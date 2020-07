Carta Abierta a la Coalición Cívica: "Da asco que usen a los curas"

Como no podía ser de otra forma, la Coalición Cívica quiso llevar "agua para su molino", haciéndose eco de una carta de los curas que trabajan en villas y asentamientos de la Matanza, que también firmó el Obispo Diocesano de San Justo y que hicieron pública el 30 de junio pasado . Allí presentan una serie de "inquietudes", esa es la palabra que usan, y donde abogan "por estrategias que fortalezcan la red entre el Estado y las organizaciones comunitarias" en medio de la pandemia de la covid-19.



Eso sí, la Coalición Cívica se olvida de un segundo comunicado realizado sólo unos días después, el 3 de Julio, en la cual agradecen y valoran que la respuesta de las autoridades no se hizo esperar: "El día miércoles 1 de julio, en reunión con el Sr. intendente de la Matanza, Fernando Espinoza, se analizaron cada uno de los puntos presentados en orden a buscar las soluciones necesarias...".

Por supuesto que los medios hegemónicos que tanto azuzaron la primera carta, de la segunda ya no acusaron recibo.

Por eso que da asco que usen a los curas y al Obispo, de quien dan nombre y apellido -¡un Obispo siempre suma puntos!- para, según ellos, reclamarle al intendente de la Matanza y al Gobierno "por la presencia del Estado".

¿Quién habla del Estado? ¿La coalición que nos dejó sin Ministerio de Salud y que no inauguró hospitales casi terminados en el Gran Buenos Aires, entre ellos el René Favaloro de Rafael Castillo y el Néstor Kirchner de Laferrere, ambos en el municipio de la Matanza? ¿Quién nos habla del Estado? ¿La coalición que aplaudió un blanqueo de capitales que incluyó por decreto a los familiares directos del expresidente? ¿Quién habla del Estado? ¿Los que utilizaron el Estado para perseguir, encarcelar y espiar opositores? ¿Quién nos habla del Estado?¿Los que nos endeudaron por más de cien años para fugar capitales? ¿Quién habla del Estado? ¿Los que gritan que los que nos gobiernan son comunistas por intervenir/expropiar una empresa que recibió préstamos y préstamos del Banco Nación de forma totalmente ilegal, mientras nuestras pequeñas y medianas empresas se iban cerrando una tras otra? ¿Quién me habla de Estado? ¿La coalición que nos dejó sin trabajo y en emergencia alimentaria? ¿Quién habla del Estado? ¿La coalición que dice que los curas inventamos el hambre en la Argentina? Seguiría y no terminaría nunca.

Si tuvieran un mínimo de vergüenza se callarían la boca. ¡Pero no! Nunca perderán ocasión, por eso cuando Sabina y Serrat en el Luna Park cambiaron unas estrofas de su famosa canción, pareciera que lo hacían por ustedes: "Tienen más de un problema para cada solución, sin que te enteres te roban los calzones y luego te dicen que toca apretarte el cinturón, cuando en la bolsa caen sus acciones. Hijos del demonio, no tienen otro dios, que la codicia y más rey que el mercado, ni otra enseña que la de curso legal. Entre esos tipos (y tipas) y yo hay algo personal".

Pero nobleza obliga, en algo llevan razón: el hambre es un crimen, histórica consigna del movimiento de los Chicos del Pueblo que sonaba a lucha en la voz de los recordados Alberto Morlachetti y el Padre Carlos Cajade, que sonaba a esperanza en las marchas nacionales donde gritábamos ¡"Ni un pibe menos"! y que se dejaron de realizar en la época kirchnerista (¿se preguntaron alguna vez por qué?). ¿En cuántas participaron ustedes? No jodan más, en sus bocas esa consigna es vomitiva, porque realmente es cierto, como ustedes escriben en su comunicado, "si el hambre es un crimen, los responsables son criminales". Ustedes son responsables, su coalición es responsable, ¡ustedes son criminales!

* Cura en Opción por los Pobres.