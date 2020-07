"Messi es un genio, pero los genios también cumplen años"

El exfutbolista y entrenador Jorge Valdano salió a defender a su coterráneo santafesino Lionel Messi, al afirmar que el capitán del alicaído Barcelona y la Selección Nacional "es un genio al que se le piden demasiadas cosas, y él también cumple años".

"Está siempre cerca del gol. Además, acaba de igualar la marca de máximo asistidor de La Liga (20, record que tenía su excompañero Xavi Hernández). Estamos ante un genio, eso es indiscutible", remarcó el campeón del mundo en México '86 como antesala.

"Pero un genio también cumple años (Messi tiene 33) y necesita estar rodeado de un equipo que lo sostenga. Lo que no puede es ser el máximo asistidor, goleador y amenaza a la vez. Se le piden demasiadas cosas y me parece que Barcelona tienen un problema más de tipo colectivo", analizó Valdano en una entrevista con el programa español El Transistor, de Onda Cero, de Madrid.

Jorge Valdano. (NA)

Desde que retornó el fútbol en España tras el parate de la actividad por la pandemia, Messi y su Barcelona han presentado un andar irregular que fue aprovechado por Real Madrid para subirse a la punta de La Liga y liderar con cuatro puntos de ventaja sobre los catalanes cuando quedan sólo seis en juego. En cuanto a la personal, Messi, bien estacionado sobre la banda derecha del ataque culé, no tuvo descanso en la seguidilla de nueve partidos de su equipo (6 triunfos y 3 empates), sumando tres goles y nueve asistencias.

En tanto, Valdano, con pasado como jugador, DT y dirigente de Real Madrid se refirió a la polémica que rodea al buen momento del elenco capitalino, favorecido por diversos fallos arbitrales en las últimas jornadas.



"Mi única propuesta para el VAR es un martillo (para romperlo). Pero como llegó para quedarse, lo que hay que hacer es modificar su influencia durante los partidos. Es tremendo lo que está pasando. Están convirtiendo el fútbol en cualquier cosa. Cobran cosas que son realmente increíbles. No se puede convertir al fútbol en el espanto que estamos viendo", declaró.

Por último, Valdano opinó sobre el colombiano ex Banfield James Rodríguez, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles en Real Madrid, donde no juega (suma un partido desde la reanudación de La Liga) y para colmo no siquiera fue concentrado por el DT Zinedine Zidane para los últimos tres compromisos.

"Siento que fracasé con James (arribó a Madrid en 2014, con Valdano como director deportivo). Confiaba mucho en la clase y en la categoría de este jugador. Cuando un jugador de categoría, cada año que pasa, da menos que el anterior, es el propio jugador quién debe preguntarse qué pasa. La competencia es tremenda y hay que imponerse, y eso se hace demostrando en los partidos y entrenamientos", advirtió Valdano, de 64 años.