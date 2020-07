Del Buenos Aires Rojo Sangre online a DJ Gollo en Malibú

#VideosConCrema La quilmeña María Becerra venía del hit Moon (con feat de Dani) y ahora suelta el clip de Tú me lo haces fácil, con paños de flores, aguas psicodélicas y encanto urbano. Y hay más nuevos videos de Emanero (Como vos lo hacés, con narrativa de serie de misterio), de Lula Rosenthal (Generación perdida, con archivo, multitudes, helicópteros, coreografías, ¡de todo!), de Paty Cantú (La mexicana, teatral y superproducido) y de Julián Baglietto (Colectivo, con clima detectivesco y aroma a Scooby Doo, en su debut solista pos Huevo).

#CualquieraPuedeGooglear Clic solidario: el festival online Argentina en la Casa reunirá fondos para familias trabajadores de la música afectados por la pandemia (técnicos, asistentes, iluminadores, sonidistas), tendrá vivos de Turf, Chano, Eruca Sativa, Khea, Emmanuel Horvilleur, Soledad, Bandalos Chinos, Coti y Los Palmeras, entre otros; y podrá seguirse por Radio Nacional y las redes de Billboard. Clic en curso: la Campus Party convidará charlas online y webinarios sobre innovación y animación, del 9 al 11/7, con participación de Alan Ituriel –creador de la serie Villanos– o Gastón Gorali –de Mundo Loco–, entre otros.

#Pantallazos El festival internacional de cine de terror Buenos Aires Rojo Sangre subió a la plataforma Cont.ar una selección de películas de su última edición, que incluye títulos como Plaga Zombie 3 (de Pablo Parés y Hernán Sáez), Pinball (de Nicanor Loreti), Los olvidados (de Luciano y Nicolás Onetti) o Abaddon (de Jesica Aran). Además, Encuentro pasará el documental cuervo Volver a Boedo, de Sergio Criscolo (8/7); TNT convidará especial de cine argentino con Relatos salvajes, Abzurdah y Gilda, no me arrepiento de este amor (9/7); y TwitterKorea hará live con charla con los protagonistas de Península, la flamante secuela de la peli de culto de zombies coreanos Train to Busan (9/7, con el hashtag #Ask_PENINSULA).

#HacelaSimple Renová esa playlist, ¿querés? El dj Gollo, de las fiestas Bresh, se cortó solo con Malibú, nuevo anticipo de su disco 13:33. También salieron nuevos singles de La Vela Puerca (De no olvidar - en vivo), de Andry Bett (Casi que no, primero de una saga de tres simples), de Angie Cadenas (Solo soy) y de Nacho Marciano (Queer).