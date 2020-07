Otro fallo buitre

La Justicia de New York emitió un fallo en el que obliga a la Argentina a pagar 224,2 millones de dólares a los fondos buitre Attestor Master Value y Trinity Investments por bonos defaulteados en el 2001. La decisión fue adoptada por la jueza Loretta Preska, quien reemplazó al fallecido juez Thomas Griesa. Los bonos habían sido emitidos en 1997 y 2001, pero los fondos buitre los compraron en 2014 a precios de remate, cuando la Argentina ya había pasado por el default de 2001 y las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010. Los títulos permanecieron sin reestructurar incluso a lo largo de la gestión de Mauricio Macri, cuando se realizó el pago a los holdouts. La ex presidenta, Cristina Kirchner, recordó que los bonos fueron defolteados en 2001 y no en 2014.