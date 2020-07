"En 2050, para alimentar a la población mundial necesitaremos los recursos de tres planetas Tierra"

"Se estima que para 2050 la población mundial alcanzará la cifra de 9.700 millones de personas. Para sostener eso necesitaríamos los recursos renovables de tres planetas Tierra", asegura en diálogo con Página/12 Alistair Currie, Director de Comunicación de la ONG británica Population Matters, que desde hace casi treinta años trabaja en todo el mundo para visibilizar la problemática de la sobrepoblación. Según estimaciones de la ONU, el crecimiento poblacional, que se aceleró desde mediados del siglo XX, no cesará hasta llegar a los once mil millones de habitantes en 2100.

Este 11 de julio se celebrará un nuevo Día Mundial de la Población con un planeta que ya es habitado por casi ocho mil millones de personas que consumen, según Population Matters, más de un planeta y medio en recursos renovables. Para la ONG, la solución de fondo es una planificación de la natalidad que apunte a que cada familia tenga "medio hijo menos" de los que tiene en la actualidad, apoyada en "derechos humanos y reproductivos, empoderamiento de las mujeres y justicia global para lograr un futuro sostenible". En este sentido, Currie sostiene que "el hecho de que las personas puedan decidir cuándo y cómo quieren tener un hijo es fundamental, en este sentido es esencial el empoderamiento de las mujeres, lo que incluye el derecho al aborto".





-- ¿Por qué es tan importante este empoderamiento en relación a la problemática poblacional?

-- Porque es uno de los pilares que nos sirven para abordar el crecimiento de la población: las mujeres con más autonomía, más independencia financiera y poder sobre sus cuerpos y vidas casi siempre eligen tener familias más pequeñas y eso hace que las tasas de fertilidad bajen en todo el mundo, aunque aún no lo suficientemente rápido como sería necesario. También sabemos que en los lugares donde la gente tiene educación primaria y secundaria completa y de alta calidad se eligen familias más chicas. La planificación familiar es el corazón de cualquier acción para lograr una población sostenible y para eso los derechos reproductivos son claves. Todas las cosas buenas que puedan llegar a hacerse no sirven de nada si las personas no pueden acceder libremente a un método anticonceptivo efectivo.

-- ¿Cuál es el futuro del planeta sin una planificación de este tipo?

-- Según la proyección media de la ONU para 2050 habrá 9.700 millones de personas en el mundo. Podría ser una cifra un poco más alta o un poco más baja, pero lo cierto es que eso equivale a un gran aumento poblacional en un planeta que será significativamente más frágil. Para poner solo un ejemplo podemos hablar de una amenaza clave, que es la producción de alimentos. En la actualidad tenemos más bocas para alimentar que nunca, en un momento en que nuestra capacidad de entrega de alimentos se ve cada vez más comprometida. Según estudios del Instituto de Recursos Mundiales, para 2050 necesitaremos un 50 por ciento más de alimentos de los que producimos hoy.

-- ¿Y los recursos no van a alcanzar?

-- Es que la tierra se está desertificando, los suelos se están erosionando y ya podemos ver que la deforestación para liberar tierras para agricultura viene acompañada de grandes riesgos: más cambio climático y mayor probabilidad de pandemias de enfermedades zoonóticas. La producción agrícola también es uno de los principales motivos de la pérdida de calidad del hábitat, al contribuir a la crisis de biodiversidad. Tal vez podamos alimentarnos en 2050, pero alimentarnos y proteger la naturaleza al mismo tiempo parece casi imposible, mientras que cinco mil millones de personas vivirán en áreas donde ni siquiera contarán con suministro de agua potable. Si hablamos de recursos renovables, para entonces deberíamos estar usando tres planetas, a menos que tomemos medidas para abordar el problema de consumo y crecimiento demográfico.

--Population Matters nació en 1991 ¿Imaginaban que casi treinta años después la situación estaría así?

--En ese entonces se podían imaginar todas estas cosas, pero ahora las estamos viviendo y con 2.400 millones de personas más en el planeta. En 1991 la población mundial era de unos 5.400 millones y ha crecido más del 40 por ciento desde entonces. Si bien la vida ha mejorado para muchos, en particular con respecto a la longevidad, la salud y la reducción de la pobreza extrema, lo que en 1991 eran solo 'problemas' ambientales ahora han crecido hasta convertirse en crisis. Creo que ahora tenemos una mejor comprensión de cuán graves son las consecuencias del cambio climático, la pérdida de biodiversidad es tan grave que hay un millón de especies en riesgo, mientras nosotros utilizamos los recursos renovables de 1.7 planetas Tierra y cada año tomamos cosas que el planeta simplemente no puede reponer.

Informe: Santiago Brunetto