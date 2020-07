Cristina Kirchner compartió en Twitter el chiste de la mulita

"Me encanta el humor, y cuando es inteligente... más", dijo la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en sus redes y compartió un tweet en el que un usuario hizo un chiste con respecto a los ataques a las silobolsas que desde distintos medios trataron de atribuir al Gobierno. El tweet que compartió la vicepresidenta tiene la imagen de una mulita, con los ojos tapados con una banda negra acompañada de un escrito que dice: "la primer mulita arrepentida se confiesa: 'Cristina me dijo que rompiera los silobolsas o me hacía escabeche'".





Hace una semana, el diario La Nación había publicado con respecto a la rotura de silobolsas que "la hipótesis generalizada es que existen motivaciones ideológicas detrás de los actos de vandalismo, faltan pruebas y piezas para armar el rompecabezas. Y todo en medio de un clima enrarecido entre el Gobierno y el campo por el efecto Vicentin".