DOMINGO 12

CINE

Otra madre Recién separada, Mabel regresa a la casa de su madre. Allí convive con su pequeña hija, su hermana, su mamá y su abuela. Todos los días sale a trabajar y vuelve tarde, mientras su niña la espera. Una película sobre momentos de cariño y protección maternal, vínculos familiares desdibujados e injusticias laborales. La película de Mariano Luque puede verse en la plataforma del Colectivo de Cineastas, agrupación conformada por directores/as, productores/as, técnicos/as, estudiantes, periodistas y personas relacionadas al ámbito audiovisual, representando a un amplio arco de las expresiones del cine argentino independiente.

Disponible en https://www.colectivodecineastas.com/otra-madre

MÚSICA

Phoebe Bridgers La cantante, compositora y productora estadounidense de 25 años presentó su nuevo disco, Punisher. Después de Stranger In The Alps (2017), este nuevo álbum reúne canciones íntimas, tristes y nostálgicas. La artista comparte eventos con Laurie Anderson e integra bandas como Better Oblivion Community Center (con Conor Oberst) y boygenius con Julien Baker y Lucy Dacus. Punisher es una colección de canciones folk, intensas, con toques grunge, que exponen la fragilidad juvenil frente a un mundo enloquecido.

Disponible en https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nCKbA26LZEUYWMJ8Ig11r1uDalG3zvCTo

ARTE

Subsidio para artistas visuales ArtexArte – Fundación Alfonso y Luz Castillo ha decidido levantar por este año su tradicional Premio de Fotografía y abrir, con carácter excepcional, una convocatoria para el otorgamiento de treinta subsidios de 50 mil pesos. Esta iniciativa se pone en diálogo con las ayudas dispuestas por otras instituciones del campo artístico. El objetivo es poder mitigar en parte la situación de vulnerabilidad económica que afecta a la comunidad artística. Un Comité Evaluador, formado por Eduardo Médici, Victoria Verlichak y Jorge Zuzulich será el encargado de evaluar el otorgamiento de los subsidios.

Más información en http://www.artexarte.com.ar/

ETCÉTERA

Festi Balú 2 A través de su canal de YouTube, la productora audiovisual Balú presenta su segundo festival por streaming con artistas nacionales e internacionales. La grilla está compuesta por Melanie Williams, Alfonsina (UY), Panchito Villa, Cruz (1915), Mimí Lagarto, Mora y Fer Fontenla. El festival pone el foco en la utilización del formato streaming como nueva herramienta estética dentro del mundo de las presentaciones en vivo. La entrada es a voluntad y se puede abonar por medio de links a Mercadopago disponibles en la descripción del video.

De 17 a 21, en https://www.youtube.com/watch?v=yVz8FTSrnik&feature=youtu.be

LUNES 13

ETCÉTERA

La asamblea de las mujeres Durante julio el ciclo compartirá todos lunes del mes diferentes conferencias y lecturas que se presentaron dentro de lo que fue La asamblea de las mujeres, acción que dio inicio a la temporada 2019. En esta obra, Aristófanes usa la comedia para plantear lo que en el siglo IV antes de Cristo sólo podía ser ficción especulativa: que las mujeres decidieran sobre los asuntos públicos. Fue incluso más lejos: las imaginó tomando decisiones muy diferentes de las de los hombres, radicalmente orientadas hacia el bien común. Con Dora Barrancos, Nora Cortiñas, Laura Fernández Cordero, Dolores Fonzi, Diana Maffía y Rita Segato. Hoy será el turno de Biología no es un destino, con Malena Nijensohn, Naty Menstrual y SaSa Testa.

A las 18, en https://www.youtube.com/channel/UC4jy_ly_xzt9ga1Qp_TfUeQ

ARTE

Hogar, dulce hogar Una cama partida a la mitad, espejos que reflejan nuestra imagen deformada, cartas de amor tiradas por el suelo, forman parte de Hogar, dulce hogar, la muestra virtual del Museo de la Universidad de Tres de Febrero. En tiempos de cuarentena, la muestra es espacio virtual que puede recorrerse del mismo modo en el que caminamos por una casa tipo, desde el hall pasando por el living, la cocina, el baño, el guardarropa y el dormitorio. Xul Xolar, Román Vitali, Nicola Costantino, Diego Perrotta, Jorge Macchi, Miguel Harte, Leo Chiachio y Daniel Giannone son algunos de los veinte artistas participantes que proponen espacios de la cotidianeidad como territorios inesperados en el que los objetos cotidianos pueden adquirir rasgos extraordinarios.

Disponible en https://untref.edu.ar/muntref/recorridos/hogar-dulce-hogar-caseros/

DANZA

Declassified Memory Fragment Ubicado en el barrio de Chelsea, el Joyce es uno de los teatros emblemáticos dedicados a la danza de la ciudad de Nueva York. Desde el comienzo de la pandemia, comenzó a publicar de forma online una selección de registros de toda clase de obras internacionales. La más reciente es una pieza de 70 minutos de Oliver Tarpaga, un músico, actor y coreógrafo oriundo de Burkina Faso que acompañado por un grupo de cuatro músicos y otros tres actores presenta un trabajo que conjura historias y memorias fragmentadas de la infancia, destiladas y transformadas a través de la música y sus movimientos.

Disponible en https://www.joyce.org/joycestream

FOTOGRAFÍA

Teatro Colón Presenta un recorrido visual que retrata a los distintos artistas que pasaron por la sala bajo la lente de Arnaldo Colombaroli y Máximo Parpagnoli. Martha Argerich, Luciano Pavarotti, Norma Fontenla, Olga Ferri, José Neglia, Paloma Herrera, Rudolf Nuréyev, Daniel Barenboim, Bruno Gelber, Gustavo Dudamel y Zubin Mehta son algunos de los artistas registrados en estas imágenes, que también rescatan puestas memorables como El lago de los cisnes, La Traviata, La Bohème o Aida. La obra contiene 236 páginas de una minuciosa selección de las mejores fotografías realizadas durante décadas por los actuales fotógrafos oficiales del teatro.

Disponible en https://teatrocolon.org.ar/es/culturaencasa/lecturasencasa/fotografos-del-teatro-colon

MARTES 14

CINE

Impriman la leyenda En los años 60, un grupo de jóvenes periodistas latinoamericanos se propuso escribir grandes novelas. Para lograrlo, muchos de ellos empezaron a narrar la realidad con las herramientas de la ficción y crearon una nueva forma de hacer periodismo. Sus novelas pronto se consolidaron como un verdadero “boom” literario. Impriman la leyenda es una docuficción sobre ese fenómeno y sus protagonistas. Los mejores años de Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa y Fuentes narrados a través imágenes de archivo y recreaciones de actores. Las claves de un fenómeno que proyectó al mundo a los escritores del continente.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=pQD4CfH8TLg

MÚSICA

Homegrown Originalmente debió ser su sexto álbum solista, el sucesor del magnífico On The Beach, pero Neil Young lo archivó y en 1975 publicó en su lugar Tonight’s the Night, un disco que contiene un aura de lamento por la muerte por sobredosis del guitarrista Danny Whitten de Crazy Horse y el asistente Bruce Berry. Desde entonces, Homegrown se transformó en un disco perdido que fue apareciendo por retazos. A 45 años de su grabación original, finalmente salió a la luz. Cuenta con doce temas, de los cuales siete eran siendo inéditos hasta ahora.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UC8gbK8uoqKhlACSeenUPkFQ

ARTE

Instantáneas ilustradas Es una serie de microexhibiciones virtuales creadas por el CCK con motivo del Año del General Manuel Belgrano. El ciclo presenta ilustraciones de seis artistas visuales de distintas provincias del país que retratan momentos históricos en torno a Belgrano. Las ilustraciones se hicieron a partir de anécdotas que, a modo de instantáneas fotográficas, capturan momentos de la vida del prócer. Las dos instantáneas que se presentan en esta entrega fueron recopiladas y escritas por el historiador Javier Trímboli e ilustradas por Lucas Di Pasquale. La serie forma parte de las producciones realizadas en conjunto por el Centro Cultural Kirchner, el Archivo General de la Nación (AGN) y la Secretaría de Patrimonio con motivo del Año del General Manuel Belgrano.

Disponible en http://cck.gob.ar/eventos/instantaneas-ilustradas-lucas-di-pascuale_4016

Por una institución híbrida Fundación Proa presenta su primera publicación vinculada a los programas educativos que lleva adelante. El libro escrito por Rosario García Martínez (Coordinadora de programas públicos y programas educativos para adultos en Proa) da cuenta de más de cinco años de programas y actividades desarrolladas en articulación con diferentes universidades y espacios culturales de Buenos Aires. La investigación problematiza dicha interacción a partir de experiencias concretas e incluye ejemplos afines a nivel internacional. Rosario García Martínez articula un discurso sobre la actualidad de la educación y sobre el rol de la academia y de las instituciones artísticas en ella.

Disponible en https://issuu.com/proafundacion/docs/instituci_n_h_brida_proa_rgm

MIÉRCOLES 15

ARTE

Post, imaginar el después Los miércoles y viernes la Casa del Bicentenario presenta un ciclo de sesiones de experimentación gráfica. Los colectivos de artistas boba y Fábrica de Estampas y los artistas Pablo Rosales e Ivana Vollaro, con la orientación curatorial de Silvia Dolinko y Cristina Blanco, comparten sus sesiones de experimentación gráfica. El público podrá ver desde sus casas los cambios y modificaciones de un proceso creativo especialmente atravesado por la coyuntura, surgido al seno del aislamiento que impuso la pandemia de coronavirus. ¿Cuáles serán las marcas que dejará el aislamiento en nuestros cuerpos? ¿Cómo se reconfiguran las ideas de proximidad y afecto en tiempos de inmunidad y asepsia?

Disponible en http://casadelbicentenario.gob.ar

TEATRO

El lobo A partir de hoy, y hasta el 29 de julio inclusive, en el marco del ciclo #Rosetiencasa, se exhibirá la primera obra de Pablo Rotemberg a través del sistema de gorra virtual. Pablo Rotemberg estrenó El Lobo en el 2004, la bailó durante 5 años y luego la abandonó para siempre. Como todas las obras del autor, se trata de una propuesta poética inusual y extemporánea. “Es una de esas piezas que te marcan para siempre, y te acompañan en esos silencios que se producen luego de horas y horas de ensayo estéril”.

Entradas disponibles en http://panel.alternativateatral.com/obra72219-rosetiencasa-el-lobo-archivo-2006-entrevista-a-pablo-rotemberg-en-dialogo-con-sebastian-villacorta

ETCÉTERA

Concurso de cuento Haroldo Conti En el Año de su Bicentenario, la Provincia de Buenos Aires invita a participar del Concurso de Cuento para jóvenes escritores y escritoras bonaerenses Haroldo Conti. Está destinado a narradoras y narradores de entre 18 y 35 años de edad, nacidos en el territorio bonaerense o con cinco años de residencia en el mismo. Hasta el 3 de agosto inclusive, los y las participantes podrán enviar en formato PDF un único cuento, original, inédito y de temática libre. Los tres primeros cuentos seleccionados recibirán $40.000, $ 30.000 y $ 20.000, respectivamente. El jurado del certamen está integrado por Félix Bruzzone, Mariana Enriquez, Jimena Néspolo, Patricia Ratto y Hernán Ronsino.

Bases y condiciones en https://www.gba.gob.ar/cultura/concurso_haroldo_conti

Imágenes en tiempos de pandemia La Fundación Bunge y Born lanza un concurso para jóvenes artistas de fotografía y video. “Imágenes en tiempos de pandemia” es un certamen de alcance federal para participantes de entre 18 y 35 años que ofrece 200 mil pesos para el primer premio en cada una de las categorías. Busca visibilizar la transformación en los hábitos a partir del encierro y a la vez se propone apoyar al sector cultural de todo el país en el contexto de la pandemia. El jurado está compuesto por referentes de ambas disciplinas: Juan Travnik, Florencia Battitti, Gabriel Valansi, Jorge La Ferla, Silvia Rivas y Andrés Denegri. Recepción de obras hasta el 31 de julio.

Más información en https://www.fundacionbyb.org/

JUEVES 16

CINE

Family Romance, LLC El amor es un negocio en Family Romance: una compañía que ofrece el servicio de alquiler de sustitutos. El fundador Yuichi Ishii ayuda a cumplir los sueños de sus clientes. La madre de Mahiro contratará a Ishii para hacerse pasar por su padre desaparecido. Y la realidad comenzará a desdibujarse. La plataforma MUBI presenta una nueva y surrealista aventura del director alemán Werner Herzog. El infatigable autor realiza una dramatización sobre el alquiler de familiares y todo tipo de sustitutos en nuestra sociedad. Esta obra destaca por explorar la misteriosa esencia de las relaciones humanas.

Disponible en https://mubi.com/es/films/family-romance-llc

Señales de humo En una pequeña comunidad del norte argentino los servicios de telefonía e internet se cortan por los fuertes vientos que azotan la región. Mario, arriero y guardaparques de la comunidad, tendrá que subir a las altas cumbres intentando reparar el desperfecto. Se estrena hoy Señales de humo, el film dirigido por Luis Sampieri que cuenta con el arriero Mario Reyes como protagonista. El documental es el cuarto largometraje del director tucumano, después de Cabecita rubia (2001); FIN (2010) y La hija (2015). Sigue los pasos de Reyes a una altura de 4000 metros sobre el nivel del mar. El arriero debe conducir a un ingeniero por peligrosos caminos de altura, a lomo de caballo, para que aquel pueda reparar la antena de proveé de internet a toda la comunidad de Amaicha del Valle.

Disponible en http://cine.ar/

ETCÉTERA

La vida en suspenso Editorial Siglo XXI presenta un libro digital que reúne 16 escritos urgentes que abordan la coyuntura social, política, cultural y económica. La mitad de ellos enfocados en comprender el presente, la otra mitad acercando ideas transformadoras para el futuro. “Solo hay un horizonte democrático posible, y depende de nuestra capacidad para empujar cambios radicales. No habrá paz si renunciamos a barajar y dar de nuevo. Agazapado, listo para capitalizar el triunfo del miedo y la frustración, el fascismo aguarda su oportunidad”. Escriben Tokatlian, Leiras, Bercovich, Abal Medina, Litvachky, Segato y Llinás, entre otros y otras autoras.

Disponible en http://dev2020.sigloxxieditores.com.ar/wp-content/uploads/2020/06/La-vida-en-suspenso_Siglo-XXI-Editores_Crisis_-1.pdf

Cuentos en libertad La propuesta del Parque de la Memoria, “Cuentos en libertad: relatos prohibidos durante la dictadura”, hace foco en la censura cultural sufrida durante la dictadura, y en particular aquella que buscó silenciar los cuentos infantiles. Las canciones, películas y libros que tenían que ver con ideas opuestas a las de los militares fueron censurados y perseguidos. Esta censura era de público conocimiento: decretos de prohibición de circulación de títulos y autores salían en periódicos diarios.

Disponible en https://parquedelamemoria.org.ar/podcast-cuentos-en-libertad-relatos-prohibidos-durante-la-dictadura/

VIERNES 17

ARTE



Memoria y justicia Con 85 acuarelas creadas por Marcos Acosta, AMIA rinde homenaje a las víctimas del atentado del 18 de julio de 1994. Al cumplirse 26 años del fatídico día un ejercicio de la memoria desde la pintura que propaga, a su vez, el reclamo de justicia. Así puede definirse el ambicioso proyecto que realizó el artista Marcos Acosta, convocado por AMIA en el marco de las acciones de recordación por un nuevo aniversario del atentado terrorista. El resultado puede verse en la muestra digital Re Memoria – Retratos de vida, que fue desarrollada a partir de imágenes de archivo y fotografías que las familias de las víctimas eligieron especialmente para la creación de las obras.

Disponible https://rememoria.amiamemoria.org/

Mujeres en acción Fundación Proa presenta Mujeres en acción, un Ebook que propone una extensa investigación sobre la apropiación del espacio público, las performances, las acciones colectivas y las luchas feministas realizadas por mujeres en los últimos años. El trabajo mapea estas expresiones en la región sudamericana a través de la obra de los colectivos artísticos Costuras Urbanas, Mujeres Públicas (Argentina), Mujeres Creando (Bolivia), La Perrera (Perú) y Mujeres Artistas en Movimiento m.a.m (Uruguay). Esta edición retoma así la exhibición Acción Urgente, curada por Cecilia Rabossi y Rodrigo Alonso en 2014. El Ebook reúne entrevistas, videos inéditos y un conjunto de ensayos de los especialistas Rodrigo Alonso, María Teresa Garzón, Belén Romero Caballero y María Laura Rosa.

Disponible en http://bit.ly/EBookMujeresEnAccion

TEATRO

PerfoEnCasa Un espectáculo virtual que combina música, video, actuación y danza transmitido en vivo y en directo desde las casas de Nicolás Sorín, Lucio Bazzalo y Mariana Cinat. En esta edición especial, se incorpora Carla Di Grazia como bailarina invitada. El evento surge como respuesta a la imposibilidad de utilizar teatros, salas y espacios artísticos durante el confinamiento, e invita a los espectadores a habitar un universo posible donde confluyen distintas artes al mismo tiempo, a la distancia. Colaboración artística: Agustina Barzola Wurth.

A las 23, en https://www.perfoenvivo.com/

MÚSICA

TAXXI Tango XXI La orquesta franco-argentina de tango contemporáneo, con base en la ciudad de París, presenta su segundo álbum: Alimentation Générale. Dirigida por el bandoneonista, guitarrista y compositor argentino Pablo Gignoli (radicado en la capital francesa desde 2012), propone nuevas composiciones de tango urbano parisino. “Podrían identificarse con cualquier ciudad cosmopolita donde todo se mueva a gran velocidad y donde permanentemente sucedan cosas sorprendentes”, apunta Gignoli, quien fue bandoneonista de la Orquesta Fernández Fierro durante ocho años y tuvo su propio cuarteto de tango llamado Derrotas Cadenas y el dúo Volco & Gignoli junto a Sebastián Volco. Luego de su primer álbum, Sweet Saint Denis, Alimentation Générale (almacén en francés) toca la problemática de la alimentación humana.

Disponible en https://taxxitangoxxi.bandcamp.com/album/alimentation-g-n-rale

SÁBADO 18

Elton John Los míticos conciertos de Elton John están siendo liberados con fines solidarios. A partir de julio, algunos de los shows del legendario artista estarán disponibles por primera vez en formato digital y como serie semanal. El ciclo “Elton John: Classic Concert Series” recopila material de archivo de sus espectáculos alrededor del mundo que se pueden ver en su canal oficial de YouTube. La serie comenzó con “Live at the Playhouse Theatre”, de 1976, en Edimburgo, Escocia. Todos los sábados a las 13 se estrenará un nuevo recital. La serie recaudará fondos para la Fundación Elton John contra el Sida en apoyo a los esfuerzos de asistencia por Coronavirus.

Disponible en https://www.youtube.com/eltonjohn

MÚSICA

Iván Noble Presenta “Hogar Dulce Hogar Cap. II”, una nueva edición de su show acústico online. Luego de una primera experiencia en el mes de junio, y recientemente nominado a los Premios Gardel 2020 en el rubro “Mejor Álbum Artista de Rock”, el cantante vuelve en formato acústico y vía streaming.

A las 22.30, Entradas: https://bue.tickethoy.com/

Hugo Fattoruso Reunidas en el ciclo “Faros del Sur”, figuras musicales del samba y la bossa brasileña, el candombe uruguayo, la música negra peruana y los ritmos bolivianos de raíz se presentaron en concierto en el Centro Cultural Kirchner. En ese marco, en 2018 Hugo Fattoruso ofreció un gran concierto en el que repasó al piano algunos temas de su repertorio, como la milonga “Tierra virgen” (de Toto Méndez y Carlos Morales), “La papa”, “Conmigo” y “Tu alegre paso”, una composición que –dice– “ahora aprendí a tocar, porque cuando recién la escribí todavía estaba tropezando”. El especial incluye una entrevista con este pionero del rock rioplatense y figura de culto entre los músicos de todo el continente.



Disponible en http://cck.gob.ar/eventos/hugo-fattoruso_3826

Artaud La familia Spinetta recuperó y remasterizó la grabación de la presentación del disco Artaud, un concierto solista ofrecido por Luis Alberto Spinetta en el Teatro Astral en 1973. Allí presentó por primera vez "Todas las hojas son del viento", "Bajan" y "Cantata de puentes amarilllos"; además de canciones inéditas hasta ese momento, como "Barro tal vez", y "Ella flota en mí", un tema jamás grabado escrito a dúo con David Lebón. El domingo 28 de octubre de 1973, a las 11 de la mañana, Spinetta, solo con una guitarra, dio a conocer una serie de canciones que marcaron un antes y un después en la historia de la música nacional. La edición digital fue realizada de la mano de Espantapájaros y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales del artista.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=q6Y6CsO2s-A