierno informó otras 3.247 muertes catalogadas como "probables". Bajo esa categoría entran los decesos a los que las autoridades sanitarias no llegaron a hacerles el test correspondiente.

Crisis institucional

Las recurrentes salidas de sus vicepresidentes marcan la debilidad institucional en la que se mueve la administración Moreno. Jorge Glas, había sido elegido en los comicios en 2017 en binomio con Moreno. Sin embargo perdió el puesto luego de ser juzgado por recibir sobornos de la brasileña Odebrecht. Actualmente cumple una condena de seis años de cárcel. Su sucesora, María Alejandra Vicuña, elegida por el Congreso en enero de 2018, renunció en diciembre del año pasado al verse salpicada por casos de corrupción.

A siete meses de las elecciones generales en Ecuador, aún no hay candidatos proclamados para el período 2021-2025. El movimiento oficialista Alianza País (AP) liderado por Moreno todavía no decidió si presentará algún nombre para la presidencia. Desde la oposición, Correa denunció un intento de proscripción contra su persona y hacia su partido político. El exmandatario tiene 31 causas abiertas y por una de ellas ya fue condenado a 8 años de presión. La Constitución de Ecuador no le permite presentarse a al cargo de presidente, ya que cumplió dos mandatos consecutivos. Sin embargo manifestó su deseo de ser vicepresidente o asambleísta.

En paralelo desde RC vienen dando cuenta del intento que esta llevando a cabo el Contralor General del Estado (CGN) para impugnar su inscripción a los comicios. La semana pasa el Contralor Pablo Celi pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se invalide la misma. Según el funcionario habrían duplicado firmas para llegar al mínimo que impone la ley. Desde RC sostienen que el Contralor se está arrogando funciones que no le corresponden, ya que debe desempeñarse como "fiscal de cuentas".