Sin fecha cierta para cobrar la deuda

Sin avances en la reunión convocada por las autoridades del MInisterio de Trabajo nacional entre las empresas de transporte y el gremio, los delegados de la seccional Rosario de la UTA decidieron ratificar ayer la continuidad del paro en reclamo del cobro total de los haberes de junio, el medio aguinaldo, y las cuatro cuotas del bono de 4 mil pesos del decreto 14/20. "La medida de fuerza se extenderá hasta que cobremos, al menos el 100 por ciento del salario", aseguró el titular de la UTA, Sergio Copello. "Entendemos los reclamos de la gente que no tiene servicio, pero no somos los culpables", dijo el dirigente, quien apuntó como responsables del conflicto a "las empresas que no prestan los servicios, el municipio, la provincia, la nación, los que generaron que el decreto no le permitiese a la actividad funcionar, hoy no encuentran los medios como para garantizarla".

El corte de crédito laboral de los choferes del transporte urbano e interurbano cumplirá hoy 15 días consecutivos, con el antecedente de los 23 días que pararon en mayo. "No tenemos ni propuesta ni alternativa de pago, porque la Nación ni siquiera está garantizando la llegada del 50 por ciento que nos faltaría cobrar del salario. No hay fecha cierta, lo cual es mucho más preocupante", planteó Copello.

"Nunca tenemos una condición como para sentarnos a dialogar, siempre nos están debiendo, con nuestro propio dinero no vamos a negociar. Para comenzar a hablar nos tienen que pagar el 100 por ciento del salario", afirmó el dirigente gremial, quien descartó que los choferes se movilicen para visibilizar el conflicto: "Entendimos que en estas circunstancias, con el pico de contagios creciendo en la ciudad, decidimos no movilizar como han hecho otras seccionales".

El secretario de Transporte provincial, Osvaldo Miatello, le había puesto una ficha a la reunión de ayer para destrabar el conflicto, aclarando que la clave para encontrar una solución que se dilata en el tiempo es que aparezcan recursos. "En situaciones normales deberían aparecer de la recaudación, y la situación de paro complica aún más porque hay cero recaudación", señaló.

El funcionario recordó que en la fase de aislamiento el transporte recaudaba un 13 por ciento de un día normal y después se pasó a un 28 por ciento. "Sigue siendo bajo pero duplicaba lo anterior, en la medida que hay más actividad obviamente hay más uso de transporte", consideró Miatello, en un alto de sus gestiones ante Nación para que lleguen los subsidios y así completar el porcentaje que se destina a las empresas para que abonen el sueldo de junio de los choferes, quienes cobraron una parte por los fondos que transfirieron provincia y municipio.

Según Miatello, "el transporte seguramente va a ser una de las últimas actividades en normalizarse al final de la pandemia y en ese caso, no sé si el número de pasajeros volverá a ser el mismo que antes de marzo". En un escenario complejo para el sistema, consideró que "todos los sectores también deberían entender que están en juego las fuentes de trabajo, las empresas están complicadas".

Con pocas expectativas por parte del gremio, mañana a las 14 se realizará una nueva audiencia.