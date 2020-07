María Eugenia Vidal recibió el alta por coronavirus

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal informó a través de las redes sociales que recibió el alta médica tras haber estado infectada de coronavirus y haber cursado la enfermedad catalogada como caso asintomático.



"Hoy finalmente con el alta médica llegaron mis hijos a casa. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron y me mandaron mensajes de recuperación. Cada uno ayudó a curarme", escribió la ex funcionaria, quien también agradeció a sus médicos.





Cuando la dirigente de Juntos por el Cambio, que cursó la enfermedad catalogada como asintomática, contrajo coronavirus sus tres hijos, Camila, María José y Pedro, estaban en la casa de su padre, el exintendente de Morón Ramiro Tagliaferro, con lo cual no necesitaron realizarse el hisopado y continuaron cumpliendo la cuarentena junto a él.