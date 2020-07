Mataron a un joven de 18 años en La Matanza 

Un joven de 18 años fue asesinado hoy de un balazo tras una persecución en el partido bonaerense de La Matanza, y por el homicidio aprehendieron a dos policías, informaron fuentes judiciales y policiales.



El hecho se registró alrededor de la 1.30 de la madrugada pasada cuando la víctima, identificada como Lucas Nahuel Verón, regresaba de festejar su cumpleaños a bordo de una moto junto a un amigo.



Fuentes judiciales y policiales informaron a Télam que la investigación comenzó cuando el joven fue trasladado por sus familiares al hospital Simplemente Evita de González Catán por una herida de arma de fuego.



Verón fue atendido por los médicos pero murió como consecuencia de las lesiones sufridas, tras lo cual comenzó a investigar personal de la comisaría de la zona bajo las instrucciones del fiscal Juan Pablo Tahtagian.



En principio, los investigadores determinaron que Verón volvía con un amigo de 17 años en una moto y por razones que todavía no fueron dilucidadas comenzaron a ser perseguidos por un móvil del Comando de Patrullas en el que iba una pareja de policías.



Según las fuentes, el patrullero impactó por detrás al rodado en el que iban los jóvenes, quienes cayeron al piso y comenzaron a correr en dirección al barrio El Talita.



El efectivo que iba manejando descendió del vehículo y efectuó entre dos y tres disparos con su arma reglamentaria, uno de los cuales impactó en Verón, añadieron las fuentes.



De acuerdo a los voceros, el joven continuó corriendo pero a unos 20 metros cayó al piso gravemente herido, por lo que su amigo fue a avisarle a la familia de la víctima que vive a una cuadra y media.



En tanto, los policías en vez de quedarse a preservar la zona se fueron del lugar y no avisaron de la situación a sus superiores.



Sin embargo, el fiscal Tahtagian dispuso el relevamiento de las cámaras de los comercios e identificó al móvil involucrado.



El funcionario judicial dispuso la aprehensión de la pareja de los efectivos, quienes este sábado serán indagados, y la autopsia correspondiente para determinar fehacientemente en dónde fue el impacto.



Además, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desafectó a los policías y les retiró el permiso de uso de uniforme, placa y armas (que ya estaban a disposición de la Justicia).



Los investigadores procuraban determinar por qué comenzó la persecución y los motivos por los cuales el personal policial no denunció el hecho.