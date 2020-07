Andrés Calamaro se enfrentó con los fanáticos de Queen: "Es el grupo más inflado de la historia"

El cantante Andrés Calamaro encendió una gran polémica en las redes sociales al cuestionar a uno de los grupos musicales más reconocidos de la historia. Al conmemorar el 35 aniversario del primer Live Aid, el megaconcierto benéfico que recaudó fondos para África, Calamaro reflexionó en Twitter: "Queen es el grupo más inflado de la historia. Seguimos pagando por esos veinte minutos buenos".

El cantante argentino se refirió a la emblemática actuación de la banda de Freddie Mercury en el especial, que duró apenas 20 minutos pero quedó en la historia de la música como uno de los conciertos más memorables de todos. De hecho, el recital que dio la banda inglesa fue retratado de manera idéntica en la película Bohemian Rhapsody.

"Para no ofender a nadie diré que Queen está entre los cien mejores grupos de Inglaterra", agregó luego Calamaro, quien escribió una lista de artistas británicos que él considera mejores: "Ian Dury, Alex Harvey, Steve Marriot, The Cure, The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Faces, Dr Feelgood, Van Morrison, Experience, Lemmy, King Crimson, Eric Clapton, The Who, Beatles, Jeff Beck, Massive Attack...".

El mensaje de Calamaro no pasó desapercibido y los fanáticos se sumaron al debate. Algunos lo llamaron “envidioso”, otros cuestionaron su talento para la profesión y estuvieron también quienes resaltaron que solamente quiso causar polémica para “figurar”.

Las redes se inundaron de memes que simularon mostrar a Brian May, uno de los dos miembros del grupo vivos junto con Roger Taylor, frente a la computadora, averiguando quién es Calamaro.

El músico argentino planteó que hay bandas con tres discos buenos que son mucho “más importantes” que Queen “y algunas en la Argentina". "Puedo citar muchos artistas argentinos más interesantes que la reina: Invisible, Sui Generis, Polifemo, Almafuerte, Anibal Troilo, Transito Coccomarola, Roberto Goyeneche, Hermetika, Pescado Rabioso, Mercedes Sosa... miles".



También sugirió que Pink Floyd "están un poco inflados" y que Red Hot Chili Peppers le caen "genial pero son una banda horrible". "Espero no escuchar un disco entero de Foo Fighters en mi vida".