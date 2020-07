Facundo Castro: allanan la comisaría donde demoraron al joven desaparecido

El ministro de Seguridad Sergio Berni se hizo presente en la localidad de Pedro Luro, donde vive la familia del desaparecido Facundo Castro. Al llegar se comunicó con la madre del joven y le dijo que si ella quería que sea apartada la Policía Bonaerense él lo iba a hacer. "Si Cristina le pedía que intervenga la comisaría también lo va a hacer, y de hecho en este momento están intervenidas, los policías sospechados están en boxes separados mientras la división de Asuntos Internos les toma declaración", dijo a Página12 el abogado de la familia Leandro Aparicio. Al mismo tiempo, la justicia federal ordenó la realización inmediata de medidas, como el allanamiento de la comisaría de Mayor Buratovich donde demoraron a Facundo por circular sin permiso, el 30 de abril.

Berni, que permanecerá algunos días en la zona, dijo a los medios locales que "no surge ninguna evidencia" de una posible responsabilidad policial en el hecho, remarcó que la Justicia será la que deberá determinar eso, pero agregó que eso "no quiere decir que lo descartemos por completo". Además, se mostró proclive a aceptar el apartamiento de la Bonaerense de la investigación si es lo que desea la familia. "Si ello le lleva tranquilidad a una madre que está buscando a su hijo, me parece es una obligación nuestra acompañar esa decisión", aseveró el funcionario a radio FM Brújula, de Bahía Blanca.

Al mismo tiempo, la jueza federal María Gabriela Marrón ordenó el allanamiento de la subestación de la Policía Comunal Mayor Buratovich "con el objeto de secuestrar los libros de guardia registros y novedades de la dependencia, los handies utilizados por el personal policial, la camioneta Hilux doble cabina señalada por testigos como el rodado al que el personal policial hizo subir a Facundo Astudillo Castro el día 30 de abril pasado, alrededor de las 15.30 horas; el Móvil 23360 perteneciente a esa repartición, y todo otro vehículo vinculado a dicha dependencia", tal como consta en la resolución a la que accedió Página12. Además, la magistrada ordenó el secuestro de los celulares de los efectivos policiales Alberto González, Siomara Ayelén Flores, Jana Curruhinca y Mario Gabriel Sosa. Flores es quien declaró haber levantado en la ruta a Facundo y haberlo llevado en su auto hasta la localidad de Teniente Origone.



La jueza también envió un oficio a las empresas Facebook e Instagram para que aporten "los datos que obren en sus bases de datos del titular de dichas cuentas, las direcciones de correo electrónico alternativo, números de teléfono, el registro de los últimos accesos a la cuenta (con detalle de fecha, hora e IP de conexión), efectuados desde el día 29/04/2020 a la fecha, así como también, cualquier otro dato de relevancia que pudiera llegar a surgir de las comunicaciones y/o interacciones que hayan tenido esos usuarios". Marrón requirió que le contesten "a la mayor brevedad posible".

La diligencia deberá será practicada por la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina durante el día de hoy y "con expresa habilitación de horario nocturno en consideración a la premura alegada; la distancia habida entre este medio y el sitio a registrar; y la época del año, en la que el sol se pone más temprano", y "podrá hacerse efectivo el uso de la fuerza pública en caso de ser necesario, autorizándose la intervención de un cerrajero de resultar imprescindible". Los procedimientos tienen que ser filmados, los elementos secuestrados ensobrados para mantener la cadena de custodia, y el resultado del operativo enviado al fiscal del caso.





#DóndeestáFacundo

En tanto, se suman los reclamos por su aparición con vida de parte de organismos de Derechos Humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el Encuentro Memoria Verdad y Justicia que exigió "al Ministro de Seguridad Sergio Berni y al Gobernador Axel Kicillof respuestas inmediatas ante esta desaparición, el silencio y la inacción de las máximas autoridades provinciales alejan cada día más la posibilidad de que aparezca con vida Facundo Astudillo Castro". Y destacó que "en la provincia de Buenos Aires rige un Comando Unificado entre fuerzas provinciales y federales, por ello, y en el marco del sostenido incremento represivo en todo el país, el Ministerio de Seguridad de la Nación no puede desentenderse ante este gravísimo caso".



Facundo Astudillo Castro tiene 22 años y está desaparecido desde el 30 de abril, el joven emprendió viaje “a dedo” de Pedro Luro hacia la casa de su ex pareja en Bahía Blanca. Nunca llegó. A pesar de los múltiples intentos por comunicarse con él, desde ese mismo día el teléfono de Facundo está apagado. Tras la denuncia de la familia, se inició una causa por “averiguación de paradero” en la Ayudantía Fiscal de Villarino. La investigación está plagada de irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias de los policías que declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone. El último de los testimonios es el más contradictorio: primero declaró que una camioneta lo levantó y salió en dirección a Bahía Blanca; cuatro días después, cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando.

Pero ni la policía ni la justicia le notificaron a la familia de las declaraciones de los policías. Recién los conocieron el 19 de junio, más de 50 días después de la desaparición, durante los rastrillajes en la zona. Sin embargo, la última y mayor de las irregularidades se conoció la semana pasada. El 27 de junio, tres vecinos de Pedro Luro se comunicaron con la familia de Facundo y le contaron que el día de la desaparición, alrededor de las 3 de la tarde, después de pasar el ingreso de la localidad de Mayor Buratovich, vieron a Facundo cuando era detenido por dos policías e ingresado a la cabina trasera de un patrullero. Los tres vecinos se habían presentado en la comisaría de Pedro Luro para ofrecer su testimonio, pero nunca fueron llamados a declarar. La declaración coincidente de los tres ciudadanos echa por tierra los testimonios y actuaciones policiales, identifica otro tiempo y lugar de su desaparición y aporta el principal dato: Facundo fue visto por última vez cuando era detenido por la policía de la localidad de Mayor Buratovich.

"La desaparición forzada de persona es un delito de lesa humanidad. La sola posibilidad o sospecha de estar frente un hecho de esta extrema gravedad institucional obliga a actuar de manera rápida y eficaz. Facundo Astudillo Castro tiene que aparecer con vida, es un reclamo no sólo de la familia y de los organismos de derechos humanos, es un reclamo que tiene que atravesar a toda la sociedad", dijo la Comisión Provincial por la Memoria, organismo que fue aceptado en la causa como querellante.



El 23 de marzo había cambiado su foto de portada en Facebook con ésta imagen