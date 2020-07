Polémica iniciativa de Racing

Con el regreso a los entrenamientos todavía vedado a los planteles de fútbol, este miércoles Racing encendió la polémica, luego de que se conociera que en los últimos días varios de sus jugadores retomaron los entrenamientos grupales en un complejo privado de la ciudad santafesina de Rosario, que se encuentra en fase cinco de aislamiento y, si bien permite la actividad física, no así la práctica de fútbol por el protocolo de distanciamiento.

Los futbolistas del conjunto de Avellaneda de los que se conoció que han estado entrenando son Iván Pillud -que además es uno de los socios dueños del predio donde tienen lugar las actividades-, Nery Domínguez, Héctor Fértoli, Walter Montoya, Augusto Solari, Mauricio Martínez, Benjamín Garré y el paraguayo Matías Rojas.



"Los jugadores que están entrenando son los que tienen residencia en Rosario. Están trabajando de manera personalizada y toman los recaudos correspondientes, allá se puede correr en los parques, están más liberados", señaló Sebastián Beccacece, entrenador de Racing, a TyC Sports. La señal de cable había difundido un video donde se ve a un grupo de futbolistas (pero no se distingue a ninguno) haciendo prácticas habituales de fútbol, aunque según explicaron desde el propio medio no se trata de los jugadores de la Academia.

En la fase que se encuentra Rosario, si bien se autorizan los entrenamientos al aire libre y grupales hasta un máximo de diez personas, está prohibido jugar un partido en espacios reducidos porque no puede haber contacto y debe existir el distanciamiento de dos metros entre los participantes.

El predio, pensado para el entrenamiento de futbolistas de alto rendimiento, también atrajo a jugadores de Newell s y de la Reserva y las inferiores de clubes como Boca y Quilmes, entre otros. Según figura en las redes sociales del predio, cumplimentan con las medidas establecidas por la fase sanitaria correspondiente y establecieron el propio protocolo para la vuelta a las prácticas habituales del lugar.

"Se entrenan a la mañana y no se cruzan con más gente, también trabajan amateurs y arqueros. Al aire libre está totalmente permitido, se les toma la fiebre todos los días y han contratado a un profe de forma particular. Podrían correr en el parque, pero tienen otras prestaciones", afirmaron fuentes del lugar al diario Olé, en referencia al trabajo de los futbolistas racinguistas. De los encuentros no participa ningún integrante del cuerpo técnico que comanda el DT académico, ni los futbolistas utilizan la indumentaria del club.

Beccacece también se refirió a otra cuestión: el hecho de que, por haber retomado los entrenamientos, sus futbolistas corran con cierta ventaja de cara a la reanudación del fútbol profesional. "Un equipo puede sacar ventaja si se entrena en su totalidad. Si esas condiciones no están dadas, sólo pueden mantenerse en forma. El funcionamiento colectivo no mejora", aclaró el director técnico, quien luego de conocerse el polémico video también fue concluyente: "Si lo que vienen haciendo no está permitido, les aconsejaré que no lo hagan más".