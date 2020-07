La CIDH solicitó al estado argentino información sobre la desaparición de Facundo Castro

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA envió una solicitud de información al ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina sobre la denuncia por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, en la que se le solicitó a ese organismo internacional medidas cautelares para dar con el joven visto por última vez el 30 de abril en viaje hacia Bahía Blanca. En la nota dirigida al canciller Felipe Solá se piden informes sobre "las acciones que el Estado estaría llevando a cabo para dar con el paradero o localización del joven y el avance en las investigaciones que se llevarían a cabo por los hechos alegados". De acuerdo al reglamento de la CIDH y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la respuesta debe ser entregada en un plazo de 72 horas. En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni afirmó que está "en contacto permanente con la madre de Facundo Astudillo Castro, el jefe de Policía y de Asuntos Internos están en Bahía Blanca para colaborar con la justicia y hacer una investigación transparente".

De hecho, los policías sospechados fueron interrogados por Asuntos Internos luego de que Berni dijera que si la mamá del joven le pedía que aparte a la Policía Bonaerense él lo iba a hacer. Finalmente el fiscal Rodolfo De Lucía, que era contrario a esa medida, ayer terminó ordenando que esa fuerza quedara afuera de la investigación, tal como venían exigiendo los abogados de la familia e incluso la secretaría de Derechos Humanos provincial. En diálogo con la prensa tras el acto por el Día de la Independencia el ministro de Seguridad bonaerense dijo que si bien "la Justicia entiende que no hay elementos que inculpen un accionar indebido" de la policía provincial en el caso de la desaparición de Castro en la localidad de Villarino, "hay que acompañar y entender el pedido de la madre".

El funcionario adujo que la denuncia fue realizada en forma tardía, sin embargo la causa provincial se inició a los pocos días que la familia detectó su ausencia, el 5 de junio ante la fiscalía de Villarino, porque durante las primeras horas pensaron que estaba con la ex novia. "No hay que encapricharse en seguir adelante la investigación (con la Policía bonaerense), sino pasársela a la Policía Federal, que seguramente va a poder dilucidar qué fue lo que pasó", agregó Berni. Cabe mencionar que los tres testigos que afirman haberlo visto cuando subía a un patrullero intentaron tres veces que la policía les tomara la declaración y fueron ignorados.

Grave y urgente

"Vengo por el presente a denunciar la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, de 22 años de edad, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. A tal fin solicito medidas cautelares a favor de Facundo Astullido Castro y que el Estado Nacional encuadre el caso como Desaparición Forzada y realice todas las medidas urgentes necesarias para saber sobre el paradero. La información que se le presenta a la CIDH, demuestra que el beneficiario Facundo Astudillo Castro se encuentra en una situación de gravedad y urgencia", reza el texto de la presentación ante la CIDH, cuyos autores pidieron reserva de identidad por haber sido objeto de acoso y difamación en circunstancias anteriores.

"Lo último que se sabe de Facundo es del 30 abril de 2020 cuando su madre Cristina Adriana Castro Alaniz mantuvo contacto telefónico. Ese día Facundo había sido aprehendido en Mayor Buratovich por personal de la Policía provincial, por violación de la cuarentena. Concretamente habría sido detenido por no tener 'permiso para circular'. Facundo se dirigía “a dedo” desde Pedro Luro hasta la localidad de Bahía Blanca".

El relato de los hechos realizado por el peticionante ante la CIDH se basa en el informe de la Comisión Provincial por la Memoria y las crónicas periodísticas, en particular las de Página|12, entre ellas la entrevista a Cristina Castro . El jueves 30 de abril, un rato antes del mediodía, la madre de Facundo, Cristina Castro, estaba trabajando cuando sonó su celular: era un policía.

–Quiero hablar con la madre de Facundo Astudillo Castro –dijo la voz del otro lado– para verificar el domicilio.

–Sí, soy yo –respondió ella.

–Le hicimos una infracción a su hijo por romper la cuarentena -dijeron desde la comisaría de Buratovich.

Cristina sabía que Facundo había salido de su casa, en la localidad de Pedro Luro, para ir a ver a su ex novia en Bahía Blanca. Esos 125 kilómetros los iba a hacer a dedo. A las 13, Cristina se comunicó con Facundo y lo retó por salir sin un permiso de circulación.

–No sabés dónde estoy, no me vas a volver a ver más –dijo él.

Esa fue la última vez que habló con él. Y la última llamada que salió del celular de Facundo. "Se inició una causa penal en la justicia departamental local de Bahía Blanca, pero la investigación judicial no da garantías de imparcialidad ya que los supuestos autores aún no se encuentran individualizados. Además, se delegó la investigación en la Fiscalía provincial, pero no apartó a los agentes involucrados (lo hizo recién ayer) y viene actuando con demoras significativas, siendo que Facundo está desaparecido desde hace casi 70 días y ya hay testigos que relacionan el último momento en que se lo vio con las fuerzas de seguridad bonaerenses".

El texto que recibió la CIDH menciona que "los rastrillajes que se dispusieron por la fiscalía fueron en lugares que no se relacionan con el último en el que se lo vio justo al momento de la aprehensión por las fuerzas estales provinciales, tal como lo relatan los testimonios; la Policía quiere instalar que Facundo llegó a Bahía Blanca, aportando testimonios y versiones contradictorias a la investigación, que en definitiva lleva a su cargo. Y lo concreto es que ya pasaron más de dos meses y Facundo no aparece".

La familia ha solicitado que la causa judicial pase a la justicia federal, porque "la justicia provincial ya no ofrece garantías, en razón de que se está ante un escenario de encubrimiento por parte del mismo poder judicial sobre las fuerzas estatales de seguridad. Refuerza esta sospecha el texto interno difundido entre los integrantes de las fuerzas policiales de la Provincia de Buenos Aires que dice: 'Tener en cuenta, el mismo (Facundo) andaría vendiendo bolsas, por la zona de V. Talleres, Spurr, Undiano y Arias, por ese sector, a prestar especial atención a ver lo podemos ubicar'. 'Por orden del señor Superintendente todos los móviles deberán tener colocado foto de se busca a Facundo Astudillo Castro. Deberán colocar dichos carteles en lugares públicos y dar partes de prensa dejando constancia de testimonios recibidos que fue visto por última vez en la ciudad de Bahía Blanca'. Se trata claramente de un ardid de encubrimiento".