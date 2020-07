Burruchaga dijo que Cecilio Domínguez no sigue en Independiente

El manager de Independiente, Jorge Burruchaga, informó que el delantero paraguayo Cecilio Domínguez le comunicó su intención de "no seguir jugando" en el club, lo que representa un caso más del conflictivo panorama entre la dirigencia y el plantel por las deudas económicas.



Burruchaga, quien asumió el cargo en marzo pasado, días antes de la suspensión del fútbol por la pandemia de coronavirus, admitió que el club tendrá "dificultades" para la conformación del futuro equipo, en el que no estará el defensor Juan Sánchez Miño y probablemente tampoco otros dos referentes: el arquero uruguayo Martín Campaña y el goleador Silvio Romero.



Al hacer un repaso de la situación puntual de algunos futbolistas, el manager precisó que la intención de la directiva era que el paraguayo Domínguez "siguiera" y que, si bien "primero había acuerdo entre los abogados" de ambas partes, luego "algo se cambió".



"Entonces Cecilio me dijo que no quería seguir jugando en Independiente y quedó ahí. Yo le expliqué que, si era así, no me correspondía más hablar con él porque la situación entraba en un plano para que siguiera con los abogados", explicó en diálogo con el programa "Libero" de TyC Sports.



Domínguez, de 25 años, llegó al club en enero de 2019 procedente del América de México, y desde entonces disputó 42 partidos entre todas las competencias nacionales e internacionales, con ocho goles convertidos.



Burruchaga confirmó luego que con Romero y Campaña, se llegó a un acuerdo firmado que contempla "una manera de salida" de Independiente. "Cada caso es particular, pero ellos dos han arreglado de esa manera, firmando un acuerdo. Campaña y su agente están buscando alguna posibilidad pero sabemos que será un mercado complicado para todo el mundo por la problemática que estamos viviendo", asumió.



"Romero también marcó sus pautas y el club estuvo de acuerdo. Si se logra una salida que le sirva desde el económico, al club le estaría entrando un dinero también. Si no sale nada, el jugador tiene contrato y tiene que seguir jugando en el club", avisó.



Burruchaga se mostró consciente de que, después de toda la polémica entre jugadores y dirigentes por la falta de pago, "no sería sencillo" que el actual capitán de Independiente continúa en el futuro.



En cuanto a Sánchez Miño, el manager contó que tuvo "una primera charla que fue buena", para la permanencia en la institución pero que "en una segunda charla, después de pensarlo bien, fue muy frontal y dijo que no quería seguir porque quería cambiar de aire".



Frente a tantas bajas en el plantel, Burruchaga avisó que Independiente "tiene en cuenta distintas variables" para conseguir reemplazantes, y que con "algunos jugadores ya se está hablando" pese a las dificultades económicas.



El ex futbolista campeón Mundial en México '86 aclaró que "no son 20 millones de dólares" lo que el club debe pagar antes de fin de año en concepto de deudas, y que lo que corresponde a FIFA y el TAS lo llevan adelante los abogados.



"Lo que tenemos que ser ahora es lo de corto plazo para arreglar las diferencias con los jugadores. Ayer tuvimos una reunión con los dirigentes, los abogados y (el técnico Lucas) Pusineri que fue muy buena porque se aclararon un montón de cosas. Si bien sigo preocupado, me fui más tranquilo", concluyó.