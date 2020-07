Israel: un tiburón ballena atemorizó a nadadores cerca de la orilla

Se hizo viral un video de un tiburón ballena nadando cerca de la orilla de la playa de Eilat, en Israel. Estos animales so suelen acercarse a las costas, por lo que la presencia de su enorme aleta asustó a las personas que se encontraban nadando alrededor.

En las imágenes se ve a un hombre que huye desesperado de la supuesta amenaza. "¡Va hacia esa mujer!", cita un medio israelí las exclamaciones de uno de los presentes en la orilla. El animal desapareció en el mar unos momentos después.



Esta especie se alimenta de gambas y algas, normalmente no representa un peligro para los humanos, según informó The Times of Israel . De hecho, son bastante cariñosos, y suelen ser juguetones con los buzos. Incluso existen informes, aunque sin confirmar, de tiburones ballena que salen a la superficie boca arriba para que el buzo les rasque la barriga y les elimine los parásitos. Pero al ser pez más grande en el planeta —puede alcanzar hasta 18 metros de largo—, sumado a su mala reputación, logró atemorizar a los nadadores en el golfo de Áqaba, que comunica al mar Rojo.

El tiburón ballena está considerado una especie en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza desde el año 2016.



Adi Barash, la jefa de la organización para la conservación 'Sharks in Israel' (Tiburones en Israel), aconsejó a la población que eviten el encuentro cercano con la especie por el bien del animal. "Estamos en la temporada [alimentaria] alta, y se acercan a las concentraciones de plancton", explica Barash. "Es muy importante no interponerse en su camino, no tocarlo y no perseguir al tiburón. Está bien tomar una foto y disfrutarlo", añadió la especialista.