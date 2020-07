Canciones envueltas en cápsulas

La propuesta es novedosa y da cuenta sobre cómo la situación suscita respuestas variadas, tendientes a no perder el vínculo con el público y la cercanía musical. Canción para llevar se estrena de manera presencial hoy a las 20 en Distrito Siete (Lagos 790) con la grabación de sus dos primeras cápsulas, protagonizadas respectivamente por Gise Stival y Julián Venegas, en una producción realizada de manera conjunta por el sello colectivo Kuikatl y Distrito Siete.

Canción para llevar es un ciclo de sesiones musicales en vivo, cuenta con la conducción de la periodista Painé Nocetti, será grabado con teléfonos móviles, y podrá también verse online este domingo. “La gente que vaya (este viernes) podrá ver los dos primeros programas, y el domingo se estrenará a través de internet uno de ellos, en el canal de YouTube de Distrito Siete . De esta manera, el viernes próximo haremos otro estreno, y si el contexto nos acompaña, propondremos así un espacio presencial, donde podamos ver los dos primeros programas, encontrarnos y volver al encuentro con el público. En los canales de YouTube (de Distrito Siete y Kuikatl ) también iremos agregando contenido alternativo” explica Julián Rossi, director artístico de Kuikatl y uno de los organizadores.

“Teníamos programadas muchas actividades para abril y mayo, y tuvimos que cancelarlas; nos encontramos con Marianela Mennelli, de Distrito Siete, y comenzamos a buscar una alternativa. Por un lado, veíamos que todos comenzaron a hacer transmisiones en Instagram, donde no se veía o escuchaba bien. Además, el tema del streaming es algo raro, y con quienes hablábamos para realizar algo musical, nos decían no estar seguros y no sentirse bien al momento de tocar en este formato. Por otro lado, es bastante costoso llevar a cabo un streaming con buena calidad, se necesitan recursos que a veces la mayoría no disponemos. Fue así que comenzamos a trabajar en una idea que hace tiempo teníamos en la cabeza, la de generar un contenido musical que fuese también audiovisual, y tuviera la característica del testimonio. Por eso convocamos a Painé Nocetti, también por afinidad, ya que nos venimos encontrando con ella desde hace tiempo, y sabemos que puede aportar esta cualidad de la entrevista y de la conducción. Hicimos varias pruebas. Empezamos a trabajar con cámaras, iluminación, escenografía, y encontramos un formato con el que estamos muy contentos”, continúa Rossi.

El formato cuenta con un cuidado especial, dado el diseño de una producción audiovisual específica. Al respecto, Rossi comenta que “tiene la innovación de ser filmado con celulares, y cuenta con un director de fotografía, Andrés Aseguinolaza. Nicolás Luna (grabación audio), Juan Lemos (asistente sonido) y yo (mezcla y mastering) hicimos la parte del sonido; y Andrés Aseguinolaza junto a Ramiro Ortega, Alejandro Hillier y Edgardo Levita hicieron todo lo relativo al audiovisual. Armamos un equipo para trabajar y cuidar mucho la parte técnica y artística, y para hacer algo que fuera distinto al formato streaming”.

--Y consecuente con la manera que tiene Kuikatl de entender la música, ¿no?

--Nosotros venimos laburando hace un tiempo con cierta coherencia en el ámbito artístico, y le damos prioridad a proyectos que trabajen desde la composición, la creación y la forma canción, con todos los subgéneros y formas diversas que ello puede encontrar. Siempre con la canción como una manera de comunicar, de expresar. Creemos que ahí está la poesía y el rasgo distintivo de la música rosarina. Son todos proyectos donde todes vienen trabajando mucho, con producciones de discos, conciertos, y desde un vínculo de trabajo, compañerismo y amistad, que hacen que estas primeras cápsulas estén enlazadas desde una coherencia artística y cultural que tiene que ver con una curaduría. Me interesa decir que esto lo hacemos conscientemente y por todas estas razones. Son proyectos que estamos trabajando a la par y sentimos que hay una afinidad muy grande.

En este sentido, vale agregar que las cápsulas protagonizadas por Gise Stival y Julián Venegas serán continuadas por otras dedicadas a Sauce Rojo, Ceci Moya y Ana Lola Vélez, Tomás Boasso, Ema Marquiore, entre otras y otros. “Es un proyecto que tiene una forma nueva, que estamos explorando desde la coproducción. Son dos colectivos que se juntan y crean un nuevo espacio de trabajo, que podría ser inspirador e innovador para otros colectivos y entidades de la cultura y el arte, en un momento tan difícil como éste, donde pensar la no dependencia del privado y el público, y tal vez la convivencia de todas estas partes. Me parece que sería el mejor camino para tratar de levantar no sólo la condición artística de quienes están en escena sino también la de quienes participan del área técnica. Esto recién empieza, y queremos ir mejorando por el camino”, concluye.

El equipo de trabajo se completa con Marianela Mennelli y Valentina Frare en producción, junto al diseño gráfico de Daniela Beresi. El acceso es libre, y contará con la posibilidad de colaborar económicamente a través de la modalidad de la gorra virtual.